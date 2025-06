Le sagre e gli eventi imperdibili in Toscana nel weekend 21-22 giugno: borghi in festa, sapori autentici, musica e tradizioni tra colline e piazze storiche

iStock Veduta aerea estesa della città medievale di Certaldo

Con l’arrivo dell’estate, la Toscana si accende di colori, profumi e sapori grazie alle tantissime sagre ed eventi che animano i borghi e le città. Il weekend del 21 e 22 giugno 2025 si preannuncia vivace e goloso, con manifestazioni dedicate alla tradizione culinaria, feste di paese, rievocazioni e mercatini.

È il momento ideale per scoprire luoghi autentici, vivere l’atmosfera festosa delle piazze e gustare piatti tipici preparati dalle comunità locali. Dalle colline del Chianti alle coste della Maremma, passando per borghi medievali e piazze storiche, ogni zona offre un’esperienza unica per residenti e turisti in cerca di autenticità.

A seguire, una selezione di eventi per il prossimo weekend.

Festinborgo a Montecchio di Peccioli

Sabato 21 giugno, dalle ore 19:00, il piccolo borgo di Montecchio di Peccioli in provincia di Pisa si trasforma in un vero e proprio villaggio in festa. Festinborgo è un evento che unisce gastronomia, musica dal vivo e tradizioni locali in un’atmosfera suggestiva.

Le vie acciottolate si animano con cena itinerante, bancarelle con prodotti tipici, musica live, dj set e aperitivi. Un’occasione perfetta per scoprire la vita del borgo e gustare piatti locali in una cornice autentica e accogliente.

Sagra della Pizza a Ponte a Egola

La pizza è protagonista a Ponte a Egola, frazione di San Miniato, con una sagra dedicata che attira ogni anno famiglie e buongustai. Fino al 21 giugno, ogni sera è possibile gustare pizze cotte nel forno a legna, preparate con ingredienti freschi e locali.

L’evento si svolge in un ambiente familiare, con tavolate conviviali, spazio per i bambini e serate musicali. Ideale per una cena semplice ma gustosissima, all’insegna della condivisione.

Sagra della Trippa a Cerretti

Dal 13 al 22 giugno, Cerretti – Santa Maria a Monte (PI) – ospita la Sagra della Trippa, appuntamento imperdibile per chi ama i sapori decisi della tradizione toscana. Oltre alla celebre trippa, il menù propone anche piatti rustici e caserecci.

La manifestazione si svolge all’aperto e offre ogni sera intrattenimento musicale, lotterie e tanta allegria. Un tuffo nelle ricette contadine tramandate da generazioni.

Certaldo in Fermento a Certaldo

Dal 18 al 22 (e poi dal 25 al 29) giugno, Certaldo in Fermento celebra la birra tra le vie del celebre borgo medievale in provincia di Firenze. Stand di birre, street food e musica live animano le serate, in un’atmosfera giovane e coinvolgente. Gli appassionati possono vivere degustazioni e tanto altro. Un’occasione perfetta per assaporare gusto e cultura in un contesto suggestivo.

Festa Siciliana a Pisa

Dal 20 al 22 giugno, Pisa ospita una colorata Festa Siciliana, dove profumi e sapori autentici dell’isola vengono protagonisti. Arancine, cannoli, pane ca meusa e tanto altro raccontano la gastronomia di Sicilia. Accompagnati da birre e vini artigianali, i visitatori possono immergersi in un angolo di Mediterraneo a due passi dal mar Tirreno. Musica, folklore e specialità rendono l’evento imperdibile.

Sagra della Miseria a Colle di Val d’Elsa

Ogni sabato e domenica di giugno, la Sagra della Miseria riscopre i piatti poveri della tradizione contadina toscana. In Piazza Santa Caterina, dal tramonto in avanti, si possono gustare zuppe, panzanella, baccalà e dolci fatti in casa.

iStock

L’atmosfera è familiare e rilassata, quasi poetica, perfetta per chi ama il gusto semplice e autentico. Un’ottima occasione per conoscere la cucina storica locale.

Campi Beer Festival a Campi Bisenzio

Fino al 29 giugno, il Campi Beer Festival (FI) trasforma il Parco di Villa Montalvo in un villaggio all’aperto dedicato alla birra artigianale. Tra concerti, DJ set, street food e luna park, ogni serata offre un programma diverso. Ingresso libero e spazi per famiglie rendono l’evento ideale per chi cerca divertimento e gusto senza troppi vincoli. Una festa estiva per ritrovarsi con gli amici.

Sagra del Tartufo a Cellai

Il tartufo nero estivo è protagonista a Cellai (FI) nel weekend del 20–21–22 giugno. Tra degustazioni, show cooking e mercatini, si celebra il prezioso tubero locale con un programma ricco di gusto. Il borgo accoglie chef e curiosi appassionati, pronti a scoprire ricette tradizionali arricchite dal tocco raffinato del tartufo. Un’esperienza gastronomica di alto livello, immersi nella campagna toscana.

Giostra del Saracino a Arezzo

Sabato 21 giugno, la Giostra del Saracino torna in Piazza Grande ad Arezzo con la sua edizione notturna dedicata a San Donato. Quattro quartieri si sfidano in un torneo cavalleresco medievale, davanti a migliaia di spettatori.

iStock

Tra sbandieratori, cortei storici e il celebre “Buratto”, l’evento incanta con la rievocazione di tecniche antiche e una forte carica scenografica. Un’esperienza tra storia e spettacolo.

Festa della Fame e della Sete a Filattiera

Dal 20 al 22 giugno, la Festa della Fame e della Sete anima il borgo di Filattiera (MS) con enogastronomia lunigianese. Nei vicoli e cantine si servono testaroli, spalla cotta, grigliate e spiedini, il tutto accompagnato da musica, balli dal vivo e drink. L’ingresso è gratuito e l’energia popolare rende l’atmosfera accogliente e goliardica. Ideale per chi cerca festa autentica e convivialità.

Cena nel borgo sotto le torri a Vicopisano

Sabato 21 giugno, a Vicopisano (PI), si cena all’aperto tra le torri medievali del centro storico. Cena nel Borgo sotto le Torri è un evento elegante e suggestivo che celebra la convivialità e il buon cibo con la musica di sottofondo dal vivo di violino e viola. Tema della cena sarà la musica, quindi i commensali sono invitati a portare uno strumento.



Sagra del Tartufo Scorzone Toscano a Montespertoli

Dedicata al tartufo estivo è la sagra che si tiene nel parco urbano di Montespertoli (FI). Fino al 22 giugno, piatti a base di tartufo nero, musica live e spettacoli serali animano la cittadina.

iStock

Una settimana intera di eventi per appassionati e curiosi, con ristorazione di qualità e intrattenimento per tutta la famiglia.

Sagra dell’Ortica a Sambuca Val di Pesa

Dal 20 al 22 giugno, Sambuca (FI) ospita una sagra davvero originale, dedicata all’ortica. Piatti creativi come risotti, ravioli e frittate celebrano questa pianta selvatica ricca di proprietà. Non mancano spettacoli serali, mercatini, mostra fotografica, giochi per bambini e la tradizionale sfida tra i rioni. Un evento curioso e saporito, che unisce natura e gastronomia.

Sagra del Pesce a Sieci

Fino al 22 giugno, la frazione di Sieci (FI) propone la Sagra del Pesce, che ogni sera porta in tavola specialità di mare pochi chilometri da Firenze. Fritture, risotti, grigliate e antipasti sono protagonisti del menù.

Il tutto si svolge in riva all’Arno, in un ambiente piacevole e rilassato. Una buona idea per una cena diversa dal solito, pur restando vicino alla città.