C’è un’isola in Grecia che potrebbe tranquillamente essere quella dove è sbarcato Robinson Crusoe. Si chiama Kinaros ed è un minuscolo lembo di terra del Dodecaneso, nel Mare Egeo, a soli di 4,5 chilometri dalle vicine Leros, da una parte, e la più frequentata Amorgos, dall’altra. Nessun traghetto ci arriva. È una perla ancora sconosciuta. Ed è il paradiso che stiamo cercando.

Kinaros, paradiso della Grecia

L’isola ha un solo abitante. Anzi, una: Irini. La signora, originaria dell’isola, si era trasferita a vivere in Australia, ma 25 anni fa ha deciso di tornare a Kinaros con il marito, scomparso pochi anni fa. Oggi vive sola sull’isola più solitaria e paradisiaca della Grecia. Una volta alla settimana, una barca le porta beni di prima necessità.

Se cercate in Internet troverete: hotel=0, ristoranti=0, traghetti=0. Non è una meraviglia? Non si può quindi soggiornare sull’isola di Kinaros e neppure sedersi a una taverna per una bella insalata greca e un bicchiere di vino. Bisogna portarsi tutto da casa (e riportare via la spazzatura). C’è solo una chiesetta sulla cima di un monte, costruita dal nonno di Irini alla fine dell’800.

La meta più amata dai velisti nell’Egeo

Il nome “Kinaros” viene dal carciofo che un tempo si coltivava sull’isola, da cui il nome derivato dalla parola “kinara”. L’isola è stata citata da autori come Plinio il Vecchio e Athenaeus, che testimoniano la sua esistenza da millenni. Oggi, però, non c’è nulla, ma è un approdo perfetto per chi trascorre le vacanze in barca. Si può gettare l’ancora in una delle tante insenture dell’isola e raggiungere la riva a nuoto o con un tender.

Una volta messo piede su Kinaros, è buona educazione rendere omaggio alla signora Irini – la sua casa è proprio sulla costa – e chiederle il permesso di restare sull’isoletta, per godere delle spiagge deserte e piuttosto rocciose, per esplorare i dintorni (è grande solo 4,5 chilometri quadrati) e per fare una passeggiata in collina (l’altitudine massima è di 300 metri circa) o regalarsi un fantastico bagno nelle fresche acque turchesi dell’Egeo.