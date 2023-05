Qui puoi scattare la cartolina più bella del tuo viaggio

Fonte: iStock Cala Matano, Isole Tremiti

Esistono luoghi che sono così belli che non si possono descrivere, ma solo vivere. Posti caratterizzati da colori accesi e brillanti, da forme oniriche e lineamenti favolistici che assomigliano a piccoli paradisi terrestri plasmati sapientemente da Madre Natura. Gli stessi che da sempre sono in cima alle nostre travel wish list.

Ma a differenza di quello che pensiamo non abbiamo bisogno di volare dall’altra parte del mondo per toccare con mano la grande bellezza che gli appartiene. Perché anche in Italia esistono luoghi destinati a incantare e lasciare senza fiato. E questo è il caso di una caletta selvaggia e suggestiva, circondata da foreste e rocce che la proteggono alla stregua di un tesoro prezioso.

Si tratta di Cala Matano, uno dei gioielli più incredibili delle Isole Tremiti nonché località che ha stregato il cuore di Lucio Dalla, che permette ai viaggiatori di scattare la cartolina più bella di un viaggio in Italia. Pronti a partire?

La caletta segreta che è un gioiello della natura

Immenso, straordinario e mozzafiato: questo è il patrimonio naturalistico del BelPaese, quello caratterizzato da boschi e foreste, da parchi e montagne, da acque azzurre e cristalline che bagnano spiagge dorate che brillano al sole. Ed è proprio alla scoperta di uno di questi luoghi che vogliamo portarvi oggi, un angolo di paradiso, selvaggio e autentico, dove la natura regna assoluta protagonista.

Per farlo dobbiamo raggiungere le Isole Tremiti, l’arcipelago del Mare Adriatico situato a circa 20 chilometri dal promontorio del Gargano. È proprio su questi lembi di terra, abitati da poco meno di 500 anime, che la natura ha creato alcuni dei paesaggi più suggestivi del BelPaese, tra questi anche Cala Matano.

Situata sull’Isola di San Domino, e posizionata sulla costa orientale, Cala Matano è conosciuta anche come Cala Duchessa, in riferimento alla figura nobiliare che le ha dato il nome. Si tratta di un’insenatura naturale circondata da una fitta e lussureggiante vegetazione che ricopre in parte rocce bianche e calcaree.

Protagonista assoluto della visione è il mare che, con le sue infinite sfumature d’azzurro che degradano verso il blu, sfiora le rocce alle quali si alternano piccole spiagge sabbiose raggiunte ogni anno da turisti e vacanzieri.

Dentro a una cartolina di viaggio

Visitare Cala Matano permette ai viaggiatori di scoprire una delle insenature naturali più suggestive del nostro Paese. La baia, vista da ogni prospettiva, sembra la cartolina più bella di un viaggio in Italia, quella da immortalare con lo smartphone e da conservare nel cuore. Selvaggia, affascinante e lussureggiante, la cala è raggiungibile via mare o a piedi, attraverso un sentiero che permette ai viaggiatori di scoprire scorci mozzafiato che si aprono a ogni passo.

Sono tante le persone che giungono qui, durante i mesi estivi, per perdersi e immergersi in uno scenario incontaminato dalla bellezza straordinaria. Sono altrettante quelle che tornano per i medesimi motivi. Tra i più celebri estimatori di questo angolo di paradiso c’è anche l’indimenticabile Lucio Dalla che proprio a Cala Matano, e alle Isole Tremiti, aveva scelto di dedicare il suo album Luna Matana.