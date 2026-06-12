La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Ufficio Stampa Il borgo di Bargone

In Liguria, bastano pochi chilometri verso l’interno per incontrare un paesaggio dominato dalle geometrie dei terrazzamenti, dove la roccia e l’ulivo sostituiscono la sabbia più gettonata degli stabilimenti balneari. In questo contesto collinare si inserisce Bargone, una frazione che si sviluppa sopra l’abitato di Casarza Ligure.

Lungi dall’essere un semplice rifugio panoramico, questa località si rivela un crocevia inaspettato di vicende storiche e fermenti intellettuali, capace di capovolgere la narrazione tradizionale del territorio attraverso i propri contrasti e le proprie silenziose eccellenze.

Cosa vedere a Bargone

L’impianto urbanistico di Bargone conserva la fisionomia tipica dell’insediamento difensivo medievale, articolandosi attraverso una fitta rete di elementi architettonici che ne testimoniano il passato strategico. Camminando tra i vicoli si incontrano archi a tutto sesto ben conservati e i resti delle antiche fortificazioni che un tempo vigilavano sulla vallata. L’elemento che definisce l’identità visiva del luogo è l’uso della pietra locale: le scalinate monumentali si distinguono per il marmo caratterizzato da intense striature rosse e nere, un dettaglio materico che spezza la monotonia dell’ardesia.

La complessità del borgo si riflette anche nelle biografie delle personalità che qui hanno avuto le proprie radici. Bargone è la terra natale di Santo Agostino Roscelli, nato nel 1818. Figura centrale nel contesto sociale dell’Ottocento risorgimentale, Roscelli venne ordinato sacerdote nel 1846 e legò il suo nome a Genova, dove fondò la Congregazione delle Suore dell’Immacolata.

L’istituto, focalizzato sull’assistenza agli infermi e sull’istruzione delle fasce giovanili marginalizzate attraverso orfanotrofi e asili, valicò presto i confini regionali per diffondersi in Italia e nelle Americhe, portando alla canonizzazione del fondatore nel 2001 da parte di Papa Giovanni Paolo II.

Gli eventi da non perdere a Bargone

Se la pietra racconta il passato religioso e militare, il paesaggio custodisce la memoria artistica della frazione. Umberto Fracchia, giornalista, critico letterario e fondatore nel 1925 della celebre rivista La Fiera Letteraria, scelse di abbandonare i circuiti metropolitani per trasferirsi stabilmente a Bargone nel 1928, dopo averne frequentato le stanze nella casa della nonna durante l’infanzia.

Considerato l’autore del primo romanzo Liberty italiano, Fracchia impresse nei suoi ultimi scritti i tratti del paesaggio agrario circostante. Oggi la Biblioteca Comunale custodisce il suo fondo librario, donato dalla consorte all’Università di Genova e gestito dal Comune.

Questa eredità si traduce in un evento culturale: il Premio Fracchia, che dal 22 al 28 giugno 2026 trasforma il borgo sotto il tema conduttore “Terreno di Meraviglia”. Il festival non si limita ai tradizionali panel d’autore, ma integra la letteratura all’interno dello spazio fisico del paese.

Il giardino storico di Villa Fracchia ospita sessioni mattutine di yoga all’aria aperta, mentre l’oliveta che circonda il mausoleo dello scrittore diventa lo scenario per degustazioni di olio extravergine d’oliva, unendo la memoria letteraria alla cultura materiale del podcast PassionEvo-Il Grand Tour dell’Olio.

Il programma del festival accoglie figure di rilievo internazionale come il saggista argentino Pablo Maurette e i principali protagonisti della narrativa italiana contemporanea (tra cui Erica Cassano, Luca Bianchini, Mattia Insolia, Fabio Bacà e Giuliana Salvi), culminando con la prima tappa nazionale del tour del Premio Strega Saggistica.

Dove si trova e come arrivare

Bargone è situato in una posizione sopraelevata rispetto al fondovalle della Val Petronio, nel territorio comunale di Casarza Ligure. Per raggiungere la frazione in automobile, il punto di riferimento principale è l’autostrada A12 Genova-Livorno.

L’uscita consigliata è quella di Sestri Levante; da qui si seguono le indicazioni per la Strada Statale 523 in direzione di Varese Ligure. Una volta superato il centro di Casarza Ligure, una strada comunale segnalata sale sulla sinistra, inerpicandosi lungo il versante collinare con una serie di tornanti che offrono una vista progressiva sulla vallata sottostante.