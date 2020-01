10 cose da fare a Galway, Capitale Europea della Cultura 2020

«Baby, I just wanna dance /With my pretty little Galway girl/You're my pretty little Galway girl…», canta Ed Sheeran. Ma dov’è? E soprattutto, perché vale la pena visitarla? Ci troviamo in, in una piccola cittadina ricca di storia caratterizzata da atmosfere pittoresche. È considerata la capitale del gaeltacht, ovvero la lingua gaelica irlandese ed è molto apprezzata dai viaggiatori di tutto il mondo. Se oltre a questo vi serve un motivo in più, sappiate che è stata scelta come Capitale Europea della Cultura 2020 . Prendete nota delle 10 cose da fare a Galway.