Fonte: iStock Veduta panoramica di Letojanni

Andiamo alla scoperta di una Sicilia disegnata da piccole piazze, spiagge tranquille e dal profumo di salsedine che si mescola a quello delle arancine appena fritte. Letojanni è così: discreta, accogliente, adagiata tra il blu del Mar Ionio e la vicina nobiltà di Taormina.

Apprezzata località balneare, è la meta perfetta per chi cerca una vacanza al mare dal sapore autentico, lontano dalla mondanità, ma a pochi passi a simboli indiscussi come l’Etna o la stessa Taormina. Letojanni accoglie famiglie, coppie, viaggiatori solitari con la semplicità delle cose vere, tra palazzi nobiliari, chiese ricostruite con amore e lunghe passeggiate sul lungomare.

Dove si trova

Il comune di Letojanni si affaccia sulla costa ionica siciliana, nella provincia di Messina, poco più a nord di Taormina e del suggestivo promontorio di Capo Sant’Andrea. Le due località sono così vicine da sembrare quasi un unico tessuto urbano, disteso lungo un tratto di costa che alterna spiagge luminose e vedute montuose.

La sua posizione strategica la rende base ideale per esplorare l’entroterra, ma anche punto d’arrivo per chi vuole davvero staccare e godersi il mare.

Cosa vedere a Letojanni: Duomo di San Giuseppe

Nel cuore del paese, proprio in piazza Francesco Durante, sorge il Duomo di San Giuseppe, chiesa in stile neogotico che domina la scena con la facciata in travertino e i dettagli eleganti.

La sua storia è segnata dal tempo e dagli eventi: costruita nel XVIII secolo, venne distrutta dal tragico terremoto del 1908 che colpì Messina, per poi essere ricostruita nel 1931.

L’interno è un susseguirsi di mosaici moderni, affiancati da dipinti più antichi, risalenti al Settecento e all’Ottocento.

Palazzo Durante e Piazza Francesco Durante

A pochi passi dalla chiesa, la piazza principale di Letojanni si apre come un piccolo salotto urbano, dominato dal Palazzo Durante, un edificio nobiliare voluto dal celebre chirurgo Francesco Durante e donato alle Suore Missionarie del Sacro Cuore. Oggi ospita eventi culturali, mostre e incontri, e rappresenta un punto di riferimento per la vita sociale del borgo.

Al centro della piazza, la statua bronzea di Francesco Durante osserva il via vai quotidiano, testimone di una cittadina che non dimentica i suoi figli più illustri.

Corso Vittorio Emanuele III

Poco distante dalla piazza, Corso Vittorio Emanuele III racconta con le affascinanti architetture l’eleganza discreta di Letojanni.

Lungo la via si affacciano, infatti, alcuni dei palazzi storici più belli, da Palazzo Silipigni, con i merli e lo stile neogotico, accanto alla chiesa di Sant’Antonio, fino a Palazzo Fleres-Tornatore, Garufi, Tornatore, Mauro, Cingari, Cacopardo e Bucceri.

Camminare su questo corso è come fare un piccolo viaggio nel tempo, tra testimonianze di un passato aristocratico e dettagli architettonici che raccontano la storia di famiglie, di commerci, di generazioni che qui hanno vissuto e resistito.

La spiaggia di Letojanni

Fonte: iStock

Ma il vero cuore pulsante di Letojanni è la sua spiaggia, lunga, luminosa, bagnata da un mare limpido che invita a entrare in acqua sin dal primo mattino. la sabbia si mescola ai ciottoli, e disegna una costa naturale e accogliente. È in gran parte libera, ma non mancano chioschi e lidi attrezzati per chi cerca un po’ di comfort.

Il lungomare è vivace ma mai frenetico, punteggiato da bar dove sorseggiare granite, ristorantini sul mare dove gustare pasta con le sarde, fritture di pesce fresco e cannoli riempiti al momento. Le acque sono calme, perfette per i bambini, ma anche per chi ama snorkeling, canoa o stand up paddle. Il tutto immerso in un’atmosfera informale e rilassata, dove ogni giornata sembra chiudersi con un tramonto dorato e un bicchiere di vino bianco bevuto con i piedi nella sabbia.