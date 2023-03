Camera con vista sulla laguna: l’esperienza da sogno

Fonte: Getty Images Gritti Palace, Venezia

Le esperienze di viaggio, ormai lo sappiamo, passano anche per gli alloggi. Le strutture ricettive, infatti, non rappresentano più solo il luogo del riposo, ma diventano parte integrante e caratterizzante di avventure inedite e mozzafiato destinate a creare i ricordi più belli e straordinari di sempre.

Case sull’albero, baite in montagna, glamping di lusso e hotel stravaganti e unici si sono trasformati col tempo in vere e proprie attrazioni turistiche che attirano migliaia di viaggiatori curiosi provenienti da ogni parte del mondo.

E oggi è proprio di una struttura ricettiva unica che vogliamo parlarvi. Di un hotel situato nella città più romantica del mondo che offre camere con vista laguna e che garantisce agli ospiti un’esperienza da sogno. Dove? A Venezia naturalmente!

Un’esperienza da sogno a Venezia

Organizzare un viaggio a Venezia, in qualsiasi periodo dell’anno e in ogni stagione, si trasforma sempre in un’esperienza sorprendente. Non è un caso che, migliaia di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo, raggiungano il capoluogo della regione Veneto ogni giorno. Lo fanno per ammirare le bellezze della laguna, per attraversare i canali, per raggiungere i palazzi rinascimentali e gotici che si riflettono sull’acqua, e per passeggiare in piazza San Marco. Lo fanno per toccare con mano l’immenso patrimonio culturale e storico che appartiene da sempre alla città.

Insomma, le cose da fare e da vedere a Venezia sono tantissime, e tutte sono destinate a incantare. Ma se è un’esperienza unica e incredibile che volete vivere durante un viaggio nel capoluogo veneto, allora, dovete sapere che esiste una struttura ricettiva in grado di trasformare la vostra permanenza in città in un sogno a occhi aperti.

Affacciato sul Canal Grande, e situato nel cuore di Venezia, esiste un palazzo antico e affascinante che è stato trasformato in un hotel e che offre la possibilità agli ospiti di dormire in una camera con vista sulla laguna. L’esperienza è magica.

La camera con vista sulla Laguna di Venezia

Ci troviamo nel sestiere di Cannaregio, nel cuore pulsante della città, quello dove gli edifici rinascimentali e gotici incorniciano un paesaggio bellissimo attraversato dal Canal Grande. È proprio qui che esiste un palazzo di origini veneziane ristrutturato nel XVII secolo e trasformato oggi in una struttura ricettiva che affaccia direttamente sul canale.

Stiamo parlando del Palazzo Gritti, una dimora nobiliare eretta nel 1475, oggi diventata un hotel di lusso situato in una posizione privilegiata in grado di offrire una delle viste più strabilianti della città. Dalle camere e dalle suite della struttura, infatti, è possibile ammirare la suggestiva isola di San Giorgio Maggiore, il museo Peggy Guggenheim Collection e poi, ancora, Punta della Dogana e la Basilica di Santa Maria della Salute. Uno sguardo diretto sulla laguna, a ogni ora del giorno e della notte, restituisce agli ospiti paesaggi di incredibile bellezza.

Gli interni della struttura, poi, sono stati sapientemente pensati per far immergere i viaggiatori in un’atmosfera senza tempo che richiama il patrimonio culturale e artistico della città, lo stesso che l’ha resa eterna.

Il Gritti Palace, inoltre, è dotato anche di una terrazza di lusso che offre splendide vedute su tutto il Canal Grande. Aguzzate bene la vista perché da qui il panorama è bellissimo.