Cluj-Napoca, la capitale della Transilvania è protagonista del film Kontinental ’25: le location

Fonte: iStock/Ufficio stampa Berlinale Cluj-Napoca fa da sfondo al film Kontinental '25

Cluj-Napoca, spesso semplicemente chiamata Cluj, è una delle città più iconiche della Transilvania e rappresenta un importante centro culturale e accademico della Romania. Con una storia che risale all’epoca romana, Cluj ha visto un notevole sviluppo nel corso dei secoli, trasformandosi da piccolo insediamento a una vivace metropoli. La città è diventata un crocevia culturale, dove si intrecciano influenze storiche diverse, dalle dominazioni austro-ungariche a quelle ottomane, contribuendo a creare un’atmosfera unica.

Il regista romeno Radu Jude ha decido di valorizzare questa città nel suo nuovo film Kontinental ’25, presentato in anteprima alla 75° edizione del Festival di Berlino. Satirico e polemico verso il potere e la mediocrità, prende di mira il cattivo gusto impostando la storia della protagonista come un tour architettonico di Cluj, la città in cui vive. Gli edifici, i monumenti, i parchi, le zone residenziali e le vie popolate da negozi, bar e ristoranti, sono personaggi che interpretano il loro ruolo. Tra una scena e l’altra del film, infatti, ci sono qua e là dei fermo immagine su alcuni angoli della città che lasciano il tempo allo spettatore di contemplarla.

Kontinental ’25: il film tour di Radu Jude

Liberamente ispirato a Europa ’51 di Roberto Rossellini, Kontinental ’25 segue un’ex professoressa di legge, interpretata da Eszter Tompa, che lavora come ufficiale giudiziario in Romania. Quando uno sfratto di un senzatetto finisce nel peggiore dei modi, la donna non riesce a convivere con il senso di colpa e comincia a confrontarsi con amici e colleghi analizzando cosa prova e come può trovare pace per tornare alla sua vita. La sua famiglia va in vacanza senza di lei che, invece, vaga per la città facendo incontri vari con persone che in un modo o nell’altro fanno parte della sua vita.

Fonte: Ufficio stampa Berlinale

Dove è stato girato

Kontinental ’25 quindi punta i riflettori su Cluj, una città la cui ricchezza culturale si riflette nei suoi numerosi eventi, festival e istituzioni artistiche. Sede di università prestigiose che attirano studenti da tutto il mondo, rendendo l’atmosfera particolarmente dinamica e giovanile, permette ai turisti di sperimentare un mix di tradizioni antiche e innovazioni moderne, con luoghi che spaziano dall’architettura medievale alle gallerie d’arte contemporanee.

Importante è anche la preservazione delle tradizioni locali, che si possono scoprire nei piccoli ristoranti e mercatini, dove sapori autentici e artigianato locale sono all’ordine del giorno. Cluj si distingue per la sua capacità di mantenere viva la sua identità storica mentre abbraccia la modernità e il progresso. L’influenza culturale di Cluj è palpabile, rendendola una destinazione di grande richiamo per turisti e studiosi. Cluj-Napoca rappresenta un vero e proprio viaggio attraverso la storia e la cultura della Transilvania, un luogo dove il passato e il presente convivono in armonia.

Fonte: iStock

Cosa vedere a Cluj

Cluj offre numerosi luoghi da visitare tra cui la Chiesa di San Michele, un capolavoro dell’architettura gotica dedicata a San Michele Arcangelo che ospita splendidi affreschi e una notevole statua di San Michele, rendendola una tappa obbligata per ogni visitatore. Oppure Piazza Unirii, il cuore pulsante della città, circondata da eleganti edifici storici. Questa piazza è un importante centro di attività culturali e sociali, dove il sito è frequentemente utilizzato per eventi e festival. Inoltre, i caffè e i ristoranti che si affacciano su di essa offrono l’opportunità di gustare un caffè mentre si apprezzano le meraviglie architettoniche circostanti.

Fonte: iStock

Un altro punto d’interesse è il Museo Nazionale di Storia della Transilvania, che offre una panoramica approfondita sulla storia regionale. Le sue esposizioni variegate comprendono reperti archeologici e artefatti storici, permettendo ai visitatori di comprendere meglio le radici storiche della città e dell’intera regione. Non dimenticate di visitare il Giardino Botanico, un luogo incantevole e tranquillo, con una ricca varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo.

È il posto ideale per una passeggiata rilassante, immersi nella natura e nella bellezza di questo angolo di Transilvania. Kontinental ’25 apre con una sequenza all’interno del Dino Park, un parco a tema all’interno del resort Wonderland dove i visitatori di ogni età possono vedere da vicino e apprendere curiosità su molti dinosauri che popolavano la terra centinaia di milioni di anni fa, durante i periodi geologici Triassico, Giurassico e Cretaceo.