Laghi di montagna in Veneto, alla scoperta di alcuni gioelli tra le vette più amate

Con le Dolomiti a fare da elegante e preziosa corona e un territorio ricco di location memorabili, il Veneto è la destinazione giusta per tutti coloro che cercano una fuga nella natura e che, soprattutto, vogliono partire alla scoperta di laghi meravigliosi e da cartolina, da raggiungere per una gita fuori porta.

Cultura, città incredibili per bellezza e peculiarità uniche, ma anche paesaggi sorprendenti che passano dalla pianura, alle colline, sino ad arrivare alle vette più alte, questa regione accoglie i visitatori con una bellezza che colpisce al primo sguardo e con una varietà territoriale che la rende davvero perfetta per tutti.

Tra i suoi bellissimi parchi (uno nazionale e cinque regionali), i tanti fiumi che scorrono attraverso i suoi confini, non mancano i laghi. Del resto, è qui che vi sono specchi d’acqua davvero celebri come il lago di Garda o quello di Misurina. Ma non mancano anche bacini minori, incastonati tra le montagne, dai pendii più dolci alle vette più elevate, che diventano destinazioni ideali per chi vuole staccare da tutto e immergersi in panorami mozzafiato.

I laghi di montagna in Veneto da raggiungere con l’automobile, oppure a piedi e in bici per una scampagnata in luoghi meravigliosi.

Laghi di montagna in Veneto raggiungibili in auto

Incastonati tra le foreste e le vette, oppure che emergono come gemme tra le montagne più belle: sono i laghi, davvero numerosi in Veneto e che si possono comodamente raggiungere con l’automobile.

Le destinazioni ideali non solo per trascorrere una giornata tra panorami che lasciano il segno, boschi fitti e da esplorare e bellissime località, ma anche per programmare vacanze più lunghe, alla scoperta dei tanti tesori che nascondono le montagne di questa zona del nord Italia, staccando da tutto e ritagliandosi una totale immersione nella natura.

Lago di Misurina

Il Lago di Misurina è molto celebre tra i tanti bacini di montagna che punteggiano l’Italia, si trova in provincia di Belluno ed è incastonato come una gemma turchese tra le cime delle Dolomiti. Non ha grandi dimensioni, ma non per questo è meno affascinante o apprezzato: il suo perimetro si sviluppa lungo 2,6 chilometri, mentre la profondità è di 5 metri. Si trova nel comune di Auronzo di Cadore a un’altitudine di 1.754.

Una destinazione molto celebre, tanto da essere protagonista di una canzone di Claudio Baglioni, che racconta una delle due leggende che vogliono spiegare la nascita di questo pittoresco lago.

Si tratta di una location perfetta per chi vuole partire alla volta di belle escursioni nei dintorni, per apprezzare in ogni stagione il fascino della natura e dei suoi colori che ciclicamente cambiano e regalano paesaggi sempre nuovi.

Non a caso questo lago è noto con il nome di Perla del Cadore, anche grazie alla sua posizione ottimale tra alcune delle montagne più famose delle Dolomiti come le Tre Cime di Lavaredo, inoltre l’aria che si respira sul Lago di Misurina è un vero e proprio toccasana.

Per una passeggiata rilassante, ad esempio, si può fare il giro delle sue sponde, ma non mancano anche percorsi più impegnativi che portano verso il monte Piana oppure verso le The Cime del Lavaredo. Durante la bella stagione il lago si può vedere da un punto di vista differente grazie a pedalò e barche a remi. Si può raggiungere comodamente con l’automobile e in ogni stagione per poterne apprezzare pienamente il fascino.

Lago d’Antorno

Si trova a soli due chilometri da Misurina ed è il Lago d’Antorno, che si incontra se si percorre la strada che porta al pedaggio per salire fino alle Tre Cime del Lavaredo. Un luogo di incredibile bellezza, circondato da boschi e da montagne, si trova a 1866 metri di altitudine e sulle sue spone ci si imbatte in un hotel con ristorante. Vale la pena fermarsi qui e ammirare le cime che si specchiano nelle sue acque, così come è molto rilassante un giro lungo il suo perimetro.

Vale la pena raggiungerlo in tutte le stagioni, perché ha sempre qualcosa da offrire che sia un’escursione verso altre mete come malghe e rifugi in estate, oppure una bella ciaspolata in inverno.

Lago di Auronzo

Restiamo nella zona, ma scendiamo di quota a 850 metri sopra il livello del mare, qui incontriamo il Lago di Auronzo, detto anche Santa Caterina che si trova nel comune di Auronzo di Cadore ed è di origine artificiale. I lavori per la sua realizzazione hanno preso il via nel 1930 e la diga ha un’altezza di 55 metri, al cui termine si trova una cappella di piccole dimensioni che è stata dedicata a Santa Caterina e che, a quanto pare, è databile intorno al 1500.

La location è ricca di cose da fare in ogni stagione come corsi di canoa nelle sue acque, oppure giri in kayak, barche a remi e pedalò. Chi ama la bicicletta potrà percorrere la pista ciclopedonale Auronzo – Misurina su due ruote, oppure fare una passeggiata o un picnic. Ovviamente non mancano le escursioni verso i laghi vicini e le vette dolomitiche. Se si raggiunge in inverno sarà la perfetta destinazione di chi ama le piste innevate.

Lago di Mosigo

Creato dalle mani dell’uomo nel 1919, il Lago di Mosigo è un piccolo capolavoro da conoscere e visitare vicino a San Vito di Cadore, in provincia di Belluno a 1100 metri di altitudine. Si raggiunge facilmente con l’automobile, ma anche in pochi minuti a piedi dal paese, ed è la meta ideale per chi ama i panorami mozzafiato. Infatti, lo specchio d’acqua è circondato dalle cime, restituendo allo sguardo pallide pareti rocciose, le sfumature intense di verde delle foreste e l’acqua del lago che rispecchia ed enfatizza tutto il paesaggio.

Si può sostare qui: se si è in compagnia di bambini c’è un bel parco giochi in legno per le loro mille avventure, oppure in estate si possono sfruttare minigolf, go-kart, ping pong o tennis. Il momento ideale per visitarlo è in estate per godere al cento per cento delle tante possibilità offerte dalla zona. Come quella di un’escursione in bici sulla Lunga via delle Dolomiti, che segue il tracciato della vecchia ferrovia.

Lago di Alleghe

Si trova a quasi mille metri di altitudine (966 metri per la precisione) il Lago di Alleghe, anch’esso in provincia di Belluno. Nelle sue acque si riflette il monte Civetta e questo specchio è molto amato, oltre a essere d’origine piuttosto recente. Infatti, è nato l’11 gennaio del 1777, a causa di una frana che ha ostruito il normale passaggio del fiume Cordevole e ha causato la morte di molte persone. Si arriva facilmente con l’auto.

Si può fare il giro del lago, una camminata di circa un’ora e mezza che parte proprio dal centro di Alleghe e permette di immergersi nel fascino di questa location apprezzando il panorama circostante. È un’escursione adatta anche ai bambini e il bellissimo lago è apprezzabile in ogni stagione.

Lago di Ghedina

A 1457 metri di altitudine, alle falde delle Tofane si trova un incredibile bacino circondato da alberi e montagne: è il Lago di Ghedina che si può raggiungere sia in automobile sia con una bella passeggiata. Si trova vicinissimo a Cortina d’Ampezzo ed è una destinazione memorabile della montagna in Veneto.

Per arrivare basta procedere con l’auto, oppure si può organizzare una bella e facile escursione partendo dalla stazione a monte della Cabinovia Freccia nel Cielo. La stagione giusta? Sempre, per potersi immergere in ogni atmosfera che la natura sa regalare. Anche qui vi è un ristorante.

Laghi di montagna in Veneto raggiungibili a piedi o in mountain bike

Se alcuni laghi di montagna del Veneto si possono tranquillamente raggiungere con l’automobile, per altri si deve fare una camminata, un’escursione leggermente più faticosa oppure si può provare ad arrivare sulle loro sponde in bicicletta. Ogni destinazione ha una propria difficoltà, quindi prima di mettersi in marcia è sempre bene conoscere il tracciato per capire se è fattibile per noi.

Si tratta di specchi d’acqua meravigliosi, incastonati in panorami che levano il fiato, tra le vette delle montagne più belle e amate, perché il Veneto è una delle destinazioni di montagna più amate in Italia.

Lago di Coldai

Per raggiungere il Lago di Coldai si deve salire a quota 2143 metri, fino alle pendici del monte Civetta. Si tratta di uno specchio d’acqua di origine glaciale, immerso in uno scenario di montagna davvero pittoresco. Per arrivare fino a lui grazie si deve affrontare a una bella e facile camminata che si snoda lungo 3 chilometri con 280 metri di dislivello. Si devono prendere gli impianti di risalita ad Alleghe, piccolo comune in provincia di Belluno, e poi da lì arrivare a Malga Pioda, in seguito si procede lungo il sentiero 556 ampio e lastricato che regala una vista indimenticabile. Il lago si trova non troppo distante dal Rifugio A. Sonino a 2132 metri. Dal qui si può ammirare un panorama da cartolina.

Il periodo migliore per visitarlo è senza dubbio l’estate quando il tragitto è sgombro e la natura è rigogliosa.

Lago di Federa

Ammirare il Lago di Federa è uno spettacolo che raramente si può dimenticare. Si trova nel territorio del comune di Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno, e più precisamente ai piedi della parete est della Croda da Lago. Posto a un’altitudine di 2.038 metri sopra il livello del mare, questo splendido specchio d’acqua di origine glaciale non è balneabile, ma di questo poco importa perché il fascino del luogo merita da solo le escursioni per raggiungerlo.

Tra gli itinerari esistenti è molto comodo quello che parte da Cortina d’Ampezzo e porta fino a destinazione, l’ottima notizia è che si può percorrere anche in bicicletta, con le mountain bike o le e-bike. Si può salire anche con un servizio navetta in jeep, oppure in inverno con la motoslitta. Per queste ragioni si tratta di un lago che vale la pena visitare in ogni momento dell’anno.

Lago di Sorapis

Sempre nel territorio del comune di Cortina d’Ampezzo (da cui dista circa 12 chilometri) si trova il Lago di Sorapis a 1925 metri di altitudine. Oltre a stendersi placido in un contesto di grande fascino, un’altra sua peculiarità è quella di avere un colore intenso e bellissimo: le sue acque, infatti, sono turchesi.

Arrivare qui significa lasciarsi affascinare dalla meraviglia di una location incredibile, in cui il contrasto di colori lascia senza fiato. Il sentiero per raggiungerlo parte dal Passo Tre Croci e in due ore (da sommare con quelle del ritorno) porta fino a questo specchio d’acqua montano: si deve percorrere il sentiero 215, che regala bei panorami mentre si cammina in un bosco. Vi sono anche dei tratti esposti e attrezzati. Si arriva fino al Rifugio Vandelli, che è incastonato in un anfiteatro naturale che regala scorci indimenticabili, e al lago che si mostra in tutta la sua bellezza. L’estate è senza dubbio la stagione migliore per raggiungere questo luogo di montagna in Veneto.

Lago di Limides

L’escursione per raggiungere il Lago di Limides è davvero facile e breve e permette in poco tempo di giungere in un luogo che sembra essere uscito da un sogno: l’acqua riflette le vette circostanti dei monti Averau, Sasso di Stria, Lagazuoi e la Tofana di Rozes, la natura regala allo sguardo sprazzi di verde di ogni sfumatura, così come fa il cielo con la sua tavolozza di azzurri.

Per arrivare a questa meraviglia, che si trova a quota 2181 metri, si deve raggiungere il rifugio Col Gallina, dotato anche di un parcheggio dove lasciare l’automobile. È questo il punto di partenza per dare il via a una camminata che si aggira intorno ai 45 minuti immersi nella bellezza del paesaggio e nella foresta. Giunti a questo splendido gioello delle Dolomiti si può esplorare il suo perimetro e conoscerlo da tante angolazioni diverse.

Si tratta di uno specchio d’acqua di origine glaciale e, oltre a questo, ad alimentarlo è la natura stessa tramite pioggia e neve; quindi, il momento giusto per ammirarlo in tutto il suo splendore è durante la primavera quando lo si può vedere nel massimo della sua portata.

Se poi ci si vuole fermare al ritorno al rifugio Col Gallina, allora non si deve assolutamente perdere la vista dalla sua terrazza e, se si è in compagnia di bambini, qui vi è tutto il necessario perché si possano divertire sul prato attrezzato di giochi.