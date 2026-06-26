La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock La Grecia è la meta più amata per il viaggio di maturità

L’ultimo rintocco della campanella scolastica racchiude da sempre lo stesso identico sapore, soprattutto per gli studenti arrivati all’ultimo anno delle superiori: quello della libertà assoluta. Per migliaia di neo-diplomati italiani, l’esame di Stato si trasforma nella porta d’accesso all’estate più bella della vita, settimane sospese dove non c’è spazio per le preoccupazioni quotidiane.

I pensieri si alleggeriscono, lasciando campo libero solo alla trepidazione e all’entusiasmo per i nuovi percorsi che stanno per cominciare, che si tratti dell’università o del mondo del lavoro. E quale modo migliore per inaugurare questo capitolo se non un’avventura sul mare? Se un tempo l’immaginario collettivo era dominato dal treno, oggi la nuova frontiera si muove sull’acqua.

L’Interferry: itinerari personalizzati via mare

L’idea dell’Interferry è semplice: applicare lo spirito itinerante, flessibile e condiviso delle ferrovie europee al mondo dei traghetti marittimi. Grazie a piattaforme digitali come Ferryscanner, i giovani viaggiatori possono sfruttare opzioni innovative come la combinazione di percorsi multipli in pochi passaggi, componendo un vero e proprio puzzle di destinazioni su misura, saltando da un porto all’altro.

Questo approccio trasforma lo spostamento stesso da mero tempo d’attesa a parte integrante e indimenticabile della vacanza. Salire sul ponte di una nave al tramonto, guardare la costa che si allontana e svegliarsi la mattina successiva di fronte a un panorama completamente inedito regala un senso di indipendenza che nessun volo aereo sa offrire.

La Grecia è la meta più amata per un Interferry

Saltare di isola in isola tra gli arcipelaghi della Grecia rappresenta una delle esperienze di viaggio più belle, capace di fondere storia millenaria, coste splendide e lo spirito più genuino della cultura mediterranea.

La ricchezza di questo approccio risiede nella straordinaria varietà a fronte di distanze relativamente brevi: nello spazio di poche miglia marine si incontrano paesaggi, tradizioni e atmosfere radicalmente diversi. Ogni isola conserva gelosamente un carattere ben distinto, pur condividendo il filo conduttore di un’ospitalità calorosa, una cucina d’eccellenza e scenari naturali che tolgono il fiato.

Una fitta rete di traghetti e linee locali connette i centri principali alle isole minori e la superficie raccolta di gran parte dei territori permette di esplorare a fondo ogni destinazione con calma, senza la fretta dei viaggi tradizionali. Proprio per questo, la Grecia si conferma la regina assoluta dell’estate 2026 secondo le preferenze degli under 25.

In particolare, tra le mete più prenotate ci sono i grandi classici delle Cicladi come Mykonos e Ios, che rimangono i punti di riferimento per chi cerca la vita notturna e i party in spiaggia. I trend attuali mostrano però una forte crescita per Naxos e Paros, mete amate dalla Gen Z per il giusto compromesso tra spiagge dorate, sport acquatici come il windsurf e un divertimento accessibile.

La vera novità è rappresentata dalla caccia alle rotte micro-budget nel Dodecaneso o nelle isole minori. Biglietti a meno di cinque euro a tratta permettono spostamenti rapidissimi tra Chios e Inousses, o tra Kos e la piccola Pserimos. Per chi cerca un itinerario dinamico lontano dalla folla, le Cicladi minori come Schinoussa, Koufonisia, Folegandros e Kimolos regalano ritmi rilassati, mare cristallino e sentieri panoramici.