Goditi le Isole Pontine comodamente in barca

Scopri l’esperienza esclusiva del noleggio di un Magnum Marine 45 in le Isole Pontine: giornaliero, settimanale o su misura, per esplorare il mare con libertà e stile

Le Isole Pontine rappresentano sicuramente uno dei tratti più affascinanti del Mar Mediterraneo: un paradiso di calette nascoste, spiagge bianche e acque cristalline. Per chi desidera scoprire queste Isole con il massimo del comfort e dello stile, il noleggio di un Magnum Marine 45 alle Isole Pontine proposto da SUPERYACHTS TENDERS rappresenta un’opportunità unica. Grazie a Superyachts e Tenders, è possibile noleggiare un Powerboat di lusso sia giornalmente che settimanalmente, oppure optare per soluzioni su misura, perfette per adattarsi a ogni esigenza.

Il fascino di esplorare le Isole Pontine in libertà

Il noleggio di una barca a motore a Ponza permette di accedere a luoghi altrimenti irraggiungibili via terra, regalando un’esperienza autentica e personalizzata del territorio. I tender disponibili sono ideali sia come imbarcazioni primarie per brevi escursioni, sia come supporto logistico a yacht ormeggiati al largo. Grazie alla loro versatilità, questi mezzi offrono la possibilità di godere del mare e delle coste in modo dinamico, intimo e raffinato.

Le meraviglie da non perdere con un Powerboat privato

Tra i tanti vantaggi del noleggio di un Magnum Marine 45 c’è la possibilità di scoprire alcune delle Isole Pontine più belle e riservate del arcipelago, comodamente via mare:

Ponza: solo otto chilometri quadrati in cui si concentrano spiagge rocciose e sabbiose, archi naturali, faraglioni, mare incontaminato, romantiche calette dove ormeggiare e un magnifico paesaggio roccioso e collinare. E poi c’è il paese con i suoi vicoli, le botteghe d’artigianato e i tantissimi e tipici locali in cui i turisti amano trascorrere le serate; magnifiche le case col tetto a botte e le semplici facciate dipinte con colori pastello che s’affacciano sul porto. Chi ama la vita di mare, troverà nelle isole pontine il luogo ideale in cui trascorrere le proprie vacanze.

Ventotene: fantastico l’istmo sommerso che unisce Ponza a Zannone. Per non parlare dei profondi fondali che custodiscono antichi tesori: dalle navi romane a relitti di piroscafi affondati durante l’ultima guerra. È questo il caso del traghetto Santa Lucia affondato nel 1943 da un aerosilurante inglese vicino Ventotene. Quest’isola è un piccolo gioiello, poche case, raccolte attorno al porto, e un’antica storia di luogo di confino che va dai componenti delle famiglie imperiali romane agli oppositori del fascismo che lì posero le basi della nostra moderna idea di Europa.

Palmarola: è una riserva naturale. L’isola, per la spettacolarità della natura e della costa è considerata tra le più belle al mondo. Caratteristiche le case scavate nella roccia, le uniche presenti qui, oltre a un piccolo ristorante situato sulla spiaggia. La natura incontaminata avvolge anche Zannone, la più settentrionale delle isole, che per la sua rilevanza naturalistica, dal 1979 è stata inserita nel Patco Nazionale del Circeo. L’isola, disabitata, fu sede di un monastero cistercense di cui restano importanti ruderi. Infine la piccolissima isola di Gavi (700mt x 350mt), totalmente priva di spiagge, presenta scogli che affiorano lungo la costa frastagliata ed un’unica grotta: “il grottone di Gavi”.

Servizi su misura per ogni esigenza

Superyachts Tenders non offre solo imbarcazioni di qualità, ma una gamma completa di servizi pensati per garantire un’esperienza fluida, sicura e memorabile grazie a tre possibilità di noleggio:

Custom: il noleggio di yacht personalizzati offre un’esperienza personalizzata e su misura, consentendoti di progettare il tuo viaggio in base alle tue preferenze, ai tuoi desideri e alle tue esigenze specifiche. I servizi di tender per yacht e le offerte di concierge sono aspetti essenziali per migliorare l’esperienza di noleggio di yacht. Daily: il noleggio giornaliero di yacht offre una fantastica opportunità per chi desidera vivere il lusso e il piacere di navigare senza impegnarsi in un noleggio a lungo termine. Perfette per occasioni speciali, gite in famiglia o semplicemente una giornata in mare, le crociere giornaliere offrono flessibilità e una gamma di esperienze su misura per i vostri desideri. Weekly: i noleggi settimanali di yacht offrono un’opportunità straordinaria per esplorare splendide coste, isole e destinazioni iconiche con calma. Ideali per vacanze, gite fuori porta o avventure con gli amici, questi charter offrono un’intera settimana di lusso, relax ed esperienze memorabili in acqua.

Oltre alla qualità dei mezzi e alla professionalità del personale, il vero punto di forza dell’azienda è la flessibilità. Il noleggio nelle Isole Pontine può essere personalizzato su misura: da una semplice escursione a una settimana intera tra le diverse Isole dell’arcipelago. Inoltre, è possibile richiedere tender in supporto al proprio yacht in totale comodità, visitando il sito ufficiale. Scegliere il noleggio alle Isole significa vivere il mare in modo esclusivo e autentico. Tra fondali trasparenti, spiagge da sogno e servizi di lusso, ogni giornata può trasformarsi in un’esperienza memorabile. Che si tratti di relax, avventura o scoperta, esplorare la Sardegna via mare non è mai stato così affascinante.

