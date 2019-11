Tra giochi di luci e pennellate, tutti i luoghi immortalati da Claude Monet

Che dipingesse dei papaveri o la guglia di una cattedrale, il mare al tramonto o delle ninfee appena germogliate, non faceva alcuna differenza. Claude Monet aveva la straordinaria capacità di trasformare in capolavoro qualunque soggetto, cogliendone l'essenza più profonda e instaurando con esso un rapporto privilegiato. Nel corso della sua vita ha realizzato qualcosa come 500 quadri, la maggior parte dei quali ispirati a borghi, paesaggi e città realmente esistenti. Ecco, allora, una selezione dei luoghi più belli immortalati dal pittore francese, che è di fatto uno dei padri fondatori dell'impressionismo.