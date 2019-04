Il borgo virtuoso di Peccioli, quando la discarica porta bellezza

Il borgo di Peccioli, tra le colline del pisano, in Toscana , domina dall’alto della collinaed è una località prevalentemente agricola e turistica. Grazie al centro storico e all'area rurale circostante, molto ben preservati, è uno deiad aver ottenuto la qualifica di bandiera arancione , la certificazione del Touring Club Italiano per i luoghi più meritevoli dell’entroterra. Nonostante le dimensioni ridotte, con circa 4.700 abitanti, ospita uno deipiù grandi e avveniristici della regione, che invece di essere un deterrente è diventato una fonte di guadagno e di arricchimento per il territorio.