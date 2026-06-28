PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Veduta dall'alto di Agistri

Bastano 13 km² per racchiudere uno degli angoli più sorprendenti della Grecia: Agistri, chiamata anche Angistri secondo una diversa traslitterazione del nome greco, è una realtà distante dall’immagine delle celebri isole cicladiche. Appartiene all’arcipelago delle Saroniche e al posto delle folle, dei locali alla moda e delle strade affollate, si caratterizza per un ritmo tranquillo scandito dal profumo della resina, dal rumore delle cicale e dal continuo riflesso del sole sul mare.

Fra gli abitanti dell’Attica rappresenta una classica meta del fine settimana, tanto da essere spesso definita un’isola “dei greci”. La vita quotidiana mantiene infatti un carattere genuino, fatto di piccole taverne, pescatori, bar affacciati sul porto e piazzette che si animano soltanto nelle ore serali.

Il paesaggio alterna coste frastagliate, calette, pinete fitte e rilievi bassi che raggiungono appena 294 metri nel punto più elevato. Gran parte dell’entroterra conserva ancora un aspetto selvatico, mentre quasi tutta la popolazione vive lungo il settore settentrionale, collegato da una strada che attraversa l’intera isola fino al piccolo villaggio di Limenaria.

Cosa vedere ad Agistri

Pur vantando appena 1.100 abitanti circa, Agistri custodisce angoli in grado di raccontare identità, tradizioni e paesaggi molto diversi tra loro. Villaggi minuscoli, punti panoramici, sentieri tra i pini e piccole chiese bianche trasformano la visita in una scoperta continua.

Skala, il cuore vivace dell’isola

Skala rappresenta il principale punto di riferimento turistico. Il porto accoglie traghetti e aliscafi provenienti dal Pireo, regalando fin dal primo istante una cartolina tipicamente greca fatta di case candide, balconi ricoperti di bouganville e ristoranti affacciati sull’acqua. Il lungomare diventa il centro della vita serale, in quanto pieno di tavolini all’aperto e profumo di pesce appena cucinato.

La chiesa di Agioi Anargyroi

Fra gli edifici simbolo di quest’isola della Grecia c’è senza dubbio la chiesa dedicata ai santi Cosma e Damiano, conosciuti nella tradizione ortodossa con il nome di Agioi Anargyroi.

Le cupole azzurre emergono tra il bianco delle pareti e il blu del mare, creando uno degli scorci più fotografati dell’isola. L’architettura segue i canoni dell’edilizia religiosa locale, caratterizzata da linee semplici, superfici luminose e interni raccolti impreziositi da icone dorate.

Megalochori, l’anima più autentica

Megalochori, chiamata anche Milos oppure Myloi, ha un carattere più residenziale rispetto a Skala. Gran parte dei traghetti attracca proprio nel suo porto, eppure il borgo sfoggia una quotidianità tranquilla fatta di piccole piazze, case basse e taverne frequentate dagli abitanti.

Limenaria, il villaggio rimasto fedele alla tradizione

Nella parte meridionale dell’isola appare Limenaria, minuscolo centro abitato che conta appena un centinaio di residenti. L’architettura conserva un’impronta rurale, con abitazioni in pietra, cortili semplici e viuzze silenziose.

Lontano dal porto principale, questo piccolo paese restituisce l’immagine della Grecia più tradizionale e lontana dai circuiti turistici.

Metochi e il panorama sul Golfo Saronico

Pochissime abitazioni, due brevi strade e una posizione privilegiata rendono Metochi uno dei punti panoramici più suggestivi di Agistri. Il piccolo insediamento è la culla di alcune fra le case più antiche dell’isola e regala un colpo d’occhio magnifico verso Skala, Megalochori, Egina e il Golfo Saronico. Nelle giornate limpide il profilo del Peloponneso completa un orizzonte ampio e luminoso.

I sentieri tra le pinete

Una delle grandi sorprese di Agistri riguarda il suo patrimonio naturale: gran parte dell’interno è attraversata da percorsi che passano tra boschi di pini d’Aleppo, arbusti mediterranei e rilievi affacciati sul mare. L’aria profuma continuamente di resina, mentre il canto delle cicale accompagna gran parte della giornata estiva.

Aponisos, il luogo simbolo di Agistri

Fra tutte le tappe dell’isola, Aponisos occupa un posto speciale. Si tratta di un piccolo isolotto collegato alla costa da un sottile ponte artificiale che attraversa uno specchio d’acqua dai colori sorprendenti. L’intero paesaggio ricorda una piscina naturale.

Le spiagge più belle di Agistri

Gran parte della fama di Agistri nasce dal colore dell’acqua, anche perché le spiagge cambiano spesso aspetto, alternando sabbia, ciottoli, piattaforme naturali e piccole baie racchiuse dalla vegetazione. Ciò che le accomuna tutte, però, è la trasparenza del mare.

Skala: unica ampia spiaggia sabbiosa dell’isola. Fondale basso e acque calme fanno sì che sia ideale anche per le famiglie.

unica ampia spiaggia sabbiosa dell’isola. Fondale basso e acque calme fanno sì che sia ideale anche per le famiglie. Chalikiada : conquista grazie alla sua baia racchiusa tra alte pareti rocciose. Il sentiero d’accesso richiede scarpe adatte, mentre il fondale di ciottoli suggerisce l’utilizzo di scarpette da mare. Per molti costituisce la spiaggia più spettacolare dell’isola.

: conquista grazie alla sua baia racchiusa tra alte pareti rocciose. Il sentiero d’accesso richiede scarpe adatte, mentre il fondale di ciottoli suggerisce l’utilizzo di scarpette da mare. Per molti costituisce la spiaggia più spettacolare dell’isola. Skliri : si sviluppa poco distante da Skala. Dimensioni ridotte, rocce levigate e acqua limpida danno vita a un ambiente raccolto e silenzioso.

: si sviluppa poco distante da Skala. Dimensioni ridotte, rocce levigate e acqua limpida danno vita a un ambiente raccolto e silenzioso. Dragonera : unisce mare cristallino e una splendida pineta che arriva quasi fino alla riva. Lettini, ombrelloni e una piccola kantina permettono di trascorrere l’intera giornata senza rinunciare ai servizi essenziali.

: unisce mare cristallino e una splendida pineta che arriva quasi fino alla riva. Lettini, ombrelloni e una piccola kantina permettono di trascorrere l’intera giornata senza rinunciare ai servizi essenziali. Mariza : presenta una piattaforma in pietra dalla quale tuffarsi direttamente nell’acqua. L’ambiente roccioso regala fondali limpidi molto apprezzati dagli appassionati di snorkeling.

: presenta una piattaforma in pietra dalla quale tuffarsi direttamente nell’acqua. L’ambiente roccioso regala fondali limpidi molto apprezzati dagli appassionati di snorkeling. Aponisos: completa la visita con una baia dai colori quasi irreali. Lettini, taverna e piattaforme in legno consentono di vivere questo tratto di costa in totale tranquillità.

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Dove si trova e come arrivare

Agistri appartiene alle Isole Saroniche e si trova nel Golfo Saronico, tra la costa dell’Attica, Egina e il Peloponneso. La vicinanza alla Capitale greca rappresenta uno dei suoi maggiori punti di forza: il viaggio inizia con un volo diretto verso Atene, poi dal centro cittadino (oppure dall’aeroporto) si raggiunge facilmente il porto del Pireo tramite metropolitana, autobus o taxi. Da lì partono quotidianamente traghetti tradizionali e aliscafi diretti.

La traversata richiede circa 45 minuti con le imbarcazioni veloci oppure più o meno 1 ora e 30 minuti con i traghetti convenzionali, quasi sempre con una breve fermata intermedia a Egina. Le navi attraccano prevalentemente nel porto di Megalochori, mentre alcune corse raggiungono anche Skala. I due centri distano appena 1,5 km l’uno dall’altro.

Una volta arrivati, scooter, biciclette elettriche e quad rappresentano le soluzioni più pratiche per raggiungere tutte le principali località dell’isola. Chi preferisce i mezzi pubblici può utilizzare la linea di autobus che connette Skala, Megalochori, Limenaria e Aponisos seguendo la strada principale che attraversa Agistri da nord a sud.