La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

L’estate greca è molto più di una stagione, è un concetto universale sinonimo di mare, sabbia e sole e, appena l’aria si scalda, inizia quell’eterno dibattito su quale sarà l’isola protagonista dei prossimi ricordi estivi. Per il 2026, gli sguardi della classifica stilata da Europe’s Best Destinations sono rivolti a sud, verso il villaggio di Avlemonas.

Situato sulla costa nord-orientale di Citera, a circa 31 chilometri dal capoluogo, questo piccolo borgo di pescatori incanta al primo sguardo con le sue case in pieno stile cicladico. Edificato strategicamente tra due piccole insenature, Avlemonas è considerato uno dei luoghi più pittoreschi dell’isola, una meta dove l’estetica tradizionale incontra il comfort moderno di appartamenti e studios dotati di ogni lusso. L’atmosfera perfetta dove imparare l’arte della lentezza.

Cosa vedere e cosa fare ad Avlemonas

Avlemonas rappresenta una sintesi perfetta tra l’estetica delle Cicladi e la rigogliosa macchia mediterranea, offrendo uno scenario naturale splendido grazie alle sue numerose e minuscole baie incastonate nel blu.

Le case bianche dalle finestre azzurre e i giardini fioriti costituiscono una delle attrazioni principali del borgo, insieme al porto pittoresco che funge da rifugio per barche da pesca e tipici caique. Proprio accanto al porticciolo si trova la spiaggia di Avlemonas, caratterizzata da acque limpide e sabbia soffice, mentre a breve distanza a piedi si estende Paleopoli, la spiaggia più grande dell’isola.

Il sito storico più rilevante è senza dubbio il Castello Veneziano del XVIII secolo, una struttura ottagonale nota ai locali come castello che domina l’ingresso del porto; sopra la sua porta è ancora visibile il leone alato di San Marco, simbolo della Serenissima che lo edificò per proteggere la baia.

Questo luogo, intriso di romanticismo, è celebre anche per la vicenda del naufragio del Mentor nel 1802, la nave di Lord Elgin che trasportava i marmi del Partenone.

Oltre alla storia, Avlemonas invita a scoprire il piacere della tavola sulle sue terrazze ombreggiate, dove gustare fiori di zucca, formaggi locali, miele e pesce freschissimo. Le giornate, qui, trascorrono lentamente tra nuotate rigeneranti, passeggiate costiere verso spiagge spettacolari come Kaladi e Melidoni, e calici di vino al tramonto, celebrando una Grecia autentica dove bellezza e semplicità convivono senza sforzo.

Come arrivare al borgo greco di Avlemonas

Per raggiungere il borgo di Avlemonas dall’Italia, non essendoci collegamenti diretti, la soluzione più rapida prevede un volo dai principali aeroporti italiani (come Roma, Milano o Napoli) verso l’aeroporto internazionale di Atene. Poi si prosegue con un volo interno di circa 45 minuti che atterra direttamente sull’isola e, una volta giunti a destinazione, il borgo dista solo 15-20 minuti di auto.