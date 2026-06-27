L’intero arcipelago rappresenta una delle esperienze più affascinanti dell’ Istria meridionale . Pur trovandosi a brevissima distanza dalla terraferma, conserva un carattere appartato che regala la sensazione di essere molto più lontano dalla costa. Taxi boat e piccole imbarcazioni private collegano regolarmente le isole durante la bella stagione, rendendo semplice organizzare una giornata tra acque limpide e panorami aperti sull’Adriatico.

L’estremità meridionale della penisola istriana si frantuma nell’Adriatico settentrionale, dando vita a un complesso di piccoli mondi galleggianti noto come Arcipelago di Medolino . Questa striscia di Croazia custodisce circa 10 isole e isolotti lambiti da acque di una trasparenza quasi irreale, ma anche scogli levigati dal mare e macchia mediterranea modellata dal vento.

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Ceja, l'isola più amata tra baie tranquille e lunghe soste vista mare

Iniziamo questo viaggio da Ceja che rappresenta (senza dubbio) la meta simbolo dell'arcipelago. Più estesa rispetto agli altri isolotti, accoglie i visitatori con una costa frastagliata che alterna spiagge di ciottoli, terrazze rocciose e piccole insenature dal colore turchese. Fin dal primo approdo colpisce il contrasto tra il verde intenso della vegetazione e le sfumature azzurre del mare.

Per i visitatori sono disponibili dei sentieri sterrati che attraversano l'interno dell'isola tra cespugli profumati, pini marittimi e scorci aperti verso la penisola di Premantura e il promontorio di Kamenjak. Pur restando disabitata, Ceja dispone di alcuni servizi che consentono di trascorrere l'intera giornata senza fretta.

Un ristorante affacciato sull'acqua propone specialità istriane preparate soprattutto con pescato locale. Tavoli collocati a pochi metri dal mare trasformano il pranzo in uno dei momenti più piacevoli della visita, accompagnato dal continuo movimento delle piccole barche ancorate nella baia. L'approdo risulta agevole anche per chi la raggiunge con un'imbarcazione privata grazie ai punti di ormeggio disponibili durante la stagione estiva.

Levan, l'unica spiaggia sabbiosa dell'arcipelago

Poi c'è Levan che possiede una caratteristica rara lungo questa parte dell'Istria: gran parte della costa locale presenta rocce calcaree oppure ciottoli levigati, mentre qui compare una piacevole spiaggia sabbiosa che degrada dolcemente verso il mare. Acqua trasparente e fondale basso rendono l'isola piuttosto apprezzata anche dalle famiglie, mentre chi ama gli sport acquatici raggiunge facilmente Levan in kayak partendo dal vicino abitato di Ližnjan.

L'atmosfera trasmette leggerezza fin dalle prime ore del mattino. Il rumore delle onde accompagna una giornata scandita soltanto dal sole e dal mare. Un piccolo beach bar anima la spiaggia senza alterare il carattere rilassato, offrendo bevande fresche e piatti semplici preparati con ingredienti locali. Molti visitatori scelgono di fermarsi fino al tardo pomeriggio, quando la luce diventa più morbida e il mare assume riflessi dorati.

Bodulaš, il rifugio perfetto per chi cerca silenzio e fondali spettacolari

Bodulaš custodisce l'anima più raccolta dell'arcipelago. Dimensioni contenute e presenza limitata di visitatori favoriscono un clima tranquillo che valorizza il paesaggio naturale. Scogli piatti modellati dal mare creano punti ideali per rilassarsi accanto all'acqua cristallina, mentre i fondali ricchi di vita marina attirano gli appassionati di snorkeling. Ricci, piccoli branchi di pesci e distese di alghe ondeggianti accompagnano l'esplorazione subacquea in condizioni di visibilità spesso eccellenti.

Un semplice punto ristoro permette di gustare piatti di pesce fresco e specialità della cucina istriana senza rinunciare alla quiete che caratterizza l'isola: qui il tempo sembra rallentare spontaneamente, lasciando spazio al rumore delle onde e al volo degli uccelli marini.

Fenoliga, l'isola dei giganti preistorici

Fenoliga possiede una fama mondiale che supera di gran lunga le sue ridotte dimensioni geometriche. Questo isolotto piatto e tondeggiante, situato quasi al di fuori della baia di Medolino verso il mare aperto, è la casa di un tesoro paleontologico unico: oltre 100 impronte impresse nella roccia calcarea risalenti al periodo Cretaceo, circa 70 milioni di anni fa.

Gli scienziati hanno attribuito queste tracce a dinosauri sauropodi e teropodi, colossali creature erbivore e carnivore che camminavano su quello che un tempo era un fondale fangoso. La superficie dell'isola appare brulla, spazzata costantemente dal vento del sud, lo Scirocco, che modella le rocce creando solchi profondi chiamati "Karren".

Porer, la torre sentinella dell'Adriatico

È "solo" uno scoglio roccioso largo appena 80 metri, situato all'estremo limite meridionale dell'arcipelago. L'intera superficie, infatti, è occupata dalla monumentale struttura del faro di Porer, una torre cilindrica in pietra alta ben 35 metri, completata nel 1833 sotto il regno dell'imperatore Francesco I d'Austria. Si tratta però di una costruzione monumentale che rappresenta un capolavoro di ingegneria ottocentesca, realizzata con blocchi estratti dalle cave della terraferma e trasportati via mare con imbarcazioni a vela.

La base del faro include un edificio residenziale a due piani che ospitava i guardiani e le loro famiglie, oggi convertito in un alloggio esclusivo per chi ricerca l'isolamento totale. Le correnti marine attorno a Porer si rivelano estremamente forti e mutevoli, create dall'incontro delle acque del golfo di Medolino con quelle del mare aperto.

Il suono del vento che sibila tra le fessure della lanterna e il fragore dei flutti che colpiscono la base della torre generano un'atmosfera di drammatica bellezza, un luogo dove la presenza dell'uomo appare minuscola di fronte alla potenza del mare.

Fenera, l'isola dei pascoli marini

Fenera chiude il cerchio delle isole maggiori, posizionandosi come un ponte ideale tra la costa di Medolino e l'orizzonte aperto. Caratterizzata da una forma vagamente triangolare, presenta un territorio prevalentemente pianeggiante ricoperto da una vegetazione rada, a causa del costante deposito di sale trasportato dalle tempeste.

Storicamente, gli abitanti di Premantura la utilizzavano per il pascolo stagionale delle pecore, trasportando gli animali su barche a fondo piatto durante la primavera. Le tracce di questo passato pastorale si riconoscono nei resti di piccoli recinti in pietra e in una cisterna interrata per la raccolta dell'acqua piovana, manufatto idraulico di epoca romana modificato nei secoli successivi.

La costa occidentale mostra invece spettacolari formazioni di roccia stratificata, vere e proprie pagine di storia geologica visibili a occhio nudo, in cui strati di calcare bianco si alternano a vene di selce scura. Il silenzio qui è interrotto soltanto dallo stridio dei gabbiani reali che nidificano sulle pareti rocciose più isolate, confermando il carattere di santuario naturale di questo frammento di Istria.