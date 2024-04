Benvenuti nelle 10 città più sostenibili del mondo

Con il tempo che stringe per mantenere la temperatura globale entro un aumento di 1,5°C (oltre il quale, avvertono gli esperti, le conseguenze potrebbero includere giornate molto più calde, livelli del mare più alti e la perdita di quasi tutte le barriere coralline) l’implementazione di soluzioni per un ambiente più sostenibile è fondamentale. Il più recente Global Destination Sustainability Index ha esaminato 69 indicatori per stilare la classifica delle città più sostenibili del mondo: in decima posizione troviamo Stoccolma, che ha attivamente ridotto il suo impatto climatico e in cui l'attenzione al pianeta è parte integrante della politica cittadina. (Nella foto, veduta aerea di Stoccolma, Svezia).