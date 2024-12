Guida completa alle piste da sci di Piani di Bobbio

Fonte: iStock Comprensorio sciistico di Piani di Bobbio

L’area sciistica di Piani di Bobbio si trova nel cuore delle Prealpi Lombarde: una località molto amata da tutti gli appassionati di sport invernali i quali, per fuggire dal caos cittadino, scelgono questa destinazione per passare una giornata all’insegna dello sport e del divertimento. Piani di Bobbio è molto apprezzata per la grande varietà di piste sciistiche presenti, ma anche per la cornice naturale che le circonda. Qui gli sciatori di ogni livello possono apprezzare i panorami mozzafiato visibili dall’alto delle piste. Insomma, Piani di Bobbio può essere la scelta giusta per il prossimo weekend sulla neve

Dove si trovano le piste sciistiche di Piani di Bobbio?

Per la precisione, Piani di Bobbio è una località sciistica che si trova in Lombardia, tra la provincia di Lecco e di Bergamo, facilmente raggiungibile in auto anche dalla città di Milano, che si trova a circa un’ora. Proprio per questo, come accennato, decidere di sciare qui è un’ottima soluzione per tutti coloro che vogliono scappare dal caos cittadino della metropoli lombarda o delle grandi città della regione. Grazie alla rete stradale lombarda, raggiungere Piani di Bobbio è molto facile sia in auto, sia in treno fino alla stazione di Barzio, cittadina dalla quale segue una breve corsa in funivia.

Ma quali sono le piste da sci principali di Piani di Bobbio? Di seguito, ecco la lista delle piste da sci, che vanno a comporre gli oltre 35 chilometri di tracciati di questo bellissimo comprensorio sciistico della Lombardia.

Pista Cedrino

Caratteristiche principali

La Pista Cedrino è classificata come una pista nera, di circa un chilometro, quindi un tracciato dedicato agli sciatori più esperti. È una pista sicuramente molto tecnica e caratterizzata da una forte pendenza: aspetti che rendono questa pista del comprensorio Piani di Bobbio sicuramente un’opzione interessante per gli amanti dello sci. Precisamente, si trova sul versante Valtorta, che è meno affollato rispetto alle altre aree del complesso

Attività extra su Pista Cedrino

Su Pista Cedrino, oltre lo sci, è possibile anche divertirsi praticando altri sporti, come snowboard o slittino, ma anche passare una bella giornata, all’insegna del relax o, magari, tra una discesa e l’altra, presso i rifugi presenti nell’area, i quali offrono piatti tipici e consentono, quindi, di vivere un’esperienza a 360 gradi sulle montagne lombarde.

Orari e prezzi

Gli impianti che portano alla cima di Pista Cedrino rispettano, generalmente un’orario d’apertura che va dalle 8.30 alle 16.30, ma potrebbero variare, ad esempio, a causa delle condizioni climatiche. Si consiglia, pertanto, di verificare l’effettivo orario d’apertura se si decide di visitare questa località.

Per quanto riguarda il prezzo d’acquisto dello Skipass, in alta stagione il costo è di 45,00€ per gli adulti e per l’intera giornata, ma è anche possibile acquistare biglietti dal prezzo ridotto per bambini ed over 65.

Pista Ongania

Questa seconda pista di Piani di Bobbio, si distingue, dalla precedente, soprattutto per la cornice in cui è immersa. La Pista Ongania, infatti, è una delle più apprezzate dai praticanti di sport invernali per il contesto panoramico in cui è stata progettata, fra vette innevate e paesaggi naturali unici.

Caratteristiche principali

Pista Ongania è una discesa molto apprezzata da tutti gli sciatori che vogliono mettersi alla prova su una pista dalla difficoltà medio-alta, quindi tutti quegli sciatori di livello intermedio, che padroneggiano già tecniche di sci più avanzate, con numerose curve e frequenti cambi di pendenza. Questo permette di sciare in maniera molto fluida per tutta la sua lunghezza, ovvero circa due chilometri.

Attività extra su Pista Ongania

Gli amanti degli sport invernali non rimarranno assolutamente delusi da questa pista. Qui, infatti, è possibile oltre che praticare sci, anche dedicarsi ad altre discipline come lo snowboard, grazie alla pista attrezzata anche per gli amanti della tavola, o a lunghe ciaspolate, data la presenza di percorsi ben segnalati, che permettono di visitare il paesaggio innevato a piedi.

Inoltre, è presente il Rifugio Lecco, dove è possibile assaporare i piatti tipici della cucina lombarda e riposarsi dopo un’intensa sessione di discesa.

Orari e Prezzi

Anche questa pista, come la precedente, è generalmente aperta dalle 8.30 alle 16.30, con l’ultima corsa della cabinovia prevista per le 17.00. I costi sono in linea con tutte le altre piste del comprensorio. Lo Skipass è acquistabile al prezzo di 45,00€ in alta stagione e di 36,00€ in bassa stagione.

Pista Chiesetta

Pista Chiesetta è una delle piste più caratteristiche del comprensorio sciistico di Piani di Bobbio: una discesa perfetta per tutti coloro che vogliono migliorare la propria tecnica, ma che, allo stesso tempo, non vogliono rinunciare al divertimento. Il nome è molto particolare e deriva dalla piccola e affascinante chiesetta che si vede dalla stazione sciistica, che dà un tocco decisamente suggestivo al panorama.

Caratteristiche principali

Questa pista viene riconosciuta come pista rossa, quindi a sportivi non ancora particolarmente esperti, ma che comunque dispongono di una tecnica discreta e superiore a chi, magari, si affaccia per la prima volta a questo sport. È lunga più di un chilometro, per l’esattezza 1,2 km, ed ha una pendenza media, anche se sono presenti tratti più ripidi nella parte centrale.

Orari e prezzi

L’apertura della Pista Chiesetta è dalle 8.30 alle 16.30 durante la stagione invernale, ma è sempre bene verificare prima di recarsi a destinazione, in quanto questi orari potrebbero variare a causa delle condizioni climatiche, ad esempio. Il costo dello Skipass varia tra i 36,00€ ed i 45,00€ al giorno, in base al periodo, se festivo o feriale, ed all’età dello sportivo. Questi sono i prezzi relativi ad una persona adulta, ma è possibile acquistare anche Skipass a prezzi ridotti per bambini oppure over 65 ed abbonamenti di più giorni.

Pista Nube Bianca

Sul versante orientale del comprensorio sciistico di Piani di Bobbio si trova Pista Nube, una spettacolare discesa che si differenzia dalle altre grazie alle sue piste decisamente uniche, grazie alla presenza di un panorama mozzafiato sulle Alpi Lombarde.

Caratteristiche principali

Il livello di difficoltà di Pista Nube è decisamente molto alto. Si tratta di una pista nera, dedicata quindi a tutti coloro che hanno un livello avanzato nella pratica dello sci. Qui, infatti, sono presenti molti tratti che comportano un ritmo impegnativo della discesa, causati anche da una pendenza media elevata ed una serie di curva strette lungo il tracciato, lungo in totale circa un chilometro e mezzo.

Attività extra su Pista Nube

Anche questa pista è ottima per tutti quegli sportivi che vogliono intraprendere la discesa con la propria tavola. Infatti, una volta arrivati in cima alla pista in cabinovia, è presente un comodo accesso per tutti gli snowboarder che decidono di scendere lungo Pista Nube.

Su questo tratto dei Piani di Bobbio sono presenti diversi punti panoramici, ideali per chi ama scattare fotografie, creando ricordi indelebili. Inoltre, per chi ama lo Sci Alpinisimo, nelle vicinanze è presente un’area dedicata per chi desidera vivere un’esperienza diversa e vivere la montagna in maniera pura, totalmente immersi nel paesaggio montano innevato.

Orari e prezzi

I prezzi ed orari sono analoghi alle piste precedenti, dalle 8.30 alle 16.30 e con un prezzo per l’acquisto dello Skipass giornaliero, per adulto, che varia dai 36,00€ ai 45,00€, a seconda della stagione. È sempre possibile acquistare abbonamenti plurigiornalieri o anche o validi da due a quattro ore.

Pista Valtorta

Infine, nel comprensorio di Piani di Bobbio si trova anche Pista Valtorta, una delle opzioni sicuramente più interessanti di questa località sciistica. È una pista variegata, che permette a tutti gli sportivi di vivere un’esperienza decisamente avvincente in un paesaggio naturale indimenticabile.

Caratteristiche principali

Questa pista, come si evince anche dal nome, si trova nella zona di Valtorta, ad un’altitudine che varia tra i 1340 ed i 1950 metri. Le sue caratteristiche la rendono ideale non solo per gli sciatori più esperti, ma anche per tutti coloro che sono alla ricerca di una sfida sugli sci e vogliono provare una discesa più impegnativa.

Attività extra su Pista Valtorta

Gli sportivi non possono non amare questo percorso il quale, oltre ad essere percorso con gli sci, è ideale per tutti coloro che amano lo snowboard e vogliono percorrere la discesa con la propria tavola. Nelle vicinanze sono presenti anche alcuni sentieri dedicati alle ciaspolate, per vivere appieno la natura in questa località montana lombarda.

Orari e prezzi

Come il resto del comprensorio, anche Pista Valtorta segue un orario d’apertura che va dalle 8.30 alle 16.30. Qui, però, il prezzo di acquisto dello Skipass è differente, variabile in base alla stagione scelta, e va dai 31,00€ a 37,00€ per l’ingresso giornaliero per adulti, che scende fino a 22,00€ per tutti i bambini fino ai 12 anni di età.

Che si sia amanti dello sci, dello snowboard, delle ciaspolate o semplici desiderosi di godere l’inverno in montagna, scegliere di passare un’esperienza sulla neve a Piani di Bobbio, nelle prealpi lombarde, è la scelta giusta. Una località dal paesaggio naturale unico ed indimenticabile, adatto a grandi e bambini, per fuggire dal caos cittadino scivolando sulla neve o gustando piatti tipici della tradizione culinaria locale in una delle migliori stazioni sciistiche della Lombardia.