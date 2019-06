Mollo tutto e vado in Polinesia: quando i sogni diventano realtà

editato in: da

È successo a tutti, di sognare di abbandonare casa, lavoro e vita di tutti i giorni per inseguire un sogno.

Pascal e Mireille Bouget lo hanno fatto per davvero: hanno abbandonato la loro comfort zone per inseguire la felicità in Polinesia. Una scelta drastica e coraggiosa della quale i coniugi, non si sono mai pentiti.

Ingegnere e proprietario di un’azienda meccanica, Pascal Bouget, a un certo punto della sua esistenza si è accorto che, nonostante avesse tutto dalla vita, gli mancava la cosa più importante: la felicità.

Questo inspiegabile senso di insoddisfazione, ha dato la spinta all’uomo di mettersi in viaggio, quello che poi ha cambiato per sempre la sua vita, quella di sua moglie Mireille e del loro bambino. Nel 2012 la famiglia ha deciso di vendere la compagnia e di lasciare la Francia per sempre: destinazione Isole Mauritius.

Nonostante l’adrenalina della nuova esperienza, la bellezza di quel paradiso terrestre non ha soddisfatto le aspettative della famiglia Bouget che, con i soldi della vendita dell’azienda, ha deciso di acquistare un catamarano di 17 metri e continuare a esplorare il mondo.

Finché un giorno è nata l’esigenza di mollare gli ormeggi e l’idea di noleggiare la barca, grazie anche all’aiuto di Click&Boat, per offrire a vacanzieri e wanderlust, nuove esperienze da vivere in luoghi inesplorati.

In questi anni, Pascal, sua moglie e suo figlio, hanno navigato in tondo e scoperto luoghi bellissimi, ma è nella Polinesia Francese che hanno deciso di restare, facendo di questa splendida terra, il loro paradiso.

Del resto non è un caso che, le 118 isole dell’arcipelago, siano considerate le più belle e affascinanti del mondo.

Le prossime destinazioni all’orizzonte per Pascal, sua moglie e suo figlio? Samoa, le Isole Fiji, la Nuova Caledonia e l’Asia, alle quali si aggiungono le Isole Seychelles, Reunion ed il Madagascar.

Sono passati 7 anni da quella scelta radicale, di abbandonare tutto e partire alla scoperta del mondo: la famiglia Bouget, che oggi si è allargata con un cane e un gatto, ha realizzato il sogno più grande della sua vita, quello della libertà.