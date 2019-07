Queste sono le cose che puoi fare alle Cascate del Niagara (oltre a vedere le cascate)

editato in: da

Le cascate del Niagara, rappresentano una delle più grandiose e naturali meraviglie del mondo, che tutti dovrebbero vedere una volta nella vita.

Dopo aver ammirato e contemplato lo spettacolo però, molti viaggiatori, scelgono di tornare a casa o di proseguire il viaggio altrove, ignorando le inaspettate avventure che invece si possono vivere negli immediati dintorni.

Forse non tutti sanno che i territori del Nord America, possono offrire esperienze davvero uniche: escursioni in barca, itinerari enogastronomici, percorsi in bicicletta e molto alto.

Queste, sono le cose che vi consigliamo di fare, dopo aver osservato l’immensità delle cascate.

Dopo aver visto le cascate del Niagara, forse, se siete degli avventurosi, vi piacerà anche attraversarle. Fare rafting nel Niagara, attraversare i canyoning verdi e le gole del fiume, scendere le rapide rese famose da Superman II, vi farà vivere un’esperienza adrenalinica ai confini del mondo, tra Stati Uniti e Canada.

L’area attorno al Niagara è piuttosto conosciuta e apprezzata per il vino, sono infatti numerosi i vigneti che si susseguono nelle immediate campagne. Se siete degli intenditori, vi consigliamo di organizzare un itinerario in bicicletta alla scoperta del paese del vino.

Se dopo l’esperienza del Niagara, necessitate di un po’ di relax, sappiate che qui potrete farlo, accompagnando al vostro riposo una degustazione di birre artigianali. Il territorio adiacente alle cascate è piuttosto famoso per la presenza di ottime birrerie.

Anche il gusto, vuole la sua parte in vacanza. In questa zona del Canada potrete assaggiare i formaggi più gustosi di tutto il paese, tra questi, la crema Niagara Gold and Comfort, vincitrice di diversi premi nazionali.

Anche se gli alloggi, nei pressi delle cascate non mancano, vi consigliamo di avventurarvi in una fuga lontano dal turismo di massa. A pochi chilometri dal fiume, troverete il Jordan Village, un delizioso villaggio sulle rive del lago Ontario. Lo stile coloniale e la sensazione di calma che si prova attraversando le strade, vi farà sentire protagonisti di un vecchio film.