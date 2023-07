Yoga in the sky: l’esperienza nel cielo di Londra

Fonte: PA Wire/PA Images / IPA Una sessione di yoga nel cielo di Londra

C’è sempre un buon motivo per organizzare un viaggio a Londra, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni. La capitale dell’Inghilterra e del Regno Unito, infatti, è una città estremamente affascinante che ospita numerose testimonianze che convivono perfettamente con attrazioni contemporanee e futuristiche.

Le cose da fare e da vedere qui sono tantissime, e non basterà un solo viaggio per scoprirle tutte. L’iconica torre dell’orologio che definisce lo skyline, la suggestiva abbazia di Westminster, dove hanno luogo le incoronazioni dei monarchi britannici, le passeggiate lungo il Tamigi e l’imponente Palazzo del Parlamento: queste sono solo alcune delle attrazioni più popolari e celebri di Londra che ogni giorno vengono raggiunte e fotografate da viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

Visitare questa cosmopolita città, come abbiamo anticipato, è sempre un’ottima idea. Ma ora c’è un motivo in più per raggiungerla al più presto, ed è un’esperienza davvero emozionante che vi permetterà di fare il pieno di benessere direttamente nel cielo di Londra.

London Eye: nel cielo di Londra

Tra le cose da fare e da vedere in città, imperdibile è il London Eye, una delle attrazioni più affascinanti e suggestive della capitale. Si tratta di una ruota panoramica, la più alta ai tempi della sua costruzione, che svetta nel cielo raggiungendo 135 metri d’altezza e caratterizzando in maniera univoca lo skyline della città.

London Eye non ha bisogno di presentazioni. Sin dalla sua inaugurazione, infatti, è diventata un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini e per tutti i turisti che arrivano in città. Salire a bordo di queste capsule e ammirare il panorama urbano che si estende fino all’orizzonte è un’esperienza davvero imperdibile.

Non è tutto, però. Quella che è diventata l’attività preferita dai turisti e dai cittadini, infatti, si arricchisce in determinati periodi dell’anno di una nuova e inedita esperienza, quella di fare yoga nel cieloo di Londra. Pronti a fare il pieno di benessere con una vista mozzafiato?

Yoga in the sky e non solo: le esperienze mozzafiato nella capitale

Come abbiamo anticipato, salire a bordo di una delle trenta capsule del London Eye è un’esperienza che tutti dovremmo fare almeno una volta nella vita. Da qui, infatti, è possibile godere della vista più magica dello skyline urbano. Ma non è tutto perché in determinati periodi dell’anno, le cabine della struttura si trasformano in maniera inedita.

Qualche anno fa per esempio, in occasione dell’anniversario del London Eye, la ruota panoramica cittadina si è trasformata in un pub volante in miniatura, con tanto di mini concerti. Durante determinati periodi, invece, le cabine si trasformano in piccole palestre che ospitano sessioni di yoga nel cielo di Londra. L’ultima si è tenuta proprio in occasione del solstizio d’estate, durante il quale cittadini e viaggiatori hanno fatto il pieno di benessere in maniera assolutamente inedita e straordinaria.

Se avete quindi in mente di organizzare un viaggio a Londra, e di fare un giro sull’iconica ruota panoramica, date un’occhiata agli eventi del momento. Potrebbe essere questa l’occasione perfetta per sperimentare lo Yoga in the sky, o per vivere altre esperienze straordinarie nel cielo della capitale.