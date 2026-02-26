iStock Spiaggia di Kyra Panagia, isola di Karpathos

Per tutti quelli che hanno voglia di andare in Grecia durante le prossime vacanze estive e sognano un’isola autentica, selvaggia e poco battuta dal turismo di massa, Karpathos è la destinazione perfetta.

Situata nel Mar Egeo meridionale tra Creta e Rodi, questa perla del Dodecaneso combina paesaggi mozzafiato, tradizioni millenarie e un’atmosfera genuina che conquista chiunque la visiti.

Negli ultimi anni l’isola sta attirando sempre più attenzione internazionale proprio per la sua unicità e autenticità, risultando una meta ideale per chi è alla ricerca di una meta diversa rispetto alle classiche isole greche più gettonate.

Nuovo collegamento da Verona con Volotea

Una delle novità più interessanti per l’estate 2026 è il nuovo collegamento diretto dall’Aeroporto di Verona-Villafranca a Karpathos. La compagnia aerea Volotea ha annunciato il nuovo volo internazionale per la stagione estiva in partenza dal 5 agosto 2026 ogni mercoledì da Verona.

Questo significa che dall’Italia settentrionale raggiungere l’isola greca sarà più facile e comodo che mai senza nessuno scalo: un super vantaggio per i viaggiatori italiani che desiderano una fuga in Grecia all’insegna del mare, della cultura e dell’avventura.

Il nuovo collegamento valorizza ulteriormente Karpathos come meta emergente, pronta a diventare uno dei luoghi più desiderati dell’estate 2026 grazie alla sua accessibilità diretta da un importante scalo italiano.

Olympos, il villaggio “fermo nel tempo” che attrae i viaggiatori

Una delle esperienze più autentiche che si possono vivere a Karpathos è la visita al villaggio di Olympos, un paese dai toni pastello arroccato sulle pendici delle montagne settentrionali. Questa è l’attrazione più importante della parte nord dell’isola.

Ad Olympos il tempo sembra essersi fermato: le donne indossano ancora i costumi tradizionali ricamati a mano, si parla un dialetto locale arcaico e si conservano usanze e stili di vita che altrove sono scomparsi come creare sapone a mano e cuocere il pane tipico nel forno a legna.

Passeggiare tra le stradine di Olympos significa immergersi nella cultura greca più genuina. In questo angolo di Karpathos si può respirare una storia antica scandita dai ritmi lenti della vita quotidiana degli abitanti.

Per chi ama il turismo culturale e vuole scoprire un lato originale e autentico dell’Egeo, Olympos è un motivo più che valido per scegliere questa isola rispetto ad altre.

Spiagge quasi deserte e natura selvaggia

Karpathos è celebre per le sue spiagge incontaminate e spesso poco affollate: da Apella, caratterizzata da ciottoli bianchi e acqua cristallina, a Kyra Panagia con sabbia bianca e acqua azzurra, passando per baie nascoste raggiungibili con brevi escursioni in barca come Ai-Giannis, Kato Lakos, Makri Gialos.

L’isola offre un litorale davvero vario e spettacolare dove dedicarsi anche agli sport acquatici come il windsurf o il kitesurf, lo snorkeling e le immersioni. Karpathos è una delle isole greche non ancora prese d’assalto dal turismo di massa, con coste che sembrano uscite da una cartolina.

Oltre alle spiagge, la natura di Karpathos è perfetta per escursioni, trekking, ciclismo o semplici passeggiate tra oliveti secolari, pinete profumate e drammatiche scogliere panoramiche. Un paradiso per gli sportivi che amano una vacanza attiva.

In un’epoca in cui il turismo consapevole e lento è sempre più ricercato, questa combinazione di bellezza naturale e tranquillità rende Karpathos una vera gemma del Dodecaneso.