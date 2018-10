Vi sentite fortunati? I migliori casinò d’Italia dove sfidare la dea bendata

editato in: da

Se vi piace il gioco d’azzardo, almeno una volta nella vita dovreste provare l’esperienza di sfidare la dea bendata in uno degli affascinanti casinò terrestri presenti in Italia.

Perché è necessario specificare “casinò terrestri”? Dato il boom dei casinò presenti sul web e la presenza molto bassa delle case da gioco in Italia, è diventata ormai indispensabile questa categorizzazione. Il casinò online, infatti, ha quasi rimpiazzato il gioco fisico. Tuttavia, sono ancora molte le persone disposte a mettersi in macchina o in treno per andare a giocare dal vivo in una delle sontuose case da gioco del nostro territorio.

Ancora piuttosto attivi, i casinò tradizionali hanno una lunga storia alle proprie spalle: alcuni di questi sono stati costruiti da famosi architetti, altri hanno forme retrò e liberty degli inizi del 1900. Per non parlare degli interni lussuosi, luccicanti e dal grande fascino di ognuno di questi ambienti. Ma dove si trovano?

I nostri casinò italiani sono tutti localizzati nel nord Italia, nei pressi dei confini territoriali: non si tratta di un fatto casuale, ma di una scelta precisa da parte del legislatore. Sono stati posti in questi luoghi da un lato per favorire le zone particolarmente arretrate, dall’altro per intercettare tutti quei giocatori che, a causa della scarsa presenza sul territorio dei casinò, andavano all’estero a giocare.

I tre casinò reali italiani tuttora attivi sono a Venezia, a Saint Vincent e a Sanremo. Menzione a parte va al casinò di San Marino: seppur non si trovi in Italia è, quello, che più di altri, si trova in posizione strategica, a pochi passi dalla Riviera Romagnola, una delle zone più frequentate in estate da italiani e stranieri.

Partiamo dal Casinò di Venezia. Fondato nel 1638 è il casino più antico del mondo. Ci sono due sedi: quella di Ca’ Noghera e quella di Ca’ Vendramin. Sicuramente quella più suggestiva è la seconda, in quanto la sede è all’interno di un’edificio architettonico dei secoli passati: è stato la prima residenza dei Dogi e l’ultima del grande compositore Richard Wagner. In entrambe le sale da gioco veneziane, è possibile scegliere tra un vasto assortimento di giochi: dalla Roulette Francese, al Chemin de Fer fino al Texas Hold’em poker.

Il Casinò di Saint Vincent o De La Vallèe, si trova in Val d’Aosta ed è una delle case da gioco più prestigiose in tutta Europa. Questa sala aprì per la prima volta nel 1921 e, da allora, il suo successo è stato sempre crescente. Le sale da gioco dispongono di numerosi tipi di slot machine, sia tradizionali sia completamente elettroniche. Inoltre queste slot machine mettono in palio 3 tipi diversi di jackpot. Per chi viaggia in auto, la casa da gioco è facilmente raggiungibile percorrendo l’autostrada A5 che porta in Val D’Aosta (l’uscita è Saint Vincent e Chatillon). Per chi ha intenzione di prendere il treno, la stazione più vicina alla casa da gioco è quella di Chatillon.

Il Casinò di Sanremo è il più antico tra le sale da gioco italiane ed è attualmente ospitato all’interno di uno splendido palazzo in stile liberty, realizzato a fine ‘800. Questa casa da gioco dispone di numerose sale di estrema bellezza, all’interno delle quali è possibile entrare da due ingressi differenti. Quella principale immette nelle sale dei giochi elettronici e delle slot machine. La sala Liberty è dotata anche di un’area dedicata ai fumatori e separata dal resto del Casinò. Una delle stanze più belle in assoluto è la Sala Cinquecento che dispone di un arredo in stile ottocentesco, alle cui pareti è possibile ammirare quadri pregiati ed un bel caminetto.

Il Casinò di San Marino, seppur non si trovi in Italia, merita considerazione per via della sua posizione particolarmente agevole anche per chi vive al Centro e al Sud Italia. Nata nel 2007, questa casa da gioco sta riscuotendo moltissimo successo. A differenza degli altri casinò italiani, quello di San Marino non ha tavoli da gioco tradizionali, ma solo giochi elettronici, suddivisi in differenti aree tematiche. L’edificio che lo ospita su due piani è il Palazzo Diamond, situato nella zona di Rovereta ed aperto tutti i giorni dalle 14 del pomeriggio alle 6 del mattino.