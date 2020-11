Random Street View: premi il bottone e scegli a caso le mete dei viaggi che farai in futuro

editato in: da

In un momento storico dove tutto si trasforma velocemente, in bilico tra restrizioni e distanze sociali, i nostri sogni restano una certezza sulla quale possiamo sempre contare. Ed è proprio in questi che troviamo i viaggi e le più grandi esplorazioni, quelle che abbiamo rimandato per troppo tempo, quelle che ormai sono un lontano ricordo e, ancora, quelle che invece abbiamo dovuto posticipare a causa della pandemia. Ma il futuro ci appartiene e, per immaginarlo più bello che mai, possiamo affidarci ai sogni.

Con il tempo da trascorrere in casa e i piani di viaggio messi in standby ecco che abbiamo utilizzato queste vie di fuga dalla realtà, tra immaginazione e creatività, per vivere le nostre avventure. Tra tour virtuali in giro per il mondo, musei online e piccole e autentiche esperienze in città, stiamo cavalcando l’onda di tutte quelle nuove modalità di turismo che mettono al centro di tutto le persone e l’esperienza.

Ma questo potrebbe non bastare, perché un viaggiatore lo sa bene che, per sconfiggere la malinconia del viaggio, occorre sempre programmarne uno. E se la data, al momento, non si può stabilire, possiamo quantomeno iniziare a scegliere la destinazione, magari questa volta lasciando fare tutto al caso.

Come quando, in quella scena del film vista e rivista, la protagonista si affida a un mappamondo e lo lascia girare fino a scegliere, a caso, una destinazione. Così possiamo fare noi.

Come? Con Random Street View, uno strumento gratuito e online che trasporta, con un click, le persone in qualche parte del mondo. Potreste trovarvi nella suggestiva e magica foresta dell’Hampshire, nella romantica Parigi, per le strade di Avana o, inaspettatamente, a Riga.

Trovarsi da una parte all’altra del mondo, senza bisogno di passaporti o documenti vari, può essere molto divertente ma, quello che più ci piace di questo strumento è il fatto che può diventare una grandissima fonte di ispirazione per scegliere le destinazioni dei viaggi post-pandemia.

Basta un click per scoprire nuovi e inediti posti e ritrovarsi, in un battito di ciglia, da un affascinante e piccolo villaggio di campagna a una metropoli europea! E se c’è qualcosa che vi interessa particolarmente potete salvare questi luoghi del cuore e condividerli anche sui social network, e divertirvi a creare nuove e fantastiche liste di destinazioni tutte da scoprire.