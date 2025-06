Vacanze che comprendono borghi storici pittoreschi e spiagge dorate mozzafiato, senza dover piangere per il caro-prezzi: in Puglia, il Gargano è low cost

Spettacolare vista sul mare a Vieste

Il Gargano è una delle gemme più brillanti del sud Italia: selvaggio, autentico, sorprendente, è l’anima wild della Puglia. Ma soprattutto, ancora incredibilmente economico rispetto ad altre mete di mare.

Qui, infatti, si trovano località affacciate su acque cristalline, circondate da uliveti e pinete, dove si può dormire bene, mangiare divinamente e rilassarsi al sole senza svuotare il portafoglio. Basta scegliere le destinazioni giuste.

Dai borghi marinari alle spiagge più nascoste, ecco una selezione delle mete più low cost del Gargano per l’estate, dove la bellezza non ha bisogno di budget esagerati.

Rodi Garganico

Piccolo gioiello affacciato sull’Adriatico, Rodi Garganico è la classica località che non finisce mai in copertina, ma che conquista ogni viaggiatore che ci mette piede. È perfetta per chi cerca relax, mare pulito e una vita di paese autentica. Le spiagge sono ampie e sabbiose, ideali per chi viaggia in famiglia o vuole rilassarsi senza troppa confusione. Lido del Sole, ad esempio, è una delle spiagge più accessibili e tranquille del promontorio.

A fare la differenza sono i prezzi: i bed & breakfast, spesso gestiti da famiglie locali, propongono tariffe oneste anche in alta stagione. La gastronomia segue lo stesso filo conduttore: focacce appena sfornate, piatti di pesce fresco e dolci della tradizione a prezzi contenuti. Una passeggiata al porto turistico al tramonto e una granita seduti in piazzetta bastano a riempire il cuore e svuotare poco il portafoglio.

Peschici

Una bellezza bianca affacciata sul blu. Peschici è uno dei borghi più scenografici del Gargano, eppure riesce ancora a mantenere tariffe abbordabili, soprattutto se si prenota per tempo o si viaggia nella seconda metà di agosto. Il centro storico, con i suoi vicoli labirintici e le casette imbiancate a calce, ha un fascino mediterraneo che ricorda certi villaggi delle isole greche. Tutto è raccolto, silenzioso, a misura d’uomo.

Fonte: iStock

Le spiagge sono tante e varie: dalla comodissima Marina di Peschici alla più raccolta Baia Jalillo. Chi ama camminare può scendere lungo i sentieri che portano a calette appartate, con accesso gratuito e mare pulitissimo. Anche la ristorazione non delude: molti locali propongono menu turistici completi a meno di 25 euro, con primi di mare, secondi alla griglia e frutta locale. Un posto ideale per chi vuole risparmiare ma non rinunciare al romanticismo.

Mattinata

Mattinata è il lato più selvaggio del Gargano. Qui le scogliere bianche scendono a picco sul mare e la vegetazione si arrampica sulle rocce creando paesaggi quasi tropicali. È una meta perfetta per gli amanti della natura e per chi vuole fuggire dalla folla. Anche i prezzi, in generale, sono più bassi rispetto ad altre località più turistiche.

Tra le spiagge da non perdere, la Baia delle Zagare è una cartolina vivente: mare color smeraldo, archi di roccia e poca gente, soprattutto al mattino presto. Più piccola e ancora più appartata è Vignanotica, raggiungibile solo a piedi o in barca. Qui la parola d’ordine è libertà: molti tratti sono completamente liberi e si può portare il pranzo al sacco, risparmiando anche sui pasti. Chi ama le vacanze “green” può trovare agriturismi economici sulle colline circostanti, con camere semplici e vista mare inclusa.

Vieste

Spesso considerata la “capitale” del Gargano, Vieste riesce a coniugare fascino turistico e accessibilità economica. Certo, è più frequentata, ma basta saper scegliere: ci sono molti alloggi low cost, soprattutto fuori dal centro, e ottime soluzioni in campeggio o bungalow vista mare. Alcune strutture propongono pacchetti settimanali molto convenienti, perfetti per chi viaggia in gruppo o in famiglia.

La spiaggia del Pizzomunno, con il celebre monolite bianco che si staglia all’ingresso della città, è per lo più libera e ben attrezzata. Ci si può rilassare al sole tutto il giorno senza spendere nulla, magari alternando un bagno in mare a una lettura all’ombra di un ombrellone portato da casa. Anche qui il cibo è protagonista: da provare le pizzerie al taglio del centro o i piccoli chioschi di panzerotti fritti, autentici e a prova di portafoglio.

Vico del Gargano

Per chi ama l’entroterra e vuole vivere una Puglia più autentica, Vico del Gargano è una tappa da considerare. Si trova a pochi chilometri dal mare, ma offre prezzi decisamente più bassi rispetto alle località costiere. Il borgo è tra i più belli d’Italia, con un centro storico medievale perfettamente conservato e un’atmosfera sospesa nel tempo.

Qui si può dormire in antiche dimore ristrutturate, spesso gestite da famiglie del posto, a prezzi molto contenuti. Da Vico si raggiungono in auto o in scooter alcune delle spiagge più belle del Gargano, tra cui Calenella e San Menaio. È la scelta ideale per chi vuole combinare cultura, mare e cucina tipica. E la sera, invece delle luci dei locali, ci si gode una sagra, un concerto in piazza o un bicchiere di vino con vista sulle colline.