Riconosciuta come la migliore meta per il freestyle avendo vinto i World Ski Awards 2025, Laax è una località assolutamente da non perdere in inverno. Il comprensorio svizzero si è fatto notare per le tante attività sulla neve e l’attenzione verso la sostenibilità. La vittoria conferma come la località stia investendo nell’innovazione, nelle infrastrutture e nella tecnologia senza perdere di vista il contatto con la natura. Ma cosa fare durante una vacanza a Laax? E cosa vedere nella località? Ecco alcuni suggerimenti.

I nuovi impianti sciistici

Visitare Laax durante la stagione invernale significa entrare in un universo dove il freestyle incontra il lifestyle alpino. L’apertura della stagione 2025-2026, fissata per il 29 novembre, porta con sé grandi novità: due nuovi impianti d’avanguardia, il FlemXpress e la Vorab Gondola, ridefiniscono il modo di muoversi tra le montagne, con un occhio attento alla sostenibilità.

Il FlemXpress, primo “Ropetaxi” al mondo, è un sistema rivoluzionario di cabinovie a chiamata che collega sei stazioni all’interno dell’area Unesco Arena Tettonica Sardona, riducendo del 50% i consumi energetici. La Vorab Gondola, invece, porta sciatori e snowboarder fino al ghiacciaio Vorab, a 3.018 metri, con viste panoramiche mozzafiato.

Il mondo freestyle

Ma ciò che rende davvero speciale Laax è la sua anima freestyle: cinque snowpark, l’halfpipe più grande del mondo, oltre 224 km di piste perfettamente curate e un’atmosfera vibrante che contagia chiunque arrivi.

Con i suoi cinque snowpark, tra cui il Crap Sogn Gion Park e il P60, teatro di eventi internazionali offre strutture adatte a tutti i livelli: dai principianti ai pro.

Anche quando il tempo non collabora, il divertimento non si ferma: la Freestyle Academy di Laax è la prima indoor base d’allenamento d’Europa, con trampolini, foam pit e rampe per provare trick in totale sicurezza.

Eventi a Laax

Il calendario invernale è un concentrato di energia: il Laax Open di gennaio è l’evento europeo più importante per snowboard e freeski, seguito dal Banked Slalom e dal Kids Laax Open a marzo. Tre appuntamenti imperdibili per vivere da vicino la community freestyle più vibrante delle Alpi. Da non perdere le numerose ciaspolate e lo sci alpinismo che può essere praticato durante la stagione, spesso associandosi a gruppi che propongono l’attività.

Crap Sogn Gion

Prendendo la funivia si raggiungono i 2.252 metri del Crap Sogn Gion. Il punto panoramico e incredibilmente fotogenico lascia tutti a bocca aperta ed è il punto esatto in cui avvengono le competizioni della Laax Open.

Lago Cauma

Tra i posti più belli da visitare a Laax c’è sicuramente il lago Cauma che incanta con acque turchesi e i boschi di pini che lo incorniciano. Il posto perfetto dove passeggiare e godersi la natura; è soprattutto in primavera ad attirare i visitatori, ma anche con la neve ha grande fascino.

Ruinaulta, il Canyon del Reno

È stato soprannominato come Swiss Grand Canyon, ed è tutto da scoprire con le pareti di roccia bianca alte centinaia di metri che costeggiano le rive del fiume Reno. Si può visitare a piedi con un trekking segnato dai sentieri, in bici oppure per i più freddolosi e meno sportivi con un treno panoramico. In estate i più avventurosi ci fanno Kayak.

Dove si trova Laax e come arrivarci

Laax si trova in Svizzera tra Flims e Falera e si fa notare per la sua anima giovane, visionaria e capace di attrarre sportivi da tutto il mondo. Tra le Alpi Svizzere nel cantone dei Grigioni il luogo è facile da raggiungere in auto, oppure in treno da Zurigo.