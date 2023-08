È la città del Sole e ti offre tutto ciò che desideri per la tua vacanza

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: iStock St. Petersburg, Florida

L’accogliente abbraccio della Florida, ti invita a scoprire un mondo di avventure, relax e divertimento. Terra di Sole splendente e spiagge da sogno, è un luogo che ogni viaggiatore dovrebbe visitare almeno una volta nella vita.

Situata nel sud-est degli Stati Uniti, offre un’esperienza diversa da qualsiasi altra. Qui, ogni giorno è un’opportunità per esplorare nuovi orizzonti, vivere emozioni indimenticabili e creare ricordi che dureranno per sempre.

In questo scenario, St. Petersburg si distingue come una delle città più affascinanti del territorio. Conosciuta come “The Sunshine City“, non smette mai di stupire. Famosa per il clima caldo, le acque trasparenti e la sua scena artistica vibrante e creativa, è un luogo che ti invita a scoprire e a sognare.

St. Petersburg: incanto della Florida

Fonte: iStock

Situata sulla costa occidentale della Florida, nella contea di Pinellas, St. Petersburg è una città che brilla di una luce unica. Tra parchi splendidi, spiagge immacolate e una varietà di ristoranti e negozi, questa città offre sempre numerose attrazioni da scoprire e sperimentare.

Uno dei luoghi più amati è il Sunken Gardens, un giardino botanico storico di 100 anni, famoso per la lussureggiante vegetazione, i sentieri ombreggiati e le tranquille cascate. Con oltre 50.000 piante tropicali e fiori colorati, è il luogo perfetto per una passeggiata rilassante o per un po’ di meditazione silenziosa.

Un’altra attrazione da non perdere è la Chihuly Collection, una straordinaria raccolta delle opere dell’artista Dale Chihuly, situata presso il Morean Arts Center. Le sculture di vetro soffiato, i dipinti e i disegni sono esposti in un edificio appositamente progettato per valorizzarli al meglio. Le forme sinuose e i colori vivaci creano un’esperienza visiva veramente unica e coinvolgente.

Il centro di St. Petersburg è un altro punto d’interesse da non perdere. Ricco di negozi unici e boutique alla moda, qui potrai trovare di tutto, dai vestiti vintage ai gioielli fatti a mano, dai mobili d’epoca ai libri rari. E dopo una giornata di shopping, potrai rilassarti in uno dei tanti caffè all’aperto o gustare le prelibatezze locali in uno degli eccellenti ristoranti della zona.

Ma la vera icona della città è il St. Pete’s Pier. Riaperto nel 2020 dopo una ristrutturazione completa, è ora molto più che un molo. Si estende per oltre 3000 piedi nel suggestivo scenario di Tampa Bay, regalando panorami mozzafiato sulla città e sul mare circostante. È un vivace distretto marittimo che accoglie con numerosi ristoranti, negozi, aree gioco e persino un coinvolgente centro educativo marino.

Per gli appassionati d’arte, il Museo Salvador Dalí, con la più grande collezione al di fuori dell’Europa delle opere del celebre artista surrealista spagnolo, è un vero e proprio must-see. L’edificio stesso è un capolavoro architettonico, con i muri di vetro ondulato e una spirale elicoidale di cemento, che ricorda lo stile dell’artista. Il museo offre anche una vista panoramica sulla baia attraverso “Enigma“, una cupola di vetro composta da più di 1.000 pannelli triangolari, un omaggio all’amore di Dalí per le forme geometriche e le strutture naturali.

Le spiagge incantevoli del Fort De Soto Park

Nella città di St. Petersburg si trova un rifugio naturale dalla bellezza sorprendente, il Fort De Soto Park, il più grande parco situato all’interno della contea di Pinellas. Composto da cinque isole interconnesse, offre l’accesso a spiagge meravigliose e un’esperienza immersiva nella natura senza eguali.

In particolare, la North Beach si distingue per la bellezza incontaminata. Con la sua sabbia bianca finissima e l’acqua trasparente dell’oceano, è uno dei luoghi più amati dell’intero parco, perfetta per chi cerca un rifugio tranquillo, lontano dal trambusto della città.

Oltre alle spiagge, si trovano numerosi sentieri naturalistici, ideali per praticare escursioni, birdwatching o mountain bike. Ci sono anche due moli appositamente predisposti per la pesca, dove è possibile pescare una vasta gamma di specie marine.

Infine, la biodiversità presente all’interno del parco è veramente straordinaria. Infatti, sono state avvistate oltre 328 specie di uccelli, un vero paradiso per gli appassionati di birdwatching.