Per la prima volta Formia conquista la Bandiera Blu e lo fa con due spiagge di tutto rispetto, ma non sono le uniche meraviglie della zona: ecco quali visitare

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock spiagge più belle di Formia dove fare il bagno

Formia scrive una nuova pagina di orgoglio e bellezza sul suo litorale: su alcune delle sue spiagge sventola per la prima volta la prestigiosa Bandiera Blu. Un risultato storico che premia anni di impegno e visione condivisa, trasformando la costa del luogo in simbolo di eccellenza ambientale e accoglienza turistica. Ma non sono solo le due premiate, il litorale di Formia ha delle spiagge davvero belle da scoprire, scopriamo insieme quali sono.

Le spiagge più belle di Formia con Bandiera Blu

Tra le Bandiere Blu 2025 c’è una new entry importante: quella di Formia. È la prima volta che la città del Lazio ottiene questo riconoscimento. La cittadina sulla via Appia è riconosciuta per il suo patrimonio storico-archeologico è ad oggi una delle mete balneari più apprezzate dalla regione.

Il sindaco Taddeo ha commentato la notizia rilasciando una dichiarazione sulla nota ufficiale divulgata dal Comune di Formia: “”Siamo sempre stati consapevoli delle difficoltà connesse all’ottenimento della bandiera blu soprattutto per la carenza di infrastrutture. Per questa ragione nei primi tre anni di mandato abbiamo avviato un percorso puntuale e mirato, lavorando per realizzare gli interventi necessari ed approntando le condizioni per il riconoscimento della bandiera blu.”

La spiaggia di Gianola

La prima spiaggia di Formia che merita una menzione è quella di Gianola. Non solo è tra le due premiate con Bandiera Blu, ma attira l’attenzione per il mix tra acque limpide e sabbia dorata; non a caso è tra le più belle spiagge tra Lazio e Campania. Si trova all’interno del parco regionale Riviera di Ulisse ed è perfetta sia per gli amanti delle escursioni sia per le famiglie con bambini. non è lontana dall’area archeologica e alle spalle ha una fitta macchia mediterranea. Il golfo di Gaeta su cui si affaccia è uno dei luoghi più belli del litorale.

La spiaggia di Vindicio

Tra le 5 migliori spiagge di Formia (e ora anche Bandiera Blu) c’è quella di Vindicio. Fa parte del golfo di Gaeta e affaccia proprio sul mar Tirreno. Scelta dagli amanti degli sport acquatici e dello snorkeling, si distingue per la ricchezza dei servizi che spaziano da bar a ristoranti fino al noleggio di ombrelloni e lettini. La spiaggia ha un accesso libero, dunque non serve prenotare.

Le spiagge da non perdere a Formia e dintorni

Tra Formia e i suoi dintorni sono custodite diverse spiagge belle da vedere. Una delle più celebri è la spiaggia dei Sassolini, incastonata tra il monte Scauri e il monte Orso. Si trova a circa 10 chilometri da Formia ed è perfetta per allontanarsi dal caos estivo, prende il nome dai numerosi ciottoli che la caratterizzano e fanno parte del fondale. Proprio questa caratteristica rende il mare ancora più azzurro e pulito.

Fonte: Getty

Da non perdere anche il lido 300 gradini situato a Gaeta a circa 11 chilometri dal centro di Formia; prende il suo nome dalla scalinata importante da affrontare. La fatica c’è, non possiamo negarlo, ma viene ampiamente ripagata dalla lingua di sabbia dorata e dalla macchia mediterranea che crea zone relax d’ombra. Un piccolo angolo di paradiso da scoprire.

Altrettanto imperdibile a 12 chilometri dal centro di Formia è la spiaggia di Sant’Agostino a Gaeta: qui la sabbia è chiara e sottile e il fondale degrada dolcemente tanto da essere preferita da famiglie con bambini piccoli. Il golfo di Gaeta qui incarna tutta la sua bellezza e questa baia si raggiunge spostandosi verso nord dal centro storico di Formia.