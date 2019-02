Dove viaggiare (low cost) nel 2019

State già pensando a dove andare in vacanza quest'anno? A venirvi in aiuto è il britannico Post Office Travel Money che - anche per il 2019 - ha diffuso il suo " Worldwide Holiday Costs Barometer ", classifica delle città e le. Quali parametri sono stati presi in considerazione? Il costo di un caffè, di una bottiglia d'acqua da mezzo litro, di una bibita, di una cena di tre portate con vino della casa incluso, di una birra del luogo, di un calice di vino, di un repellente per insetti e di una crema solare. Non tiene conto, la classifica, del costo di viaggio e di soggiorno.