10 destinazioni per una vacanza in famiglia ispirata a Shakespeare

In questi giorni ricorre il compleanno di William Shakespeare, che probabilmente è nato intorno al 23 aprile 1564 (non si sa con esattezza). Quale modo migliore per celebrare il famosissimo autore inglese, se non attraverso tutti i luoghi legati a lui e alle sue opere in Inghilterra e in Europa?