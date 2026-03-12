C'è un'isola di rara bellezza che fa da sfondo alla storia raccontata nel film: è sferzata dal vento e ha spiagge immense dominate da dune di sabbia. Ecco dove si trova

Bombero international GmbH & Co/iStock Le location de "L'isola dei ricordi" - In foto: il Faro di Amrum

Un’isola selvaggia battuta dal vento, con dune di sabbia infinite che abbracciano il silenzio del Mare del Nord e alcuni villaggi pittoreschi sospesi nel tempo: è questo il paesaggio suggestivo che fa da sfondo a L’isola dei ricordi (titolo originale Amrum), il nuovo film del regista Fatih Akin e presentato al Festival di Cannes 2025, al cinema dal 12 marzo 2026.

Prodotto da Bombero International e Warner Bros. Film Productions Germany, questo dramma storico racconta gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale attraverso gli occhi del dodicenne Nanning, interpretato da Jasper Billerbeck. Nel cast compaiono anche Diane Kruger, Matthias Schweighöfer e Laura Tonke.

La storia si ispira ai ricordi d’infanzia dello sceneggiatore Hark Bohm, cresciuto proprio sull’isola di Amrum. È questo lembo di terra in mezzo al mare il grande protagonista della storia, lo scenario principale in cui sono avvenute la maggior parte delle riprese. Curiosi di scoprire dove si trova? Vi sveliamo tutte le suggestive location dove sono state girate le più importanti scene de L’isola dei ricordi.

Di cosa parla

Isola tedesca di Amrum, primavera del 1945: il giovane Nanning, con il padre al fronte e una madre fervente nazista, sconvolta dal crollo dell’ideologia in cui ha sempre creduto, cerca di capire cosa stia accadendo intorno a lui. In un paesaggio fatto di mare, sabbia e silenzi, la fine della Seconda Guerra Mondiale segna per Nanning un doloroso passaggio dall’infanzia alla consapevolezza.

Il racconto mostra la caduta del nazismo dal punto di vista di un ragazzo cresciuto nella propaganda della Hitlerjugend, costretto a confrontarsi con la realtà mentre il mondo intorno a lui cambia per sempre.

Dove è stato girato il film

Il film L’isola dei ricordi (2025) è stato girato in tre aree principali del Nord Europa: l’isola tedesca di Amrum (location principale), Amburgo e alcune zone della Danimarca, luoghi che contribuiscono a ricreare l’atmosfera intensa e malinconica del film.

Isola di Amrum, Germania

Amrum è l’isola selvaggia incastonata nel Mare del Nord utilizzata come location principale del film. Situata nelle Isole Frisone Settentrionali, in Germania, questa piccola isola è famosa per i suoi paesaggi naturali spettacolari: dune altissime, prati costieri e una delle spiagge più ampie d’Europa.

Qui si trova infatti il celebre Kniepsand, una distesa di sabbia lunga chilometri che in certi punti raggiunge quasi un chilometro di larghezza. È in questo scenario unico, dove il mare e il cielo sembrano fondersi con l’orizzonte e si percepisce un senso di isolamento, che scorre l’infanzia del protagonista Nanning durante gli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale.

A fare da sfondo alla storia, in particolare, sono alcuni villaggi pittoreschi che punteggiano l’isola di Amrum: tra i più caratteristici c’è Nebel, noto per le sue case storiche con tetti di paglia e giardini fioriti, un borgo che rappresenta perfettamente l’architettura tradizionale delle Frisone Settentrionali contribuendo a creare l’ambientazione autentica del film.

Più a nord, spicca tra i luoghi delle riprese anche il villaggio di Norddorf, circondato da dune e sentieri naturalistici: è una delle località turistiche più frequentate dell’isola, ma conserva ancora il fascino selvaggio del paesaggio costiero.

Altre scene sono state girate nella porta d’ingresso dell’isola, ovvero Wittdün, dove oggi arrivano i traghetti dalla terraferma. Si vede anche uno dei simboli più iconici del territorio: il Faro di Amrum, uno dei più alti della costa del Mare del Nord tedesco, dalla cui cima si apre una vista spettacolare sul paesaggio.

Amburgo

Una parte delle riprese è stata realizzata anche ad Amburgo, grande città portuale del Nord della Germania. Qui sono stati girati soprattutto gli interni, grazie alla presenza di studi cinematografici e infrastrutture tecniche adatte a ricreare ambientazioni storiche.

Le coste della Danimarca

Oltre alla Germania, alcune scene sono state girate anche in Danimarca, scelta per i suoi paesaggi costieri simili a quelli delle isole frisone. Le coste danesi, con dune, mare aperto e piccoli villaggi di pescatori, permettono infatti di ampliare gli scenari naturali del film mantenendo la stessa atmosfera nordica.