PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Il bellissimo borgo di Weggis

Adagiato sulla sponda settentrionale del Lago dei Quattro Cantoni, Weggis è un’elegante località che racchiude in uno spazio raccolto una combinazione rara di elementi naturali: da una parte brillano le acque del Vierwaldstättersee (il nome tedesco del lago), mentre dall’altra si innalza il Rigi, vetta celebre che da secoli domina il panorama della Svizzera centrale e che viene spesso chiamata la “Regina delle Montagne“.

E poi arriva qualcosa di totalmente inatteso. Palme, fichi e castagni punteggiano giardini e passeggiate, creando un contrasto curioso con le vette alpine che incorniciano l’orizzonte. Tale particolarità deriva da un microclima eccezionalmente mite che ha contribuito a far guadagnare alla zona il soprannome di “Riviera della Svizzera centrale“.

Per secoli il Lago di Lucerna ha rappresentato una via di comunicazione fondamentale tra vallate e comunità montane, favorendo commerci, incontri e scambi culturali. E, durante l’800, il borgo iniziò ad attirare viaggiatori provenienti da tutta Europa. Scrittori, artisti e personalità illustri rimasero affascinati dalla sua bellezza. Ne è un esempio il celebre Mark Twain, che nel 1897 descrisse Weggis come “il luogo più incantevole della Riviera di Lucerna.”

Cosa vedere a Weggis

Oggi il paese conserva quell’eleganza discreta che caratterizza molte destinazioni svizzere. Alberghi storici, approdi lacustri, sentieri panoramici e centri benessere convivono armoniosamente con la vita quotidiana degli abitanti. Tra testimonianze culturali, panorami celebri e passeggiate affacciate sull’acqua, il borgo regala una serie di tappe che meritano attenzione.

Il lungolago di Weggis

Cuore della vita locale, il lungolago rappresenta il miglior punto di partenza per conoscere la cittadina. Acque limpide, pontili e aree verdi accompagnano il percorso, regalando viste spettacolari sulle montagne che circondano il meraviglioso Lago dei Quattro Cantoni. L’atmosfera cambia durante la giornata: al mattino prevale la quiete, mentre nelle ore serali la luce dorata valorizza il profilo delle vette.

Il monumento a Mark Twain

Lungo la passeggiata in direzione di Vitznau si incontra il monumento dedicato a Mark Twain. Lo scrittore statunitense soggiornò nella regione durante uno dei suoi viaggi europei e rimase profondamente colpito dalla bellezza del territorio. Questo piccolo omaggio ricorda il legame tra Weggis e uno degli autori più influenti della letteratura americana.

La Chiesa Parrocchiale di San Maria di Einsiedeln

Il campanile di questo edificio religioso domina il profilo del borgo, svettando sopra i tetti delle case tradizionali. Ricostruita in forme tardo-barocche intorno al 1700, la chiesa conserva al suo interno altari pregevoli in stucco e dipinti sacri di scuola svizzera.

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Villa Rachmaninoff e l’eredità di Senar

Il grande compositore e pianista russo Sergei Rachmaninoff scelse la tranquillità di questa riva per edificare la sua residenza estiva negli anni ’30, battezzandola Senar dall’unione delle sue iniziali e di quelle della moglie Natalia. La dimora rispecchia i canoni dell’architettura razionalista dell’epoca, circondata da un parco immenso che degrada dolcemente verso lo specchio d’acqua.

I giardini della Riviera di Lucerna

Procedendo verso Hertenstein, il paesaggio assume caratteristiche sorprendenti. Giardini curati ospitano specie vegetali insolite per queste latitudini, come palme slanciate, alberi di fico e castagni che prosperano grazie al clima favorevole che distingue la località da molte altre zone alpine.

Il Rigi

Dominatore assoluto del panorama, il Rigi raggiunge i 1798 metri di altitudine. La sua fama attraversa i secoli: pittori romantici, scienziati e viaggiatori ne hanno celebrato i panorami straordinari. Dalle quote più elevate lo sguardo abbraccia laghi, vallate e cime alpine in una prospettiva vastissima. Non mancano percorsi (anzi, sono numerosi) grazie a cui arrivare a punti panoramici decisamente emozionanti.

Chänzeli

Tra le terrazze naturali più apprezzate del Rigi c’è senza dubbio Chänzeli, belvedere che offre una vista ampia sul Lago di Lucerna e sulle montagne circostanti. La posizione privilegiata permette di comprendere la particolare conformazione geografica del territorio, caratterizzato da insenature che ricordano i fiordi del Nord Europa.

Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad

A quota montana, tra prati e boschi, si trova uno dei centri termali più celebri della regione: Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad. La struttura contemporanea dialoga con il paesaggio circostante attraverso linee essenziali e ampie aperture panoramiche. Acque sorgive e vedute alpine contribuiscono a mettere in scena un ambiente particolarmente suggestivo.

Cosa fare a Weggis

Il paesaggio di questo borgo della Svizzera fa davvero sognare, ma degne di nota sono anche le tradizioni locali che consentono di costruire giornate diverse tra loro, alternando attività dinamiche e momenti dedicati al benessere.

Salire sul Rigi tramite funivia : per raggiungere alcuni dei panorami più spettacolari della Svizzera centrale.

: per raggiungere alcuni dei panorami più spettacolari della Svizzera centrale. Partecipare a una crociera sul Lago di Lucerna : a bordo dei caratteristici battelli che collegano borghi e località montane lungo le rive.

: a bordo dei caratteristici battelli che collegano borghi e località montane lungo le rive. Concedersi una giornata in uno dei numerosi hotel benessere : che hanno reso Weggis una delle capitali svizzere del wellness.

: che hanno reso Weggis una delle capitali svizzere del wellness. Esplorare il lago attraverso collegamenti nautici: conducono verso località celebri quali Vitznau, Gersau e Brunnen.

conducono verso località celebri quali Vitznau, Gersau e Brunnen. Raggiungere Lucerna per scoprire una delle città più affascinanti della Confederazione : celebre per il suo centro storico e per il Kapellbrücke, ponte coperto simbolo della città.

: celebre per il suo centro storico e per il Kapellbrücke, ponte coperto simbolo della città. Utilizzare il Lidobus durante la stagione estiva : per osservare il territorio da una prospettiva diversa e raggiungere agevolmente varie zone del paese.

: per osservare il territorio da una prospettiva diversa e raggiungere agevolmente varie zone del paese. Assaporare la cucina regionale: nei ristoranti affacciati sul lago, tra specialità svizzere, pesce d’acqua dolce e prodotti provenienti dalle vallate circostanti.

Dove si trova e come arrivare

Il borgo di Weggis si trova nel Canton Lucerna, nella Svizzera centrale, lungo la riva settentrionale del Lago di Lucerna. La località dista circa 25 chilometri dalla città di Lucerna e occupa una posizione strategica per esplorare gran parte del territorio circostante. In automobile il tragitto da Lucerna richiede meno di 40 minuti seguendo le strade panoramiche che costeggiano il lago. Chi preferisce i mezzi pubblici può raggiungere Lucerna in treno dalle principali città svizzere e proseguire successivamente in battello oppure in autobus.

Molti visitatori scelgono proprio la via lacustre: l’arrivo dal lago rappresenta una delle esperienze più affascinanti, grazie alla vista progressiva del villaggio che appare tra acqua, giardini subtropicali e montagne. Battelli storici a vapore e imbarcazioni moderne collegano regolarmente Weggis alle principali destinazioni della regione.

Pur trovandosi nel cuore delle Alpi, Weggis riesce a evocare atmosfere che richiamano rive più meridionali. Acqua scintillante, vegetazione inattesa, panorami grandiosi e una lunga tradizione dell’ospitalità si fondono in un equilibrio naturale che continua ad affascinare viaggiatori provenienti da tutto il mondo.