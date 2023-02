Questo cammino nel Sud della Sardegna è paradisiaco

Fonte: 123rf Le rovine dell'antica città di Nora in Sardegna

C’è un modo insolito di scoprire la Sardegna più autentica, che non è soltanto fatto di mare e di spiagge. Un modo slow, sostenibile – come piace fare oggigiorno – e, perché no, economico. È il turismo dei cammini e, come accade in tutte le altre Regioni d’Italia, può essere praticato anche qui.

Tra i numerosi cammini che si possono percorrere in Sardegna ce n’è uno praticabile da chiunque e in qualsiasi stagione dell’anno. Un itinerario che attraversa paesaggi meravigliosi, che costeggia splendidi lidi e che tocca anche siti archeologici di grandissima importanza storica.

L’itinerario

Stiamo parlando del Cammino di Sant’Efisio, che da Cagliari giunge all’antica città di Nora dopo aver percorso a piedi 65 chilometri. Chi desidera percorrerlo per intero può farlo in due giorni di marcia.

Cagliari

La prima tappa per i fedeli che percorrono il Cammino di Sant’Efisio è alle porte di Cagliari, a Giorgino, uno dei rioni marittimi, dove si trova la chiesa che ospita la statua di Sant’Efisio. Una volta lasciata Cagliari, si cammina fino ad arrivare a La Maddalena Spiaggia di Capoterra, un ampio lido affacciato su acque limpide il cui colore varia tra il verde e l’azzurro.

Su Loi e Sarroch

Da qui, si procede verso la località di Su Loi, dominata da una torre cinquecentesca chiamata Torre degli Ulivi per poi proseguire verso Villa d’Orri dei marchesi Manca di Villa Hermosa, a Sarroch, sulla riva di ponente del Golfo degli Angeli. Si tratta dell’unica villa reale che esista in Sardegna. Risale alla fine del 1700 ed è rimasta intatta nel tempo. Ubicata in un’amena posizione tra i colli e il mare, è circondata da un grande parco. Famosa per aver ospitato illustri personaggi storici, tra i quali Carlo Felice di Savoia con la consorte Maria Cristina di Borbone, custodisce preziose memorie, anche documentali ed insigni tesori storici e artistici relativi al periodo dell’esilio sabaudo nell’isola e mantiene ancor oggi gran parte dei suoi originari arredi.

Villa San Pietro

Chi ne avesse voglia può anche dormire in uno dei tanti hotel, alcuni molto belli, che si incontrano lungo la strada, per riprendere, il giorno dopo, alla volta di Villa San Pietro (in sardo, Santu Perdu), una tappa che è stata introdotta solo nel 1943. Questo luogo è molto antico ed è abitato sin dall’epoca prenuragica e nuragica. Lo testimonia la presenza di domus de janas, di tombe dei giganti (se ne contano tre: “Su Cuccumeu”, “Perda e accuzzai” e “Su Lilloni”) e di un nuraghe, ancora in buona parte sotterrato.

L’antica Nora

Da qui manca solo di arrivare a Pula e, infine, alla splendida Nora, l’antica città fenicia e romana, un vero gioiello archeologico. Nora sorge all’estremità del capo di Pula ed è considerata uno degli insediamenti più antichi della Sardegna. Dominata dalla splendida Torre di Coltellazzo e caratterizzata da un importante porto, la città fenicia è ricca di fascino e di bellezza. Venne fondata intorno al VIII secolo a.C. da Norace, eroe iberico, mentre il suo sviluppo iniziò a partire dal IV secolo a.C., quando divenne un grande centro amministrativo, commerciale e religioso. Nel 238 a.C., Nora venne conquistata dai romani e in seguito arrivò ad ospitare 8mila abitanti, divenendo “caput vie” della Sardegna.

Il suo declino iniziò intorno al V secolo d.C. a causa dei saccheggi a opera degli arabi e dei vandali. Le continue scorribande costrinsero la popolazione a rifugiarsi verso le montagne, dove nacque la città di Pula.

Oggi, gran parte degli edifici di Nora è arrivato sino a noi ed è visitabile. Gli scavi nella zona iniziarono nel 1889, quando, nella spiaggia accanto alla Chiesa di Sant’Efisio – tappa ultima del nostro cammino – venne portato alla luce un “tophet”, l’antichissimo cimitero fenicio per bambini. Da allora, le ricerche non si sono più fermate e, a decenni di distanza dalle prime scoperte, sembra che Nora abbia ancora molto da raccontare agli archeologi.

Il pellegrino che percorre il Cammino di Sant’Efisio solitamente poi fa anche ritorno a Cagliari, sempre a piedi ed è per questo che viene anche chiamato “Grande” Cammino di Sant’Efisio.

Quando andare

Il momento migliore per intraprendere questo percorso è senza dubbio il 1° maggio, quando Cagliari celebra la Festa di Sant’Efisio, uno dei principali eventi annuali della città. Dal 1657, si svolge ininterrottamente ed è diventata la più lunga processione religiosa d’Italia.

Nato come pellegrinaggio, oggi è un itinerario che può fare tranquillamente chiunque sia appassionato di trekking e voglia scoprire il lato più selvaggio e tranquillo di questa parte della Sardegna del Sud, attraverso scenari mozzafiato, in bilico tra mare e terraferma.