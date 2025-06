Le migliori spiagge del Conero meno conosciute

iStock Una delle bellissime spiagge del Conero

Il Monte Conero è un luogo in grado di custodire alcune delle spiagge più affascinanti del Mar Adriatico, molte delle quali ben nascoste tra le sue falesie e pinete.

Per chi sogna un’estate all’insegna del relax e di panorami mozzafiato, ma vuole evitare le più affollate località balneari come Sirolo e Numana, allora queste spiagge nascoste possono essere la soluzione ideale. Ecco quali sono le spiagge meno conosciute del Conero: luoghi dove la natura è ancora padrona e il mare si svela in tutta la sua bellezza e purezza.

Spiaggia dei Forni: l’angolo segreto tra gli scogli del Conero

Poco più a nord della celebre e famosa spiaggia delle Due Sorelle, si trova spiaggia dei Forni. Si tratta di un vero e proprio piccolo gioiello dell’Adriatico, che è possibile raggiungere solamente via mare. Qui, infatti, non esistono sentieri che portano i visitatori sulla spiaggia ed è proprio questa sua caratteristica che riesce a preservare il fascino intatto di questa spiaggia. Per arrivare qui, infatti, si consiglia un’escursione in barca, che permette di vedere anche tutte le altre calette nascoste della costa, oppure affittare una canoa o un sup nei pressi di Portonovo.

Qui i bagnanti possono godere di un’acqua splendida e turchese, che bagna una caletta sassosa, circondata da alte pareti rocciose e da una vegetazione mediterranea verdissima, che regala una cornice davvero suggestiva.

Spiaggia dei Forni è la meta ideale per chi ama fare snorkeling, ma anche per chi semplicemente vuole rilassarsi lontano dal grande afflusso di turisti, soprattutto in alta stagione.

Cala Davanzali, conosciuta anche come Spiaggia dei Lavori

Nei pressi della spiaggia delle Due Sorelle si trova un’altra caletta nascosta. Questa volta si tratta di Cala Davanzali, che viene conosciuta anche con il nome di Spiaggia dei Lavori. Il nome di questa spiaggia deriva dal proprietario della cava presente sul luogo, Cesare Davanzali, ed è una delle prime cave dalle quali si estraeva la famosa pietra bianca del Conero. A testimonianza di ciò, sono presenti diversi ruderi e i resti delle rotaie del trenino che arrivavano direttamente al molo e che sono presenti tutt’oggi sulla spiaggia.

È una delle spiagge più nascoste e silenziose del Conero, quasi sconosciuta, composta principalmente da ciottoli bianchi e levigati, che offrono un panorama selvaggio e suggestivo. È una caletta raggiungibile esclusivamente via mare o con escursioni che partono prettamente nei mesi estivi oppure con canoe, kayak e sup. Portare con sé maschera e pinne qui è d’obbligo: i fondali sono bellissimi e sarebbe un peccato non scoprire questo angolo nascosto del Conero in tutto il suo splendore, sia fuori, che dentro l’acqua.

Spiaggia dei Gabbiani: dove il tempo si è fermato

Tra i luoghi più misteriosi, e probabilmente più belli, del Conero si trova anche spiaggia dei Gabbiani. Una caletta stupenda, situata tra la spiaggia dei Sassi Neri e la spiaggia di San Michele. Questa caletta non viene indicata sulle mappe turistiche ed il suo accesso è consentito solamente via mare.

È molto vicina anche a spiaggia dei Forni e qui, si racconta, una volta venivano imprigionati gli schiavi in una grotta, crollata già agli inizi del secolo scorso.

Il fatto di non essere facilmente accessibile e, soprattutto, l’assenza di servizi, ha preservato tutta la sua bellezza, con le pareti rocciose del Conero che si buttano direttamente nel Mar Adriatico. Al momento, purtroppo, non è consentito l’accesso alla spiaggia, ma resta comunque uno dei paesaggi più belli della Regione.

Spiaggia della Vela: la bellezza di Portonovo

A sud della famosa baia di Portonovo si trova spiaggia della Vela. Una caletta riconoscibile per la presenza del grande scoglio appuntito che emerge dal mare e che con la sua forma ricorda un’enorme vela.

Sebbene non sia completamente sconosciuta ai visitatori, questa spiaggia rimane spesso ignorata rispetto alle più conosciute e affollate spiagge di Mezzavalle e di Portonovo. È una spiaggia adatta a tutte le coppie, per la sua intimità, e per tutti coloro che amano praticare snorkeling o che amano la natura selvaggia, con un contrasto bellissimo creato dai sassi bianchi della spiaggia ed il mare turchese.

Spiaggia della Vela, sulla quale non sono presenti servizi, è raggiungibile dopo circa venti minuti di camminata dal parcheggio presente a Portonovo, che ha posti limitati, oppure via mare, noleggiando un pedalò o un kayak dalla vicina spiaggia di Portonovo.

Spiaggia del Trave: il segreto tra mare e roccia

Poco più a nord rispetto alla più famosa Mezzavale si trova la spiaggia del Trave. Un angolo di paradiso poco conosciuto e poco frequentato dai visitatori della zona, ideale per chi vuole passare una giornata rilassante in riva al mare.

Questa spiaggia prende il nome dallo scoglio del Trave, una lunga formazione rocciosa che si estende nel mare per circa 300 metri e che crea un ambiente davvero unico e suggestivo. La spiaggia del Trave è caratterizzatada piccoli ciottoli bianchi e renella, che con le acque del Conero crea un mix perfetto per gli occhi dei visitatori. Una spiaggia perfetta per fare snorkeling, poco frequentata anche nei mesi estivi, e che ad una certa ora del pomeriggio viene ricoperta dall’ombra del Monte Conero.

Per raggiungere questo luogo, via terra, è necessario percorrere un sentiero di pochi minuti che porta direttamente alla spiaggia, altrimenti via mare, partendo con un kayak o pedalò, dalla vicina spiaggia di Mezzavalle.

Il Conero non è solo spiagge da cartolina affollate da turisti provenienti da tutta Italia, e non solo. Chi sa cercare troverà luoghi nascosti, calette selvagge e luoghi silenziosi, dove passare una giornata all’insegna del relax e della natura. Queste spiagge, ai più meno note, rappresentano il lato più autentico e selvaggio di questo tratto di costa, e sono perfette per chi, quest’estate, vuole esplorare il lato più segreto del Mar Adriatico.

Non resta altro che partire alla scoperta di questi luoghi unici: sarà un’estate indimenticabile tra le spiagge più belle del Conero!