Montemerano, un borgo medievale nella Maremma toscana

Nell’alto delle colline, immerso nella bellissima Maremma toscana, c’è un piccolo borgo acclamato tra i più belli d’Italia. Si tratta di Montemerano, uno scrigno di storia e arte, in cui si mescolano ancora oggi le antiche tradizioni alle atmosfere da fiaba.

Un luogo molto suggestivo che si trova a soli cinque minuti d’auto da Manciano, altra incantevole località immersa nella natura toscana. Costruito su una collina dalla potente famiglia Aldobrandeschi, Montemerano è un luogo in cui può tornare indietro nel tempo, più precisamente al Medioevo.

Manciano: la sua è una storia antica

È in epoca medievale che inizia la storia di questo piccolo gioiello toscano. Costruito nel 1200 dalla famiglia Aldobrandeschi, che già governava il castello di Manciano, come ulteriore fortezza di protezione, nel 1300 passò alla famiglia dei Baschi, finendo poi ad altre famiglie e terminando come proprietà del Granducato di Toscana. Proprio come un tempo il borgo circondato dagli ulivi, oggi, mantiene moltissime strutture e monumenti, dalle torri alle antiche chiese, da scoprire passeggiando lentamente tra le viuzze strette della località. Il tempo qui sembra essersi fermato davvero in un’altra epoca.

Tra chiese e piazze, tanta bellezza in pochi metri

Tante sono le meraviglie nascoste tra i vicoli di questo borghetto e visitarlo sarà un’esperienza indimenticabile. Non solo per la vista lungo la vallata ma anche perché custodisce opere e monumenti di grande fascino. Come la Chiesa di San Giorgio, datata 1300 e dedicata al Patrono, al cui interno si può ancora ammirare un antico dipinto della Madonna in Trono col Bambino e Santi e la Madonna della Gattaiola, dipinto quattrocentesco realizzato su una porta. Da non perdere, inoltre, Piazza del Castello: intatta nel suo assetto medievale, si apre a bellissime case di pietra. Per accedervi basta attraversare una porta ad arco; da qui la vista sarà molto suggestiva.

Da vedere anche la Pieve di San Lorenzo, un’ex chiesa parrocchiale oltre che l’edificio più antico di Montemerano; mentre basta uscire dalle mura per scoprire la chiesa della Madonna del Cavalluzzo. E a proposito di mura: Montemerano è protetto da ben tre cinte murarie. La prima ospita la parte alta del paese, nota come Castello; la seconda, con tre torrioni, protegge la rocca aldobrandesca; la terza, infine, difende il centro storico.

Alla ricerca dei piatti tipici e delle tradizioni

Chi ama la tranquillità può raggiungere Montemerano in qualsiasi momento dell’anno. Però, se si vuole scoprire la sua anima e le sue antiche tradizioni meglio preferire la primavera, l’estate o i primi giorni d’autunno per organizzare una gita qui. In estate, infatti, si svolge uno degli eventi più amati, Vivamus, con musica e spettacoli che riecheggiano in tutti i Comuni della Maremma mentre ad Halloween si svolge un’insolita festa con streghe e fantasmi. Infine, per il Patrono, il 25 aprile, si festeggia il San Giorgio con rievocazioni, cortei, giochi e la tradizionale Giostra del Drago.

Oltre alle feste, da provare anche la buona cucina della tradizione: come i tortelli di erbe verdi e ricotta, conditi con il ragù e l’acquacotta, una zuppa di verdure con uovo fresco.

A due passi da qui altre meraviglie toscane

Una volta vista Montemerano si possono anche raggiungere altre località bellissime come il borgo di Manciano e Saturnia, per immergersi nelle acque termali, meglio se alle Cascate del Mulino.

Da qui è possibile partire anche verso Pitigliano, noto anche come la ‘Piccola Gerusalemme’ per la sua storica presenza ebraica; Sovana, antico centro etrusco e Sorano, località antica che si erge su un’altissima rupe naturale.