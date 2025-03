Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Quartiere Charlois di Rotterdam

Dopo Amsterdam, Rotterdam è la seconda città dei Paesi Bassi: giovane, dinamica, ma soprattutto dal passato difficile, considerando che è stata rasa al suolo durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi Rotterdam è rinata dalle sue ceneri, è un esempio per l’architettura moderna e non mancano tocchi avveniristici in giro per la città. C’è un quartiere, poi, che è tutto da scoprire: cosa vedere a Charlois a Rotterdam? Prepara carta e penna e struttura l’itinerario insieme a noi.

Quartiere Charlois di Rotterdam, cosa sapere

Tra i quartieri da scoprire a Rotterdam, troviamo Charlois, che si trova proprio sulla riva sud del fiume Nieuwe Maas (Nuova Mosa). Prima di iniziare a segnare le cose da vedere, infatti, è bene andare un po’ a ritroso nel tempo e scoprire la sua storia affascinante: fino al 1895, Charlois era un comune separato, e in seguito è stato annesso alla città. All’epoca era presente anche un aeroporto (precisamente, l’Aeroporto di Waalhaven), ma è stato distrutto dagli stessi olandesi per evitare che cadesse nelle mani dei nemici nella Seconda Guerra Mondiale.

Fonte: iStock

Siamo in un quartiere multiculturale, dove vivono moltissimi artisti ma anche giovani: una zona di modeste dimensioni quanto tranquilla, dove sono presenti anche diverse case-studio in cui condividere i segreti dell’arte. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il quartiere, in evidente difficoltà, era rimasto ai margini, fino a quando non ha conosciuto una vera e propria rivoluzione culturale e artistica. Ed è rinato proprio così, nel segno degli affitti convenienti e degli artisti che si sono spostati in questo angolo suggestivo di Rotterdam, che riposa sulle rive del fiume.

Cosa vedere nel quartiere Charlois di Rotterdam

A un’ora da Amsterdam, il quartiere Charlois di Rotterdam attende i turisti per svelare la propria storia. Non solo: anche i luoghi di interesse da segnare nel proprio itinerario non sono di certo da meno. Come la Chiesa Vecchia che si trova nel centro di Charlois ed è un punto di riferimento per la comunità protestante del quartiere. L’Oude Kerk è un luogo di culto che esiste da tempo.

La zona si compone per la presenza di ben cinque scuole, una biblioteca e due parchi di quartiere: non mancano locali e ristoranti dove fermarsi per provare la cucina tipica olandese. Uno dei punti più intriganti per gli amanti dell’arte, tuttavia, rimane Nieuw Charlois, una sorta di iniziativa artistica fondata nel 2021 e gestita dagli artisti. In questo spazio espositivo e progettuale vengono spesso mostrati i lavori di artisti olandesi e internazionali.

Nel sud di Rotterdam, viene inoltre organizzato il Festival South Explorer, un evento semestrale dove vengono proposte mostre temporanee e a cui prendono parte studi di artisti e negozi d’arte con un programma sempre vario e stimolante. La passeggiata include una tappa immancabile proprio nel quartiere artistico e multiculturale di Charlois, ed è possibile immergersi in un festival culturale che mette al centro di tutto l’arte, la musica, la poesia, ma anche la fotografia e i film. Il punto di riferimento per lo shopping in città, invece, è il Winkelcentrum Zuidplein, un centro commerciale aperto 7 giorni su 7.