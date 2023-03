A caccia di paesaggi: i più belli delle Dolomiti

Dal mare alle montagne, l'Italia è un luogo ricco di meraviglie: sono tanti i suoi paesaggi bellissimi, che attirano turisti da ogni angolo del mondo. Tra le mete più ricercate ci sono sicuramente le Dolomiti, magnifiche in ogni periodo dell'anno. Se d'inverno vengono prese d'assalto da tutti gli amanti dello sci, in primavera e in autunno incantano i viaggiatori con i loro colori stupendi. E l'estate è il periodo giusto per fare qualche escursione nella natura o semplicemente cercare un po' di refrigerio. Andiamo alla scoperta dei panorami più belli delle Dolomiti.