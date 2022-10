In mezzo alla natura c’è una casa: è quella degli hobbit, e puoi dormirci

Fonte: Getty Images Hobbitenango, gli alloggi degli hobbit in Guatemala

Quando ci mettiamo in viaggio lo facciamo per esplorare le meraviglie che appartengono al mondo che abitiamo, quelle firmate da Madre Natura o quelle create dall’uomo. Ma lo facciamo anche per soddisfare la voglia di vivere esperienze uniche, incredibili e indelebili.

E le esperienze, lo sappiamo, passano anche per gli alloggi. Sono tantissime, infatti, le strutture ricettive in grado di farci vivere le avventure di viaggio più sensazionali di sempre, quelle che ci catapultano in mondi straordinari, surreali, affascinanti e seducenti, come quelli che abbiamo visto nelle fiabe o nei film.

Ed è proprio uno di questi alloggi che vogliamo raggiungere oggi, insieme a voi: uno dei più bizzarri e affascinanti del mondo intero. Una piccola e pittoresca casa immersa in una natura lussureggiante e rigogliosa. Ma non si tratta di una casa qualunque, è quella degli hobbit. E potete dormirci.

L’alloggio fantasy nel cuore del Guatemala

Dimenticate tutto ciò che sapete sulle creature che popolano il mondo, perché il viaggio di oggi ci catapulta direttamente nell’universo immaginario e fantastico creato da J. R. R. Tolkien, lì dove vivono gli hobbit di Arda, nel sud-ovest della Terra di Mezzo.

C’è un posto, nel mondo, che a queste straordinarie creature, e alle storie che gli appartengono, si è ispirato. Non un posto qualsiasi, ma un eco-resort completamente immerso nella natura e caratterizzato da un’ambientazione fantasy e surreale, ma incredibilmente straordinaria. Qui si può passeggiare tra scenari incontaminati, si può mangiare e si può anche dormire all’interno delle piccole e deliziose case degli hobbit.

Per scoprire questo luogo al di fuori dell’ordinario dobbiamo raggiungere Antigua Guatemala, una deliziosa cittadina situata nella zona di montagna nel cuore del Guatemala. Qui migliaia di viaggiatori giungono ogni anno per esplorare questo incredibile territorio dove sopravvivono le antiche chiese in rovina e i più straordinari esempi di architettura barocca ispano-americana. Ed è sempre qui, che a soli 20 minuti di auto dal centro cittadino, è stato creato un eco resort ispirato alla Terra di Mezzo.

Siamo a Vuelta Grande, un’area verdeggiante posta a un’altitudine di 1432 metri, che domina tutta la valle circostante offrendo scorci straordinari. Qui, per amore della natura e del mondo fantasy, è stato creato Hobbitenango, un eco resort che offre a cittadini e viaggiatori un modo assolutamente inedito per disconnettersi dal caos cittadino e dalla frenesia della quotidianità.

Fonte: Getty Images

Dormire nelle case degli hobbit

All’interno del resort Hobbitenango sono presenti le casitas, tre alloggi straordinari ispirati alle case degli hobbit. Sono posti in cima alla Vuelta Grande e offrono la vista sulle montagne circostanti e sulla suggestiva Panchoy Valley del Guatemala.

Gli esterni, così come gli interni, sono estremamente affascinanti ed evocano l’universo fantasy di Tolkien. Gli alloggi, piccoli e accoglienti, sono contraddistinti da un design fantastico e sono stati pensati per catapultare gli ospiti in un altro mondo, fatto di immaginazione e creatività, ma anche di connessione con la natura circostante.

L’eco resort, oltre ai 3 cottage ispirati agli hobbit, ospita due ristoranti e tantissime aree naturali da esplorare durante la permanenza. Non sappiamo dirvi se incontrerete anche le celebri creature della Terra di Mezzo; quello che è certo, però, è che vivrete un’esperienza di viaggio al di fuori dell’ordinario.