Lo Smarter Summer Report di Skyscanner individua la settimana e il giorno più economico per viaggiare durante l’estate 2026 tra domanda e prezzi dei voli

iStock Viaggiare nella settimana più economica dell'estate

Nonostante le tensioni internazionali e l’aumento generale dei prezzi innescati dal conflitto mediorientale, molti italiani non rinunciano ai viaggi estivi, confermando una forte voglia di partire anche a fronte di budget sempre più attenti.

Secondo quanto riportato dall’Osservatorio mensile Findomestic di aprile, relativo ai consumi e alle abitudini di spesa, il settore travel continua a rappresentare una delle priorità per le famiglie italiane (il 61% dichiara di aver intenzione di acquistare un viaggio nei prossimi tre mesi), che scelgono di destinare una parte significativa del proprio budget alle vacanze estive, cercando però soluzioni sempre più convenienti e flessibili. Solo il 14% ha infatti deciso di rinunciare a partire mentre un 51% afferma di non aver modificato i programmi.

In questo scenario si inserisce lo Smarter Summer Report di Skyscanner, una guida per una pianificazione estiva più intelligente, che analizza le tendenze di prenotazione e individua i periodi più vantaggiosi per viaggiare durante l’estate, aiutando i viaggiatori a ottimizzare i costi senza rinunciare alle ferie.

La settimana più economica per viaggiare nell’estate 2026

Secondo i dati riportati nello Smarter Summer Report di Skyscanner, la settimana più conveniente per partire durante l’estate 2026 è quella compresa tra il 29 giugno e il 5 luglio. In questo periodo, infatti, la domanda di voli risulta generalmente più bassa rispetto ai picchi registrati nelle settimane centrali di luglio e agosto, quando la maggior parte dei viaggiatori si concentra per via delle ferie standardizzate.

La minore pressione sulla domanda si traduce in tariffe mediamente più vantaggiose sia per i voli sia, in alcuni casi, anche per le strutture ricettive. Questo rende la fine di giugno e i primi giorni di luglio una finestra strategica per chi ha flessibilità nelle date e vuole risparmiare sul costo complessivo della vacanza. In generale, il report evidenzia come viaggiare fuori dai periodi di alta stagione consenta di ottenere risparmi significativi – anche per i viaggi in famiglia – senza dover rinunciare a destinazioni popolari o servizi di qualità.

Il giorno più economico per viaggiare nell’estate 2026

Oltre alla scelta della settimana più economica per viaggiare, anche il giorno della partenza incide in modo significativo sul prezzo del viaggio. Lo Smarter Summer Report di Skyscanner evidenzia infatti che il venerdì è il giorno più economico per volare durante l’estate 2026

Questo fenomeno è legato alle abitudini di viaggio: i weekend, sabato e domenica, sono generalmente più richiesti, mentre i giorni infrasettimanali, come il venerdì appunto, registrano una domanda inferiore. Di conseguenza, le compagnie aeree tendono ad applicare tariffe più basse proprio nei giorni meno richiesti.

Skyscanner sottolinea inoltre come la combinazione tra una settimana a bassa domanda e una partenza strategica infrasettimanale possa fare una grande differenza sul prezzo finale del viaggio. L’utilizzo di strumenti di ricerca con date flessibili e confronti mensili consente inoltre di individuare con maggiore facilità le soluzioni più economiche disponibili nel periodo estivo, aiutando i viaggiatori a pianificare con maggiore consapevolezza e a sfruttare al meglio le finestre di prezzo più vantaggiose per trascorrere un’estate spensierata e intelligente.