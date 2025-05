Fonte: iStock Meravigliosa Anse Cocosa La Digue

Tra le meraviglie incontaminate dell’isola di La Digue, una spiaggia sembra appartenere a un mondo a parte: Anse Cocos, con il nome che evoca immagini esotiche e profumi lontani, è un rifugio sospeso nel tempo, un angolo remoto delle Seychelles dove il mare accarezza la terra con una dolcezza quasi irreale, e ogni istante diventa un ricordo da custodire.

Arrivare ad Anse Cocos è già di per sé un’avventura che vale il viaggio. Non esistono sono strade asfaltate o taxi che vi condurranno comodamente fin lì: la spiaggia si conquista passo dopo passo, lungo un sentiero che serpeggia nella foresta tropicale, avvolto da un verde vivo che respira insieme al ritmo lento dell’isola.

Si tratta di un’escursione che premia i sensi: il fruscio delle foglie, il canto degli uccelli, il profumo umido della vegetazione, tutto preannuncia l’arrivo in un luogo speciale.

Una spiaggia da Cartolina, ma senza filtri

Quando il sentiero si apre e lascia spazio alla visione di Anse Cocos, il colpo d’occhio è struggente. Sabbia finissima e bianchissima, interrotta qua e là da massi di granito levigati, palme ondeggianti che sembrano voler toccare il cielo, e un oceano che sfuma in ogni tonalità del turchese. La spiaggia si distende tranquilla e silenziosa, come se fosse rimasta intatta per secoli, protetta dalla sua difficile accessibilità.

Non è raro che chi arriva fin qui rimanga in silenzio per qualche istante, rapito dalla bellezza. I tramonti, in particolare, assomigliano a dipinti: il sole cala lento dietro le rocce, e infiamma il cielo di arancio e porpora, mentre le ombre si allungano sulla sabbia. È uno scenario che invita a rallentare, ad ascoltare se stessi, a godere di un tempo che finalmente non corre.

Ma Anse Cocos è anche esplorazione e scoperta: le acque, calme e poco profonde, sono perfette per un bagno rigenerante. E se amate la vita sottomarina, indossate maschera e boccaglio: il fondale vi svelerà coralli vivaci e una danza silenziosa di pesci tropicali dai colori abbaglianti.

Per gli appassionati di trekking e natura, il percorso che conduce alla spiaggia è parte integrante dell’esperienza. La camminata può essere estesa fino al Nid d’Aigle, il punto più alto dell’isola, da cui si gode una vista panoramica incredibile sull’intero arcipelago.

Una pausa lontana dal mondo

Fonte: iStock

C’è qualcosa di terapeutico nel ritrovarsi ad Anse Cocos. Forse è la totale assenza di strutture turistiche, o forse è quel silenzio ovattato che solo i luoghi lontani dalla civiltà sanno offrire. È il posto perfetto per chi cerca una tregua dalla frenesia quotidiana, una meta dove ritrovare l’equilibrio interiore lasciando che la natura faccia il resto.

Qui non ci sono orari, notifiche, traffico. C’è soltanto il suono delle onde, il profumo del mare e la possibilità di stare con sé stessi o con chi si ama, senza distrazioni. È anche un’ottima occasione per condividere momenti autentici con amici e famiglia: tra una chiacchiera al sole e un bagno rinfrescante, ogni giornata ad Anse Cocos diventa un piccolo viaggio nei piaceri semplici della vita.

Visitare Anse Cocos è poi anche un modo per entrare in contatto con l’anima più genuina delle Seychelles. Dopo una giornata sulla spiaggia, il ritorno al villaggio è un invito a scoprire la cultura creola: dai piatti speziati della cucina locale, preparati con pesce fresco e frutta tropicale, all’ospitalità calorosa della gente del posto, tutto parla di autenticità.

Quando andare: il momento perfetto per vivere la magia

Le Seychelles godono di un clima tropicale piacevole tutto l’anno, ma per apprezzare al massimo Anse Cocos, i mesi tra aprile e ottobre creano le condizioni ideali. In questo periodo, le piogge sono rare e le giornate fresche e soleggiate, perfette per le escursioni e il relax in spiaggia.