Aurora boreale in streaming, come vederla e godersi la magia del momento

L’Aurora Boreale è uno dei fenomeni più suggestivi e magici che esistano in natura, uno degli spettacoli che quasi tutti vorrebbero ammirare almeno una volta nella vita.

Regalata dall’incontro tra il campo magnetico terrestre (che vicino ai Poli è più forte) e i raggi solari, si lascia osservare come una “danza di luce” nel cielo notturno che si muove e talvolta cambia colore. Una meraviglia naturale che nessun artificio potrà mai riprodurre.

L’Aurora non è facilmente prevedibile anche se alcune condizioni come la vicinanza al Polo Nord, il cielo sereno e la stagione invernale la rendono più probabile. Tuttavia, non sempre e non per tutti c’è la possibilità di compiere un viaggio a certe latitudini.

Ciò non significa però dover rinunciare a poter contemplare la magia dell’Aurora anche a basse latitudini e al calduccio del salotto di casa. Oggi esiste l’incredibile occasione di lasciarsi avvolgere dalla meraviglia dell’Aurora Boreale ovunque ci si trovi grazie alla potenza dello streaming.

Attraverso la tecnologia è L’Aurora stessa a raggiungervi e a permettervi di godere del suo spettacolo senza muovervi da casa. Ad esempio, in Canada, la collaborazione tra Polar Bear International, Explore.org e il Churchill Northern Studies Centre consente di connettersi, da tutto il mondo, in diretta streaming a Manitoba, uno dei luoghi migliori dove ammirare lo straordinario fenomeno.

È sufficiente collegarsi al canale Youtube e attendere l’inizio dell’incredibile spettacolo (condizioni meteorologiche e di periodo permettendo).

Altro pittoresco luogo dove è possibile osservare l’Aurora Boreale è Henningsvær, villaggio di pescatori delle Isole Lofoten tra le più rinomate località norvegesi. Collegandosi alla live webcam che guarda il villaggio 24 ore su 24, con un po’ di fortuna, si può assistere anche al fenomeno delle luci danzanti.

Ancora, potete lasciarvi incantare dalle sinuosità dell’Aurora nel cielo della Lapponia, al di sopra del Parco Nazionale Abisko, con la webcam più affidabile della Terra dove poter vedere in diretta ciò che accade in uno degli angoli più remoti e suggestivi del Nord.

Basta avviare il pc o lo smartphone, accedere ad internet e sperare che l’Aurora si manifesti per godere di uno spettacolo che non ha eguali (anche senza alzarsi dal divano e sopportare il gelo del Grande Nord).