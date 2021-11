Tokyo: il glamping tra i grattacieli è un’esperienza unica

Organizzare un viaggio a Tokyo è sempre una buona idea. Lo è in primavera, quando la magia dei ciliegi in fiore invade le strade con colori incantati e profumi inebrianti, e lo è in autunno quando le giornate tiepide invitano cittadini e viaggiatori provenienti da tutto il mondo a fare passeggiate all’aperto per ammirare lo splendido fenomeno del foliage.

Ma Tokyo è una città bellissima che incanta ogni giorno dell’anno e che stupisce a ogni passo e a ogni chilometro percorso. È grande, anzi grandissima, ed è dinamica, viva, a ogni ora del giorno e della notte. Ogni suo quartiere sembra una metropoli pronta ad offrire esperienze di ogni genere. E poi ci sono le vie dello shopping, i musei, i parchi naturali e uno skyline mozzafiato.

Ma l’affollata capitale del Giappone non è solo bella da guardare, ma è anche incredibile da vivere per tutta una serie di esperienze inedite ed emozionanti che coinvolgono tutta la città. Ci sono, per esempio, i campeggi urbani: luoghi di incredibile bellezza nei quali rifugiarsi per fuggire dal caos cittadino, ma che consentono comunque di ammirarne il fascino.

Nella zona di Toyosu, per esempio, nei pressi della baia esiste un parco all’aperto, dal nome Wild Magic, dove famiglie, giovani e viaggiatori possono trascorrere le giornate organizzando braciate e picnic. Il contrasto tra le tende da campeggio e lo skyline moderno e luminoso della città offrono un’atmosfera davvero suggestiva.

All’ombra della torre di telecomunicazioni più alta del Giappone, la Tokyo Skytree Town, possiamo trovare ben due aree glamping. Qui le persone possono rilassarsi e rigenerarsi prima di partire alla scoperta dei quartieri più dinamici della città come Ginza, regno indiscusso dello shopping e dei grattacieli, o Ueno che ospita i principali musei di Tokyo, i santuari e i templi, o Shibuya, uno dei 23 quartieri speciali di Tokyo, dove consigliamo anche una sosta nelle toilette d’artista più belle del mondo.

Ma non è finita qui perché l’offerta esperienziale in città si arricchisce con il glamping sui tetti. Qui gli ospiti sono invitati a trascorrere una o più notti in un’atmosfera magica e unica con la vista più suggestiva di sempre sulla capitale del Giappone.