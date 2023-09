Il Paese si tinge di rosso: stanno sbocciando i fiori d’autunno

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock Fiori d'autunno a Hidaka, Saitama

L’arrivo dell’autunno è il momento perfetto per ripensare ai grandi viaggi, per organizzare tutte quelle straordinarie avventure all’insegna della grande bellezza. In questo periodo, infatti, molte destinazioni si trasformano nel palcoscenico di uno spettacolo grandioso, l’ultimo atto di Madre Natura prima del meritato riposo.

Strade, quartieri e città indossano il loro abito più bello, quello fatto di infinite sfumature di giallo, di rosso e di arancio. Le foglie danzano nel vento prima di adagiarsi sui viali creando tappeti multicolor, mentre la terra ci regala i suoi frutti. È questo il momento migliore per vivere esperienze nella natura e per contemplare tutto il fascino del foliage.

Sono molti i luoghi del mondo che durante questa stagione mostrano il loro volto più bello. Pochi, però, sanno emozionare come il Giappone. Ed è proprio il Paese del Sol Levante che vogliamo raggiungere insieme a voi perché qui stanno sbocciando i fiori d’autunno: sono bellissimi!

Higanbara: i fiori d’autunno

Organizzare un viaggio in Giappone, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni, è sempre un’ottima idea. Tra metropoli e città popolose, grattacieli, palazzi imperiali, parchi nazionali e migliaia di templi e santuari, nel Paese del Sol Levante non ci si annoia mai.

Le cose da fare e da vedere sono tantissime, e tutte sono destinate a sorprendere. Ma se è un’esperienza unica e fiabesca che volete vivere, allora il consiglio è quello di raggiungere il Paese in autunno. In questo periodo, infatti, le foglie d’acero infiammano i parchi e i giardini e insieme a quelle di ginkgo, che assumono la caratteristica colorazione gialla, danno vita a uno show multicolor che incanta.

A partire dalla fine di settembre i cittadini di tutto il Paese si riuniscono per praticare il Momijigari, la straordinaria e imperdibile caccia alle foglie, e ai colori autunnali, che si pratica in Giappone durante la stagione. Tutti sono invitati a partecipare.

Ma gli spettacoli non finiscono qui. In questo periodo, infatti, un’incredibile fioritura tinge di rosso il Paese. Si tratta dei gigli del ragno rosso, un nome evocativo che fa riferimento proprio alla forma e al colore dell’esemplare, conosciuti con il nome di higanbana o più semplicemente come fiori dell’equinozio o dell’autunno. Ecco dove ammirarla.

Dove ammirare la fioritura rossa in Giappone

Fiori d’autunno, higanbana, giglio del ragno rosso, fiore dell’equinozio: tanti nomi per indicare una sola specie floristica, quella che tinge di rosso il Giappone durante la stagione autunnale. A partire dal 21 settembre questi esemplari si diffondono in tutto il Paese. È possibile trovarli nei parchi e nei giardini, ma anche lungo i bordi delle strade.

Non lasciatevi ingannare dalla loro bellezza: questi fiori sono velenosi, motivo per il quale è sconsigliata la raccolta. Tuttavia hanno un significato anche spirituale, soprattutto per i buddisti che li considerano parte del ciclo della reincarnazione.

Come abbiamo anticipato, non è raro avvistare i fiori di higanbana nel Paese. Partendo dalla capitale, infatti, è possibile andare alla scoperta di alcune delle più belle fioriture di questi esemplari raggiungendo Saitama, e più precisamente il Parco Kenei Gongendo e il Parco Kichakuda Manjushage. La fioritura dà spettacolo anche nel Parco Hibiya, nella città di Chiyoda, e nel tempio Hinata Yakushi a Kanagawa.