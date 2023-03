Come in un sogno: nuotare sotto l’aurora boreale

Fonte: iStock Nuotare sotto l'aurora boreale

Ogni giorno migliaia di viaggiatori si mettono in cammino per esplorare il globo, per scoprire tutte le bellezze firmate da Madre Natura, e per toccare con mano quei capolavori artistici e architettonici che sono diventati simbolo di città e Paesi interi. Ma lo fanno anche e soprattutto perché è forte il desiderio di vivere avventure mozzafiato, uniche e indelebili.

Ed è proprio di un’esperienza indimenticabile che oggi vogliamo parlarvi, di una di quelle da fare almeno una volta nella vita. Un’avventura che unisce il benessere e lo sport, ma anche il relax e la natura.

Per viverla dobbiamo recarci in Finlandia, nel Paese più felice del mondo. È proprio qui che possiamo nuotare nelle acque gelide illuminati solo dai colori cangianti e straordinari dell’aurora boreale. L’esperienza è un sogno a occhi aperti.

Nuotare sotto l’aurora boreale: succede in Finlandia

Organizzare un viaggio in Finlandia, in ogni periodo dell’anno e in ogni stagione, è sempre un’ottima idea. E non solo perché il Paese del Nord Europa è stato eletto per anni il Paese più felice del mondo, insegnandoci a fare anche un po’ nostro il segreto di quella gioia, ma anche perché il patrimonio naturalistico che si estende su tutto il territorio lo rende la destinazione perfetta per un viaggio all’insegna del relax e della bellezza.

La Finlandia, poi, è anche custode di quello che è uno degli spettacoli più straordinari e affascinanti del mondo intero. Stiamo parlando dell’aurora boreale che, in determinati periodi dell’anno, infiamma i cieli del Paese e illumina stelle e pianeti regalando paesaggi di infinita bellezza.

Ed è proprio del Paese del Nord Europa che oggi vogliamo parlarvi, o meglio di un’avventura incredibile che coniuga bellezza e benessere da vivere proprio qui, nel Paese più felice del mondo. Nell’area di Ruka e Kuusamo, meta prediletta degli amanti degli sport invernali, è infatti possibile praticare una delle attività preferite dai finlandesi: nuotare sotto l’aurora boreale nelle acque gelide del lago Heikinjärv per vivere un’esperienza memorabile.

La Finlandia, infatti, è anche la patria del nuoto invernale che qui non è solo considerato uno sport, ma un’attività che apporta numerosi benefici per il corpo e per le mente. Nuotando nelle acque gelide, a una temperatura di circa 4 gradi, è possibile sperimentare il sisu, quello stato d’animo che coniuga forza di volontà, determinazione, perseveranza e coraggio.

Fonte: Visit Finland

Un tuffo nelle acque gelide

Di esperienze da vivere in Finlandia, dicevamo, ce ne sono tantissime. Ma l’attività più amata dai cittadini del Paese, durante il periodo invernale, è proprio il nuoto. Non è un caso che su tutto il territorio, infatti, ci siano aree balneari e saune, immerse e incastonate in paesaggi idilliaci, dove poter provare sulla propria pelle tutti i benefici di questo sport.

Per tutti i viaggiatori che vogliono provare questa esperienza artica, e sperimentare il sisu, Visit Finland, Ente del Turismo della Finlandia, ha raccolto 5 consigli preziosi per praticare il nuoto invernale nel Paese:

Recarsi in un punto di balneazione pubblico o privato in compagnia di un nuotatore esperto

Assicurarsi di poter entrare e uscire dall’acqua insicurezza

Munirsi di scarpe e guanti in neoprene, e di un cappello in lana, per affrontare il freddo

Ascoltare sempre il proprio corpo e il grado di sopportazione al freddo

Avere nelle vicinanze un luogo dove riscaldarsi dopo la nuotata.

E se volete rendere l’esperienza ancora più straordinaria il consiglio è quello di raggiungere il Paese durante il periodo di avvistamento delle aurore boreali nei cieli. Allora sì che sarà una nuotata indimenticabile.