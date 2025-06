Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Chi arriva in Sicilia via aereo lo fa tramite gli scali di Palermo o Catania per lo più, ma chi arriva via mare lo fa da Messina. È proprio la porta dell’isola e il primo assaggio di cibo, folklore, storia, arte e vibrazioni mediterranee. La città che nella storia ha subito diversi attacchi e colpi è ripartita ed è di grande interesse turistico. Tra spiagge e monumenti, ecco cosa vedere a Messina.

Il Duomo

Il primo monumento simbolo non può che essere il duomo di Messina. Non una chiesa ma un vero e proprio punto di riferimento che ha superato bombardamenti, incendi e terremoti ma che, nonostante tutto, continua a svettare maestoso. Alzando lo sguardo è il campanile a rapirti: custodisce l’orologio astronomico più grande e complesso al mondo che ogni giorno a mezzogiorno si anima con tanto di figure meccaniche suggestive.

Forte San Salvatore

Lungo la punta più estrema della Sicilia si trova la Stele della Madonna della Lettera. La patrona della città alta, dorata e visibile da lontano è incastonata proprio sul forte San Salvatore, un edificio di origine cinquecentesca visitabile solo previa prenotazione.

Museo regionale

Se sei un amante dell’arte non puoi perdere il MuMe, ovvero il museo regionale. È nato all’interno di una ex filanda scampata al terremoto del 1908 e rappresenta a tutti gli effetti una chicca da visitare. Al suo interno? Meraviglie prodotte da Caravaggio, Antonello da Messina e Mattia Preti, ma non solo. Il percorso si snoda in ordine cronologico così da capire com’è stata la naturale evoluzione.

Chiesa Santissima Annunziata dei Catalani

Scendi di tre metri sotto il livello stradale (sì, proprio così!) e lasciati incantare dalla chiesa dei Catalani. L’atmosfera è unica, con archi arabeggianti e capitelli decorati con eleganza. Probabilmente costruita nel XII secolo, questa chiesa è un puzzle di culture e religioni, una testimonianza viva della Sicilia più autentica. Fuori ti aspetta la statua in bronzo di Don Giovanni d’Austria, a ricordo della battaglia di Lepanto.

Galleria Vittorio Emanuele II

Se ti piacciono le atmosfere vintage, entra nella Galleria Vittorio Emanuele II che è stata costruita negli anni ’30 in stile Liberty. La costruzione vanta pavimenti a mosaico, cupola vetrata e una luce calda che avvolge tutto. Oggi ospita bar e locali, perfetti per una pausa con stile. Ti sembrerà di essere in una piccola Milano… con vista mare. Non lontano e da non perdere il teatro omonimo realizzato in stile neobarocco e costruito nell’800. La versione che vediamo oggi non è quella originale, è stata ricostruita dopo il sisma. Di sera, illuminato, regala una vista romantica.

Sacrario di Cristo Re

Non c’è dubbio, è sicuramente uno dei posti dove dire davvero “wow”. Il sacrario di Cristo Re a Messina colpisce con la cupola dorata e l’architettura ottagonale che si staglia sulla città quasi come fosse un faro di memoria e bellezza. La sua storia? Un tempo faceva parte del castello di Rocca Guelfonia, rifugio di re, teatro di assedi e ora memoriale per i caduti.

Le fontane di Orione e del Nettuno

In centro storico sono presenti due fontane, una più bella dell’altra. La fontana di Orione lascia a bocca aperta con le decorazioni in marmo firmato da Montorsoli, discepolo di Michelangelo. Raffigura, appunto, Orione con accanto il suo cane Sirio. Non molto lontana la fontana del Nettuno che mostra il dio dei mari che doma le acque di Scilla e Cariddi.

Santuario della Madonna di Montalto

Chi cerca un punto panoramico per vedere Messina dall’alto dovrebbe prendere in considerazione il Santuario della Madonna di Montalto che si trova sulla collina che domina la città. L’edificio è stato ricostruito dopo il terremoto ed è caratterizzato da uno stile romanico-gotico; al suo interno ci sono vari tesori artistici, alcuni del ‘500. Nelle giornate più limpide da qui si gode una vista unica fino alle coste della Calabria che non sono poi molto distanti.

Capo Peloro

Arriva alla punta più estrema di Messina, dove il Tirreno incontra lo Ionio, e lasciati sorprendere da Capo Peloro. Il faro, le correnti, la vista sulla Calabria… tutto qui sa di epico. Se hai tempo, fai un salto al lago di Ganzirri: puoi salire a bordo delle barche dei pescatori, ascoltare leggende di città sommerse e scoprire l’anima marinaresca della zona.

Palazzo del Monte di Pietà

Non farti sfuggire questa bellezza: il palazzo del Monte di Pietà è stato costruito nel 1616 e ancora oggi lascia tutti col fiato sospeso. Il piano terra è rustico a contrasto con quello superiore costruito successivamente. Cosa fare? passa assolutamente sotto la volta a botte del atrio, qui troverai una fontana monumentale con un putto a cavallo di un delfino e una scalinata scenografica del Settecento.

Le spiagge di Messina

Anche senza uscire dalla città ci si può godere il mare. Ci sono alcune spiagge di Messina che meritano un tuffo, specialmente in estate quando le temperature diventano davvero difficili da sopportare.

Tra le più comode al centro e belle da visitare ci sono:

Spiaggia del Ringo . Si trova nella riviera nord ed è il posto perfetto per un bagno dopo una giornata di visite. Sabbia dorata, mare tranquillo, locali vicini, è amatissima dai locali. Ideale se viaggi con bambini o se vuoi goderti il tramonto con una birra in mano;

. Si trova nella riviera nord ed è il posto perfetto per un bagno dopo una giornata di visite. Sabbia dorata, mare tranquillo, locali vicini, è amatissima dai locali. Ideale se viaggi con bambini o se vuoi goderti il tramonto con una birra in mano; Spiaggia di Nonna Checca . Dal nome già capisci che qui sei in famiglia. La piccola baia libera è un angolo tranquillo, perfetto per chi cerca relax lontano dalla folla. Acqua limpida, atmosfera rilassata e un mood da “estate italiana” autentica;

. Dal nome già capisci che qui sei in famiglia. La piccola baia libera è un angolo tranquillo, perfetto per chi cerca relax lontano dalla folla. Acqua limpida, atmosfera rilassata e un mood da “estate italiana” autentica; La Spiaggetta . Nascosta e raccolta ma servita, è una delle opzioni top amate dai local che amano discrezione e vogliono godersi il rumore delle onde;

. Nascosta e raccolta ma servita, è una delle opzioni top amate dai local che amano discrezione e vogliono godersi il rumore delle onde; Spiaggia di Sant’Agata. C’è da spostarsi un po’ più a nord ma ne vale la pena per il suo mix di bellezza naturale e servizi. Il mare è di un blu intenso e la vista sullo stretto non manca.

Insomma, anche solo con un itinerario di un giorno, Messina ha tanto da offrire ai viaggiatori che organizzano una vacanza in Sicilia.