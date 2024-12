Cosa fare sull’Isola di Natale, oasi meravigliosa dell’Australia

Viaggio sull’Isola di Natale, un’oasi in pieno Oceano Indiano. Cosa vedere sull’isola australiana, la capitale, le sue spiagge più belle e la natura

Fonte: iStock Lungo la costa dell'Isola di Natale

L’Isola di Natale (in inglese Christmas Island), un gioiello nascosto dell’Australia, emerge maestosa dalle acque turchesi dell’Oceano Indiano, a sud di Giava.

Scoperta il 25 dicembre 1643, (ed è da qui che deriva il suo nome evocativo), si tratta di una terra incantata dove gli amanti della natura e dell’avventura possono regalarsi un’esperienza senza pari.

Flying Fish Cove: il cuore pulsante dell’isola

Nel nord dell’Isola di Natale spicca Flying Fish Cove, la principale città e porto: nonostante le modeste dimensioni, accoglie circa un terzo della popolazione.

Le sue strade tranquille e il suggestivo lungomare sono punteggiati da bar accoglienti, ideali per rilassarsi ammirando panorami mozzafiato sul mare cristallino.

Per un soggiorno indimenticabile, strutture come il VQ3 Lodge e The Sunset offrono comfort e viste panoramiche sull’oceano.

Spiagge da Sogno: paradisi di sabbia e mare

Ethel Beach

Per chi è in cerca di avventura, Ethel Beach rappresenta una tappa imperdibile. Spiaggia selvaggia, caratterizzata da scogli che affiora dall’acqua e da una vegetazione lussureggiante che si spinge fino alla riva, vanta un ambiente ideale per lo snorkeling e l’esplorazione delle piscine naturali tra le rocce.

Lily Beach

Nelle vicinanze di Ethel Beach, Lily Beach è un angolo di paradiso incontaminato. Le sue acque, che sfumano dal verde turchese al blu profondo dell’oceano, sono protette da imponenti scogliere rocciose, e danno vita a un’atmosfera intima e serena per chi cerca tranquillità lontano dalle mete turistiche più affollate.

Greta Beach

Per raggiungere Greta Beach, è necessario percorrere una scala che discende da un promontorio elevato, così da godere di panorami eccezionali lungo il tragitto.

Una volta arrivati, sarete accolti da una distesa di sabbia dorata, spesso animata dalla presenza dei famosi granchi rossi, simbolo distintivo dell’isola.

Dolly Beach

Considerata una delle spiagge più affascinanti dell’Isola di Natale, Dolly Beach racchiude in sé tutti gli elementi naturali caratteristici dell’isola: una fitta vegetazione che abbraccia la riva, scogli che emergono dalle acque trasparenti e piscine naturali ideali per lo snorkeling.

La sabbia bianca e fine completa il quadro idilliaco, e la rende una meta imprescindibile per immergersi appieno nella natura.

Un’esplosione di Vita: flora e fauna

L’Isola di Natale è un vero e proprio santuario per la biodiversità. Circa il 63% del suo territorio è protetto come parco nazionale, così da preservare la foresta pluviale tropicale che ospita numerose specie endemiche di piante e animali.

Tra gli abitanti più celebri dell’isola troviamo i già citati granchi rossi (Gecarcoidea natalis): ogni anno, tra ottobre e dicembre, migrano a milioni dalle foreste alla costa per deporre le uova, e “tingono” l’isola di un vibrante rosso scarlatto. Lo straordinario evento, sincronizzato con le fasi lunari, è qualcosa che rimane impresso per sempre negli occhi e nel cuore di chi visita l’isola durante questo periodo.

Christmas Island è altresì un rifugio per molte specie di uccelli marini, tra cui la fregata minore e la sula fosca, che gli appassionati di birdwatching possono osservare nel loro habitat naturale.

Avventure subacquee: esplorando le profondità

Le acque che abbracciano l’Isola di Natale sono un vero e proprio paradiso per le immersioni.

Infatti, con oltre 60 siti di immersione, offre opportunità uniche per esplorare barriere coralline intatte e incontrare svariati protagonisti della vita marina, tra cui gli affascinanti squali balena. Le acque calde consentono di dedicarsi all’attività subacquea in ogni momento dell’anno.

Come raggiungere l’Isola di Natale

Nonostante la sua posizione remota, l’Isola di Natale è raggiungibile tramite voli diretti da Perth, sulla costa occidentale dell’Australia.

Alcuni voli effettuano uno scalo alle Isole Cocos, un’ulteriore “tappa esotica” di un viaggio da una volta nella vita.

Arrivati a destinazione, l’aeroporto si trova a breve distanza dalla città principale, Flying Fish Cove.

Un’esperienza che non si dimentica

Visitare l’Isola di Natale significa ritrovarsi in una realtà dove la natura regna sovrana, tra paesaggi incredibili, una fauna unica e occasioni per avventure sia sulla terraferma che nelle profondità marine. Che siate in cerca di relax su spiagge incontaminate, escursioni nella foresta pluviale o incontri ravvicinati con specie autoctone, saprà conquistarvi senza alcun dubbio.