Le isole segrete dell’Arcipelago di Medolino, il volto più autentico dell’Istria

Pochi minuti di navigazione separano la costa istriana da un arcipelago paradisiaco e, soprattutto, rimasto fedele alla propria natura

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Serena Proietti Colonna

Travel blogger

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

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Le isole segrete dell’Arcipelago di Medolino, il volto più autentico dell’Istria
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Una delle incredibili isole della Croazia

L’estremità meridionale della penisola istriana si frantuma nell’Adriatico settentrionale, dando vita a un complesso di piccoli mondi galleggianti noto come Arcipelago di Medolino. Questa striscia di Croazia custodisce circa 10 isole e isolotti lambiti da acque di una trasparenza quasi irreale, ma anche scogli levigati dal mare e macchia mediterranea modellata dal vento.

L’intero arcipelago rappresenta una delle esperienze più affascinanti dell’Istria meridionale. Pur trovandosi a brevissima distanza dalla terraferma, conserva un carattere appartato che regala la sensazione di essere molto più lontano dalla costa. Taxi boat e piccole imbarcazioni private collegano regolarmente le isole durante la bella stagione, rendendo semplice organizzare una giornata tra acque limpide e panorami aperti sull’Adriatico.

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