L’esperienza da “Mille e una notte” si fa in Italia, in vigna

Una fuga da sogno con panorama eccezionale: succede in Italia, tra le aziende agricole rustiche e le dimore di lusso immerse nei vigneti. È questa l’esperienza da sogno che ci meritiamo, la stessa che ci permette di immergerci nella natura lussureggiante che il nostro Paese custodisce con cura.

E l’esperienza, neanche a dirlo, è forse la più preziosa che possiamo concederci per allontanarci dallo stress e dal disordine dei giorni, una fuga da condividere con le persone che amiamo o da vivere in solitaria. Perché nei vigneti italiani, la campagna è illuminata dal sole, e il verde che caratterizza questi territori fa da contrasto a un azzurro splendente, tutto si trasforma in una tavolozza di colori in grado di restituirci relax e serenità.

Per fortuna il nostro Paese è ricco di strutture ricettive immerse nei vigneti e nella natura, per una vacanza a ritmo slow in quelli che sono i territori rurali italiani.

Mai come quest’anno, la parola d’ordine è plein air: è forte l’esigenza di regalarsi qualche giornata nella tranquillità della natura, in una sorta di isolamento sociale naturale che fa bene al corpo e al cuore. La Toscana, più di tutte, è la regione italiana che assolve questo compito.

Tra le meravigliose strutture ricettive che offrono il lusso di questa esperienza troviamo anche il Podere Casanova di Montepulciano, un buen retiro in aperta campagna contraddistinto da appartamenti indipendenti e l’omonima cantina.

Immerso nel classico panorama toscano da cartolina, con l’inconfondibile skyline di Montepulciano sullo sfondo, Podere Casanova è un incantevole microcosmo incastonato nella quiete della Val di Chiana, abbracciato dai vigneti che sconfinano nel bosco.

Dall’agriturismo partono sentieri per rilassanti passeggiate da fare a piedi o in sella alla bicicletta. Da qui, ancora, di può partire alla scoperta dello stupendo centro storico di Montepulciano, ricco di storia ed arte, luogo incantevole e anima autentica stessa della Toscana.

Oggi, più che mai, la voglia di riscoprire la natura e di vivere i suoi ritmi tranquilli è un desiderio di molti che si traduce in quella che possiamo considerare la vacanza perfetta. Perché qui lo sguardo di perde all’orizzonte, tra i prati verdeggianti che ondeggiano delicatamente con il vento e tra i filari carichi d’uva che sembrano estendersi all’infinito, tra piante secolari e perenni.

Dormire in una vigna è un’esperienza unica, da provare il prima possibile!