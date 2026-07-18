Poco sopra Greve in Chianti, un borgo fortificato conserva l’anima medievale, le tracce dei Vespucci e una Toscana fatta di vicoli, colline e grandi rossi

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Il bellissimo borgo di Montefioralle

Arrampicandosi sulle colline della Toscana centrale, a breve distanza da Greve in Chianti, si palesa una visione d’altri tempi: Montefioralle, piccolo borgo della provincia di Firenze che sorge fiero su un colle argilloso, circondato da filari geometrici di vitigni e argentei ulivi. A guardarlo da fuori sembra un piccolo nucleo di case in pietra. Entrando, però, ci si rende conto che la forma racconta la sua storia prima ancora dei cartelli.

Montefioralle, infatti, è un antico castello fortificato del Chianti fiorentino, inserito nella rete dei Borghi più belli d’’talia. Il paese conta circa 100 abitanti e conserva una dimensione raccolta. La sua origine risale al 931 circa, quando il monaco tedesco Tanchelmo fondò sulla collina un monastero fortificato ispirato all’architettura militare germanica. E oggi il borgo si sviluppa proprio attorno al cassero feudale con una pianta ellittica: una strada centrale segue la forma dell’antico abitato e i vicoli si aprono verso il cuore fortificato. Poi c’è il Chianti, quello delle vigne disposte sui terrazzamenti e dei grandi rossi.

Cosa vedere a Montefioralle

La parte più bella del paese si lascia scoprire seguendo la forma dell’antico castello e, soprattutto, con la dovuta calma. Da queste parti, infatti, non serve una lista infinita di monumenti, perché sono sono la struttura medievale, i dettagli sulle facciate e le storie nascoste dietro le porte a fare la differenza.

Le mura e il disegno ellittico del borgo

Appena si entre nel centro storico bisogna assolutamente osservare la disposizione delle case. Montefioralle è costruito attorno all’antico cassero feudale e la sua pianta ellittica rende leggibile la funzione difensiva dell’abitato.

Le mura in pietra sono tra gli elementi più riconoscibili del paese. La cinta fu rafforzata nel 1325 da Castruccio Castracani, che conquistò l’abbazia fortificata e aggiunse un secondo ordine di mura, aumentando anche il numero delle torri. Oggi alcuni tratti e i resti delle torri raccontano tale fase militare.

La casa legata alla famiglia Vespucci

Su uno dei portoni del borgo compare lo stemma dei Vespucci. La celebre famiglia fiorentina possedeva una casa proprio a Montefioralle e questa presenza ha alimentato una storia affascinante legata ad Amerigo Vespucci, navigatore, cartografo ed esploratore del Nuovo Mondo.

Seppur la tradizione ha indicato una casa del paese quale possibile luogo di nascita di Amerigo, infatti, manca una documentazione che possa confermare il legame diretto tra quell’edificio e il navigatore alla fine del 1400. La vicenda resta una delle curiosità più intriganti di Montefioralle, soprattutto davanti a quello stemma che sembra invitare a fare domande.

La chiesa di Santo Stefano

Nel cuore del borgo si trova la chiesa di Santo Stefano, una piccola presenza religiosa che merita attenzione. L’interno custodisce opere d’arte di grande pregio e aggiunge una dimensione raccolta alla visita.

Dopo la pietra delle mura e la struttura del castello, entrando qui l’atmosfera si fa più intima e il paese mostra un volto diverso, legato alla devozione e alla storia della comunità locale.

I vicoli e le case in pietra

Il vero piacere di Montefioralle sta anche nei suoi dettagli minimi. Le stradine lastricate salgono e si piegano tra facciate in pietra, portoni antichi e scorci che si aprono all’improvviso sulla campagna.

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Una casa accostata a un muro, una terrazza affacciata sui vigneti e il verde intenso dei boschetti oltre la cerchia fortificata lasciano emozioni indelebili. Il paesino, del resto, ha una scala umana e proprio questa proporzione rende facile sentirsi dentro la sua storia anziché davanti a un semplice monumento.

Cosa fare a Montefioralle

Questo grazioso villaggio della Toscana mette a disposizione esperienze legate al gusto e alla tradizione, con il vino (ovviamente) al centro. Le colline attorno aiutano a capire il territorio, mentre le feste locali mostrano il lato più genuino della comunità.

Assaggiare il Chianti Classico tra le vigne : le cantine locali organizzano visite e degustazioni, spesso con vini prodotti nei vigneti ai piedi del borgo. È il modo più diretto per collegare il paesaggio al bicchiere, osservando terrazzamenti, esposizione e caratteristiche del suolo.

: le cantine locali organizzano visite e degustazioni, spesso con vini prodotti nei vigneti ai piedi del borgo. È il modo più diretto per collegare il paesaggio al bicchiere, osservando terrazzamenti, esposizione e caratteristiche del suolo. Partecipare alla Festa delle Frittelle : generalmente il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, la piazzetta davanti all’accesso al centro storico si riempie del profumo delle tradizionali frittelle di riso. Un grande padellone e una ricetta popolare trasformano la festa in un appuntamento semplice e molto locale.

: generalmente il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, la piazzetta davanti all’accesso al centro storico si riempie del profumo delle tradizionali frittelle di riso. Un grande padellone e una ricetta popolare trasformano la festa in un appuntamento semplice e molto locale. Scoprire I Vini del Castello : a maggio una manifestazione nata nel 2003 porta nel borgo produttori del Chianti Classico, artigiani e proposte gastronomiche. Una quindicina di aziende vitivinicole presenta le proprie etichette lungo il circuito interno delle mura.

: a maggio una manifestazione nata nel 2003 porta nel borgo produttori del Chianti Classico, artigiani e proposte gastronomiche. Una quindicina di aziende vitivinicole presenta le proprie etichette lungo il circuito interno delle mura. Scegliere gli appuntamenti del Chianti : giugno è il mese de I Profumi di Lamole, mentre settembre richiama l’Expo del Chianti Classico a Greve in Chianti. Per chi ama il vino, il calendario del territorio regala occasioni per conoscere produttori e tradizioni oltre la singola visita al borgo.

: giugno è il mese de I Profumi di Lamole, mentre settembre richiama l’Expo del Chianti Classico a Greve in Chianti. Per chi ama il vino, il calendario del territorio regala occasioni per conoscere produttori e tradizioni oltre la singola visita al borgo. Raggiungere Montefioralle a piedi da Greve in Chianti: dal centro di Greve parte un percorso in salita tra uliveti. L’erta richiede un po’ di fiato, però ripaga con un arrivo particolarmente scenografico. La collina si apre gradualmente e il borgo appare in alto, raccolto nella sua forma fortificata.

Dove si trova e come arrivare

Montefioralle si trova nel comune di Greve in Chianti, nel cuore del Chianti fiorentino, poco sopra il centro abitato di Greve. La posizione collinare lo rende immediatamente riconoscibile e, come è possibile intuire, è un susseguirsi di scorci sulle vigne, sugli uliveti e sui boschi della campagna circostante.

In auto si raggiunge facilmente seguendo la viabilità locale da Greve in Chianti. Chi preferisce un approccio più lento può partire dal centro di Greve e affrontare la salita attraverso gli uliveti. La strada è in pendenza e il dislivello si sente, ma l’arrivo fa dimenticare lo sforzo con un ingresso scenografico nel borgo medievale.

Montefioralle va visitato con una certa disponibilità alla sorpresa: prima arriva la pietra, poi la geometria delle mura e infine il paesaggio. Nel mezzo compaiono uno stemma Vespucci, una chiesa, un vino rosso e il profumo delle frittelle di riso. E, in fondo, è proprio questa somma di particolari a renderlo più che speciale.