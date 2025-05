Fonte: iStock La splendida Baia dei Saraceni

Finale Ligure: basta pronunciarne il nome per evocare immagini di sole, scogliere e acqua trasparente che danza tra riflessi d’oro e d’argento: tra il verde delle colline e il suono del mare, ogni angolo racconta una Liguria capace di incantare chi cerca una vacanza lenta e rigenerante.

Finale è una meta facile da raggiungere, sia in auto che in treno, e altrettanto facile da amare. Il centro conserva la grazia di un borgo marinaro, con la vita che scorre lungo i vicoli e le passeggiate sul lungomare, ma a pochi minuti si aprono baie appartate, calette selvagge e lidi sabbiosi pronti ad accogliere chiunque abbia voglia di tuffarsi nell’estate.

Varigotti: poesia e immersioni

Chi arriva a Varigotti non si limita a trovare una spiaggia bensì un paesaggio che è ispirazione: da secoli, la piccola e graziosa località seduce viaggiatori, pittori, poeti. Le case colorate che si affacciano direttamente sulla sabbia raccontano storie di pescatori e artisti, di quiete e luce che cambia a ogni ora del giorno.

La spiaggia di Varigotti si allunga tra sabbia dorata e mare limpido. Le acque sono cristalline e invitano a tuffarsi, ma è sotto la superficie che si svela uno degli aspetti più affascinanti di questo tratto di costa: i fondali rocciosi. Ideali per chi ama lo snorkeling o le immersioni, regalano incontri sorprendenti con la fauna marina e scorci subacquei ricchi di suggestione.

La vicinanza con il centro di Finale Ligure (appena un paio di chilometri) rende Varigotti facilmente raggiungibile anche senza auto.

Baia dei Saraceni: incanto tra le rocce

Quando ci si lascia alle spalle Varigotti, lungo la Statale 1 che abbraccia la costa, ci si ritrova dinanzi a uno spettacolo naturale di rara bellezza: la Baia dei Saraceni. Un angolo sospeso nel tempo, dove la sabbia dorata si stende tra due promontori che sembrano sorvegliare l’ingresso al mare.

L’acqua, nei giorni di calma, assume sfumature turchesi che ricordano certe insenature mediterranee lontane, ma con la fortuna di essere a portata di mano. Il fondale digrada dolcemente e permette anche a chi non è un esperto di godersi il bagno senza timori, mentre gli accessi sono facilitati da sentieri che si intrecciano tra le rocce.

Quasi completamente libera, la baia mantiene un’atmosfera selvaggia e raccolta, senza rinunciare però a piccoli comfort. È il luogo perfetto per chi cerca una giornata di mare all’insegna della natura, del silenzio interrotto solo dallo sciabordio delle onde e di quella rara sensazione di essere davvero lontani da tutto.

La Spiaggia di Finalmarina: comodità e vita da lungomare

Chi preferisce restare in città troverà nella spiaggia di Finalmarina il perfetto equilibrio tra praticità e bellezza. Lunga, ampia, ordinata, si sviluppa proprio accanto al centro abitato e segue il profilo del lungomare con una continuità che invita a passeggiare, sostare, godersi il relax.

Alterna tratti liberi a stabilimenti attrezzati ed è la scelta ottimale per ogni tipo di esigenza: famiglie, coppie, giovani. I servizi non mancano, così come i bar, i ristoranti, le gelaterie e tutti quei piccoli comfort che rendono semplice godersi una giornata al mare senza pensieri.

È la spiaggia di chi vuole “tutto a portata di mano”, senza rinunciare a un tuffo in acque pulite e a un tramonto che, dalla passeggiata, regala riflessi da cartolina.

Spiaggia di Selva: sabbia fine e quiete

Tra le spiagge meno conosciute ma più sorprendenti di Finale, la Spiaggia di Selva si distingue per una caratteristica insolita: l’ampiezza e la finezza dell’arenile sabbioso, che invita a camminare lentamente, con l’acqua che accarezza i piedi e il mare che resta basso per decine di metri.

È un luogo che piace molto alle famiglie, perché permette ai bambini di giocare in sicurezza, ma conquista anche chi cerca un’atmosfera più intima, meno affollata. L’accesso è libero, la vegetazione alle spalle offre un senso di protezione e i suoni della natura accompagnano la permanenza come una melodia discreta.

Selva è il posto giusto per leggere in riva al mare, per stendersi sotto il sole, per conoscere una Liguria dove tutto sembra ancora a misura d’uomo.

Spiaggia del Castelletto: tra falesie e natura

Fonte: iStock

A chiudere la selezione delle migliori spiagge di Finale, ecco una spiaggia che è un vero e proprio sogno mediterraneo: la Spiaggia del Castelletto, un tratto di costa dove sabbia e ciottoli sono vegliati da imponenti falesie, alte pareti di roccia su cui si rifugiano numerose specie di uccelli.

Il mare si insinua con eleganza in un paesaggio che ha conservato il suo carattere selvaggio: l’acqua è limpida, le tonalità cambiano con la luce e l’intera spiaggia (punteggiata da due stabilimenti discreti e da aree libere ben curate) trasmette un senso di pace e riservatezza.

Alle sue spalle si estende il tratto tra Capo della Colombara, dominato dal Castello, e Capo San Donato, dove si erge una torre d’avvistamento dal fascino antico.