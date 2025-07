Questo piccolo tesoro del Gargano è la meta perfetta di questa estate

iStock La meravigliosa costa del Gargano

Se parliamo di mare, sole e cibo buono, di feste, sagre ed eventi, e di estate mediterranea, non possiamo non pensare alla Puglia, una delle mete preferite della stagione da turisti provenienti da ogni parte del mondo, ma anche dagli italiani stessi che qui scelgono di trascorrere giornate spensierate e rilassanti.

Non solo Salento però, la regione è ricca di luoghi meravigliosi che aspettano solo di essere scoperti come Lido del Sole, un pittoresco villaggio all’ombra del Gargano che, grazie alle sue bellezze e a un mare azzurro e cristallino, permette di vivere la vacanza all’insegna del relax e della bellezza che tutti ci meritiamo.

Lido del Sole: dove si trova il tesoro del Gargano

Se volete vivere una vacanza veramente speciale, approfittando della caratteristica bellezza del mare italiano, allora c’è solo una destinazione da raggiungere questa estate: la Puglia. Nella parte settentrionale della regione, infatti, si nasconde un paesino suggestivo e pittoresco, il suo nome è Lido del Sole ed è una località che, anche grazie ai suoi dintorni, regala un’esperienza che tutti ci meritiamo.

La posizione è davvero privilegiata: Lido del Sole, infatti, è una frazione di Rodi Garganico e si trova tra il Lago di Varano e Peschici, due delle località più frequentate del Gargano in estate.

iStock

Punto di partenza perfetto per andare in avanscoperta della splendida costa garganica, questa località racconta tutta la sua bellezza attraverso il suo nome: le tante villette a schiera posizionate a raggiera nel nucleo urbano richiamano proprio la forma del sole. Inoltre l’atmosfera, unica al paesaggio da sogno che si snoda tutto intorno, è sempre piuttosto festosa e solare, appunto.

Lido del Sole: cosa fare e cosa vedere

A Lido del Sole si va per assaggiare la buona cucina del territorio, per rilassarsi e, ovviamente, per nuotare. La spiaggia che delimita il nucleo urbano è una lingua di sabbia lunghissima che si snoda per quasi 7 chilometri e che si congiunge con quella di Foce Varano, a ovest, e con quella di Rodi Garganico, a est. Il mare cristallino, contraddistinto dalle mille sfumature di azzurro, è un invito a tuffi, nuotate e snorkeling.

Questa deliziosa perla del Gargano incanta tutti da tempi immemori. La leggenda vuole, infatti, che Diomede, figlio di Tideo e di Deipile, scelse proprio questo tratto di costa come rifugio al termine della guerra di Troia.

Quando raggiungere il Lido del Sole? Praticamente sempre. Ma se volete immergervi nella tradizione religiosa locale, allora, vi consigliamo di pernottare qui durante la settimana di Ferragosto. Il 14 agosto, in occasione dell’Assunzione di Maria, viene organizzata una grande festa molto sentita dai residenti del villaggio dedicata appunto a Santa Maria Assunta, patrona della città.

Lido del Sole: cosa vedere nei dintorni

Come abbiamo anticipato, il Lido del Sole è anche il punto di partenza perfetto per scoprire tutte le meraviglie che si snodano intorno a questa località e che conducono tra gli altri gioielli della costa garganica.

Percorrendo la strada che conduce verso ovest, e in pochi chilometri, è possibile raggiungere Foce Varano. Questa piccola località pugliese dalle estese spiagge ha la peculiarità di essere bagnata dal mare da una parte e dalle acque del lago più grande della Puglia dall’altra. Il Lago di Varano, infatti, si estende per 60 chilometri quadrati ed è un vero e proprio tesoro naturale da scoprire e contemplare per chi è alla ricerca di relax e bellezza.

IPA

Una volta giunti fin qui godetevi la natura incontaminata e selvaggia: esplorate la riserva naturale di Foce, per addentrarvi nelle singolari pinete e praticate il birdwatching per scoprire la vita che si nasconde tra gli alberi. Poi gustatevi i panorami sulle acque del lago, affittando una canoa o anche solo passeggiando lungo la costa. Se vi resta ancora tempo, allora, andate a visitare anche la chiesa dell’Annunziata per scoprire le tradizioni di questa località vicina a Lido del Sole.

Si narra che nel lontano 1717, in periodo di grave siccità, la popolazione disperata si affidò completamente al Gesù Crocifisso raffigurato in una delle antiche pitture della chiesa: le loro preghiere furono ascoltate e le piogge ripristinarono le condizioni ideali per raccogliere nuovamente i frutti della terra. Il 23 aprile è la ricorrenza di questo episodio e la gente di Foce si ritrova per festeggiare l’avvenimento.

Sull’altro versante delle spiagge di Lido del Sole, invece, si trova la città di Rodi Garganico. Una delle chiese più importanti e dove il clima religioso è particolarmente vivace è senza dubbio la chiesa della Madonna della Libera. Essa fu costruita nel 1700 in stile barocco. Nei giorni del 2-3 luglio, la città si ravviva per celebrare la festività di Maria Santissima della Libera: la chiesa diventa luogo di concerti e di festa, tra cantanti noti che si susseguono e celebrazioni dall’alto valore religioso.

Dopo aver passeggiato per il centro storico, arroccato su uno sperone a strapiombo sul mare, trascorrete il resto della giornata in spiaggia godendovi la bellezza dei paesaggi che questo territorio offre.

iStock

Altre due tappe del vostro tour nei dintorni di Lido del Sole, sempre a Rodi Garganico, sono la chiesa di san Nicola, costruita nel 1600 vicino al campanile dalla cupola arancione, di epoca successiva (XIII secolo) e la chiesa di san Pietro, la più antica della città risalente al secolo XIII. La storia vuole che qui sia passato anche San Francesco d’Assisi.

Se il tempo ve lo consente, allora, aggiungete al vostro tour anche una visita a Peschici, che dista da Lido del Sole appena 23 chilometri. In questo ridente paesino che si affaccia sul mare, e che è puntellato dalle tipiche case bianche pugliesi, il ritmo scorre lento, tra cibo, passeggiate, e shopping, e la vista sul mare dall’alba al tramonto è davvero un incanto.